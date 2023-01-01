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Путін повинен постати перед судом цього року за скоєні в Україні воєнні злочини - очільник слідства проти Мілошевича
Президент Росії Володимир Путін цього року повинен постати перед судом в Україні за скоєні там воєнні злочини, в інтерв'ю BBC заявив британський суддя сер Джеффрі Найс, який очолював судове переслідування колишнього лідера Сербії Слободана Мілошевича.
Найс підкреслив, що Путін «винний» у нападах на цивільні об’єкти під час війни, і висловив здивування тим, що прокурори та політики не «висловлюють це набагато вільніше та відкрито». Найс описав дії Москви під час вторгнення як «злочини проти людяності», оскільки були атаковані цивільні цілі.
Зокрема, повторні атаки Росії на українську енергомережу взимку були названі воєнними злочинами через шкоду, завдану цивільному населенню. Крім того, від самого початку повномасштабного вторгнення, міжнародне співтовариство звинуватило російську армію в тисячах випадків злочинів проти цивільного населення.
Генпрокуратура Києва каже, що уже зафіксовано понад 62 тисячі воєнних злочинів, у тому числі загинуло понад 450 дітей.
Росія заперечує вчинення воєнних злочинів і наполягає, що вражає лише військові цілі.
Джеффрі Найс працював у Міжнародному кримінальному трибуналі для колишньої Югославії між 1998 і 2006 роками і вів справу проти колишнього сербського лідера Слободана Мілошевича, якого судили в Гаазі в 2002 році за воєнні злочини, скоєні в Хорватії, Боснії та Косово.
Коментуючи війну в Україні, він сказав, що справа проти Путіна «не може бути більш ясною», і «немає сумнівів» у тому, що ланцюг командування веде до людини в Кремлі. Це означає, що «найважливіше» - судити самого російського лідера, а не рядових солдатів, сказав він BBC.
Британський суддя вважає, що суд може відбутись в будь-який момент і проводитись українцями українською мовою. За його словами, самому Путіну не потрібно було б бути присутнім.
При цьому, Найс припустив, що російський лідер досі не зіткнувся з жорсткішими переслідуваннями проти нього, тому що його потенційно могли б звільнити від судового переслідування в межах мирної угоди. Але він сказав, що ідея будь-якого мирного врегулювання, яке завадить суду над паном Путіним, є «жахливою перспективою», яка означатиме «повну відмову в правосудді для народу України».
За його словами, Міжнародний кримінальний суд (МКС), який має юрисдикцію щодо України, «досі не висловився щодо відповідальності Путіна за цей злочин».
Днями в інтерв'ю агенції AP Карім Хан, головний прокурор МКС заявив, що «Україна є місцем злочину». «Ці злочини не є діями окремих підрозділів; скоріше, вони є частиною глибоко тривожної моделі зловживань, яка відповідає тому, що ми бачили під час попередніх військових дій Росії — у Чечні, Сирії та Грузії», — сказала Бет Ван Шаак, посолка США з особливих доручень з питань глобального кримінального правосуддя, виступаючи раніше в МКС.
Власне розслідування AP виявило, що лише в результаті бомбардування Росією Драмтеатру в Маріуполі загинуло понад 600 цивільних. А лише за перші 30 днів після початку повномаштабного вторгнення російські війська завдали ударів по 34 медичним закладам, що свідчить про задум та наміри.
Однак, як пише АР, попри масове документування українськими слідчими випадків воєнних злочинів з боку росіян, винних навряд чи найближчим часом притягнуть до відповідальності, зокрема через те що переважна більшість підозрюваних уникли арештів й перебувають у Росії.
У статті використано матеріали AP
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- Голос Америки
"Закриваємо доступ Путіну до коштів на війну" - Британія більше не купує зріджений газ РФ
Починаючи з 1 січня 2023 року Велика Британія повністю припинила купувати зріджений природний газ з Росії. Про це Міністерство закордонних справ країни повідомило у соцмедіа.
"Ми закриваємо доступ Путіну до фінансування незаконної війни і підтримуємо країни у світі, які знижують власну залежність", - твітує відомство.
Eкспорт з Росії зрідженого природного газу до Європи зростав з 2022 році, повідомляють ЗМІ з посиланням на дані Rystad, Росія почала значно менше експортувати газу трубовроводами до Європи. В 2022 році експорт російського газу трубопроводами до Європи впав до значень перед СРСР, підрахував Reuters на основі даних РФ. Зменшення експорту відбулось, бо країни почали відмовлятись від російського газу на тлі війни Росії в Україні, пише видання.
"Ми змогли протистояти енергетичному шатнажу Росії", - заявила президентка Комісії Урсула фон дер Ляєн в грудні. Вона вказала, що Європа забезпечена газом цією зимою і вжила кроків, щоб зменшити потребу в російському газі на дві третини до кінця 2022 року.
Заява прозвучала під час спільної прес-конференції фон дер Ляєн та голови Міжнародного енергетичного агентства Фатіха Біроля в грудні. "Європейськи Союз досягнув значного прогресу в зменшенні залежності від поставок російського газу, але ЄС ще в зоні небезпеки", - застеріг Біроль. Він закликав готуватись до скорочення потоку газу на ринок в 2023 році.
- Голос Америки
Генсек НАТО побачив ознаки підготовки нового нападу з боку Росії
Росія мобілізувала значні сили і проводить їхнє навчання, що свідчить про небажання Кремля завершувати війну зараз, а також про можливі спроби нового наступу. Такими оцінками генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг поділився в інтерв'ю програмі ВВС Radio 4's World at One.
"Українські сили декілька місяців утримували ініціативу, але ми також знаємо, що Росія мобілізувала значно більші сили і багато хто з них зараз проходить навчання, – сказав він. – Це вказує, що вони готують продовжувати війну і також, можливо, провести новий напад".
Столтенберг також наголосив на важливості надання військової допомоги Україні, як "єдиного шляху, щоб переконати Росію, що вони мають сісти і почати щирі перемовини а також поважати Україну як суверенну і демократичну країну в Європі".
В опублікованому 30 грудня інтерв'ю німецькому виданню DPA Столтенберг назвав військову підтримку України найшвидшим шляхом до миру.
“Відомо, що більшість воєн закінчуються за столом переговорів – ймовірно, ця війна також, – але ми знаємо, що Україна може досягти в цих переговорах невід’ємно залежить від військової ситуації”, – сказав він.
Росія висловлює бажання проводити мирні перемовини, але в міжнародній спільноті сумніваються в щирості Кремля, на тлі масштабних осбтрілів українських цивільних об'єктів.
Так, державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія має припинити обстрілювати Україну і вивести свої війська для того, щоб далі почалися мирні переговори. Про це очільник американської дипломатії заявив у п’ятницю, 30 грудня, після другої поспіль ночі атак України безпілотниками і ракетами.
«Україна висунула бачення миру. Відповідь з Москви? Черговий шквал ракетних ударів по критичній енергетичній інфраструктурі. Росія має припинити напади, вивести свої війська та взяти на себе зобов’язання щодо миру», – написав Блінкен у своєму твіті.
Минулого тижня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна хоче проведення саміту за участі ООН, щоб покласти край війні. В інтерв’ю агентству Associated Press він сказав, що його уряд хотів би, щоб «мирний» саміт відбувся протягом двох місяців, а генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш став посередником.
Але він додав, що не очікує, щоб Росія взяла в ньому участь. Кулеба сказав, що Росія має постати перед трибуналом у справах про воєнні злочини, перш ніж його країна почне прямі переговори з Москвою.
У четвер міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що запропонований мирний план України показує, що вона «не готова до діалогу».
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Кім Чен Ин заявив про намір збільшити ядерний арсенал КНДР. Експерти: у 2023 Пхеньян продовжить ескалацію й погрози Заходу
Північнокорейський лідер Кім Чен Ин закликав до створення нових міжконтинентальних балістичних ракет та збільшення ядерного арсеналу для забезпечення «військової переваги», , повідомляє Reuters з посиланням на корейські ЗМІ.
Кім Чен Ин заявив, що Вашингтон і Сеул намагаються «ізолювати і задушити» Північну Корею, підкресливши, що ударні ядерні системи США постійно базуються в Південній Кореї.
Він закликав створити нову міжконтинентальну балістичну ракету, головним завданням якої буде «швидкий ядерний контрудар», а також заявив про намір якнайшвидше вивести на орбіту перший військовий супутник.
У відповідь президент Південної Кореї Юн Сок Йоль під час телефонної наради з військовим керівництвом Південної Кореї закликав гарантувати, щоб усі північнокорейські провокації отримали відповідь.
Нещодавно північнокорейський безпілотник потрапив у повітряний простір Південної Кореї. Загалом у 2022 році Північна Корея здійснила рекордну кількість ракетних запусків, у тому числі запустивши декілька міжконтинентальних балістичних ракет і балістичних ракет середньої дальності.
Зокрема, в листопаді північнокорейська ракета впала за 200 кілометрів від узбережжя Японії. У Пхеньяні заявили, що це «відповідна військова операція», спрямована на проведення симуляції ударів по Південній Кореї та Сполучених Штатах у відповідь на широкомасштабні авіаційні навчання союзників.
У відповідь в листопаді віце-президентка США Камала Гарріс скликала екстрену нараду основних держав регіону на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в Бангкоку. Дії Пхеньяна вона назвала «зухвалим порушенням кількох резолюцій ООН з питань безпеки» і дестабілізацією регіону.
Раніше, називаючи цей рік «історичним», оскільки він знаменує 75-ту річницю режиму та 70-ту річницю припинення вогню, яке поклало край бойовим діям у Корейській війні, Кім сказав, що 2023 рік матиме вирішальне значення для виконання п’ятирічного плану, окресленого в січні 2021 року.
Через це, на думку експертів, у наступному році ця модель ескалації та погроз, ймовірно, продовжиться, оскільки Північна Корея прагне просувати свої програми озброєнь.
Брюс Клінгнер, старший науковий співробітник The Heritage Foundation, в коментарі Голосу Америки заявив: «Немає жодних ознак того, що Кім Чен Ин змінить курс на невпинне прагнення Північної Кореї розвивати та посилювати свої ядерні та ракетні сили, продовжуючи загрожувати сусідам країни, підтримувати невдалу соціалістичну економічну політику і пригнічувати своїх громадян».
У цьому плані Північна Корея поставила перед собою мету розробки гіперзвукової зброї, атомного підводного човна, стратегічної ядерної зброї, яку можна запускати під водою, а також розвідувальних безпілотників та супутників.
При цьому протидія Китаю та Росії будь-яким діям Ради Безпеки ООН проти випробувань балістичних ракет Північної Кореї, ймовірно, спонукатиме Пхеньян розв’язувати свої нестримні провокації, вважають експерти. Зокрема, як постійні члени Ради Безпеки ООН з правом вето, Китай і Росія виступили проти ухвалення резолюції, розробленої США 26 травня після випробування Північною Кореєю міжконтинентальної балістичної ракети.
Кен Гауз, директор спеціальних проектів відділу стратегії, політики, планів і програм аналітичного центру CNA та експерт з Північної Кореї, сказав, що Північна Корея запускає ракети частково для того, щоб натиснути на Вашингтон і Сеул задля поступок та скасування санкцій.
Еванс Ревір, колишній посадовець Держдепартаменту з досвідом переговорів з Північною Кореєю сказав Голосу Америки, що будь-які можливі варіанти переговорів, які Пхеньян може висловити, відображатимуть його рішучість зберегти визнання як ядерної держави.
«Північна Корея оголосила, що діалог про денуклеаризацію мертвий, - сказав він. - Але КНДР продовжує домагатися міжнародного визнання свого ядерного статусу, тому я вважаю, що ми можемо побачити натяки на готовність Пхеньяна обговорити «контроль над озброєннями» зі Сполученими Штатами в наступному році».
Тим часом за повідомленнями, на тлі зниження запасів артилерії у Росії КНДР може постачати Кремлю зброю для війни в Україні. Представниця США в ООН Лінда Томас-Грінфілд раніше заявляла, що це «огидно», що Росія купує зброю в Північної Кореї та Ірану, які перебувають під міжнародними санкціями.
Росія відкидає звинувачення у купівлі іранської та північнокорейської зброї.
В статті використано матеріал Reuters.
- Голос Америки
Швеція назвала підтримку України найбільш нагальним пріоритетом свого президентства в Раді Європи
З 1 січня 2023 року, Швеція на півроку перебирає президентство в Раді Європи. Найбільш нагальним пріоритетом головування в організації шведський прем'єр-міністр Ульф Крістерссон назвав безпекову співпрацю та єдність позиції ЄС щодо України. Війна Росії в Україні та її короткострокові наслідки є найбільш нагальним пріоритетом для організації, який "вимагає найбільш нагальної політичної уваги", заявив Крістерссон в своєму відеозверненні, присвяченому пріоритетам Ради Європи.
"Вторгнення Росії до України розбило мир в Європі, змусило мільйони поїзати і сприяло надвичайному зростанню цін на енергоресурси та інфляції, що впливає на родини та бізнес на всьому континенті", - заявив посадовець.
Швеція під час свого головування "надаватиме пріоритетного значення продовженню економічної та військової підтримки України, підтримці шляху до ЄС. Це вимагатиме подальших дій, як на рівні держави, так і на рівні ЄС", - вказав він.
Україна отримала статус кандидата до ЄС влітку 2022 року і заявила про намір прискорити реформи, щоб виконати вимоги кандидатства.
Крістерссен вказав на важливість єдності Європи у відповіді на безпекові виклики: "Рішуча відповідь ЄС на вторгнення до України виявила нашу силу, коли ми діємо разом". Він також закликав ЄС разом з партнерами і надалі зміцнювати безпеку мешканців Євросоюзу.
Серед інших пріоритетів, які Швеція вбачає для Європейської Ради - підвищення конкурентоспроможності Європи, перехід на зелену енергію та захист демократичних цінностей.
Президент Європейської Ради Шарль Мішель у відеодописі у Twitter привітав головування Швеції і подякував Чехії за головування 2022 року.
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