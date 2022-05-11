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ООН: Порушення в Україні, ймовірно вчинені росіянами, можуть вважатись військовими злочинами
Ця стаття є перекладом матеріалу Центральної служби "Голосу Америки", яка вийшла англійською мовою.
Моніторингова група ООН в Україні заявила, що велика кількість порушень міжнародного гуманітарного права та прав людини, які ймовірно вчиняють російські війська, можуть вважатися воєнними злочинами.
З часу повномасштабного вторгнення Росії в Україну 76 днів тому, фахівці ООН задокументували сотні таких порушень. Утім, голова моніторингової місії ООН з питань дотриманням прав людини в Україні Матильда Багнер вважає, що зібрані наразі докази не показують масштабів звірств, скоєних за цей час.
За останніми даними, втрати серед цивільного населення в Україні становлять понад 7 тисяч людей. З них - близько 3 400 вбитих. На думку Багнер, насправді кількість смертей, ймовірно, є значно вищою.
Кожна смерть – це не просто статистика. - зазначила голова моніторингової місії ООН з прав людини. - Кожна смерть - це окрема людина, чиє життя було зруйновано, чиї мрії про майбутнє були стерті.
Росія донині заперечувала напади їхнього війська на мирних жителів України.
Минулого тижня члени моніторингової групи ООН відвідали 14 міст Київської та Чернігівської областей, які до кінця березня були окуповані російськими військами.
Багнер поділилась, як місцеві розповідали їм про родичів і друзів, яких розстріляли росіяни. В одному селі представники ООН зустріли 70-річного чоловіка, який 24 дні ховався в підвалі місцевої школи.
“Він зі сльозами на очах розповів, що він і ще 138 людей жили у кімнаті площею 76 квадратних метрів — наймолодшому з них було всього два місяці. Приміщення було настільки тісним, що йому доводилося спати стоячи, і тому він прив’язався до дерев’яних рейок, щоб не впасти”, – розповіла Матильда Багнер.
Багнер розповіла, що їхня група документувала факти зруйнованих шкіл, лікарень, житлових будинків у багатьох районах. За її словами, загалом в Україні за останні понад два місяці було пошкоджено принаймні 50 християнських, єврейських та мусульманських культових споруд.
За її словами, моніторингова група ООН отримує достовірну інформацію про незаконні вбивства, катування, звинувачення у зґвалтуванні, включно з груповими зґвалтуваннями, а також про зникнення безвісти.
«Ми задокументували деякі випадки, коли російські збройні сили затримували цивільних, переважно молодих чоловіків, і переправляли їх до Білорусі, а потім до Росії, де вони перебували в слідчих ізоляторах. Загалом, починаючи з 24 лютого, ми задокументували 204 випадки насильницьких зникнень… переважна більшість з них скоєна російськими збройними силами та пов’язаними з ними збройними формуваннями”, – заявила Матильда Багнер.
Моніторингова група ООН з дотримання гуманітарних прав та прав людини отримала повідомлення про катування, жорстоке поводження та утримання під вартою без комунікації військовополонених як з боку українських, так і російських збройних сил. Багнер зазначила, що такі факти є порушенням фундаментальних норм міжнародного гуманітарного права, і мають бути припинені.
Як очікується, звіт про свої висновки щодо ситуації в Україні моніторингова група ООН оприлюднить у червні цього року. Хоча зловживання виявили як українських, так і в російських збройних силах, Багнер наголосила, що масштаби порушень, вчинених Росією, значно вищі.
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- Голос Америки
Україна втратила майже 5 млн робочих місць, через війну
За оцінками Міжнародної організації праці, Україна втратила 4,8 млн робочих місць з початку російської агресії.
Подальші воєнні дії, за оцінками МОП, призведуть до збільшення кількості втрачених робочих місць до 7 мільйонів. Однак, якщо воєнні дії негайно зупиняться, економічне відновлення може бути швидким і супроводжуватись поверненням 3,4 млн робочих місць.
Згідно з оцінками ООН, більше 6 мільйонів українців змушені були полишити Україну через війну. Більшість із мігрантів прийняли країни Центральної та Східної Європи, зокрема Польща, Угорщина, Молдова, Румунія та Словаччина.
Хоча підтримка українських біженців стала тягарем для країн Східної Європи в короткостроковій перспективі, в середньостроковій перспективі українці можуть допомогти в подоланні нестачі робочої сили в Європі. Про це говорив в інтерв’ю Голосу Америки директор європейського департаменту МВФ Альфред Кеммер.
«Дехто з біженців може залишитись на довгий період і це буде позитивом для Європи, бо в середньостроковій перспективі в Європі не вистачає робочої сили», - вказував посадовець в квітні.
Війна призвела до значних втрат української економіки. Згідно з оцінками ЄБРР, через війну економіка України скоротиться на третину в 2022 році.
Міжнародноий валютний фонд прогнозує падіння української економіки на 35% цього року.
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- Голос Америки
Про що Олена Зеленська попросила Джилл Байден. Перша леді США поділилася своїми враженнями від поїздки в Румунію, Словаччину та Україну
«Скорбота як вуаль закриває обличчя. Наче туман. Сльози матерів назавжди залишаються в кутках очей, наче вони ледь стримують смуток. Вони хапаються за руки своїх дітей або торкаються їх волосся, наче вони не зможуть витримати втрати фізичного зв’язку. У них сміливі обличчя, але їхні емоції зображені в нахилі плечей, нервозності їх тіл», - такими словами у своїй статті для CNN, опублікованій в середу, 11 травня, перша леді Джилл Байден розповіла про свої враження від зустрічей та розмов із українками.
Минулими вихідними, 7-8 травня, Джилл Байден відвідала Румунію, Словаччину та Україну. У День матері вона зустрілася із жінками, які були змушені залишити свої домівки через вторгнення Росії та перебувають у Словаччині, а також - із першою леді України Оленою Зеленською в Ужгороді.
Байден написала, що поспілкувалася із матерями- українками в Румунії, Словаччині та Україні, які розповіли про свою важку та небезпечну подорож на захід та чому, вони були змушені залишити свій дім.
«Молода мати, яку я зустріла в Ужгороді, Україна, розповіла мені, що коли вона та її родина вирушили на пошуки їжі, російські солдати стріляли в черги людей, які чекали на шматок хліба».
Байден вразило, що в усьому цьому спілкуванні було відсутне щось, що завжди є коли жінки спілкуються між собою, - сміх.
Зустрілася вона й з прикордонниками, які розповіли їй історії тисяч людей, що перетнули україно-словацький кордон із невеликою кількістю речей – «відчайдушне море людства, чиє життя назавжди змінилося 24 лютого».
«У лютий холод багато хто приходив без взуття, йдучи милі за милями. Вони тікали в страху, несучи із собою одне бажання - повернутися додому. Один 11-річний хлопець прийшов сам з номером телефону, щоб зв’язатися з родиною, написаним на його руці. А потім з ними подорожували їхні домашні улюбленці. «Ми були не готові до цього», — сказали мені охоронці», - написала перші леді США у своїй колонці для CNN.
Описуючи свою зустріч із першою леді України, Джилл Байден написала про те, що Зеленська попросила її допомогти для народу України не їжею, одягом чи зброєю.
«Вона попросила мене допомогти отримати психологічну допомогу для всіх, хто потерпає від наслідків безглуздої та жорстокої війни Володимира Путіна. Вона розповіла мені про зґвалтування жінок і дітей, і багато дітей, які бачили, як людей розстрілювали та вбивали, як палили їхні будинки», - написала Байден.
Наприкінці допису Перша леді США звернулася напряму до Володимира Путіна
«Пане Путін, будь ласка, припиніть цю безглузду і жорстоку війну», - написала вона.
Під час своєї подорожі Східною Європою Джилл Байден також зустрілась із першою леді Румунії Кармен Йоганніс, президенткою Словаччини Зузаною Капутовою, працівниками посольства США в Братиславі.
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- Голос Америки
«Дивно, що Україна не перекрила енерготранзит раніше». Реакції експертів на призупинку транзиту газу
11 травня оператор газотранспортної системи України заявив про форс-мажор через перекриття поставок газу на окупованій території . "Був зафіксований несанкціонований відбір транзитного газу з магістрального газопроводу “Союз” в газопроводи на неконтрольованій Україною території Луганської та Донецької областей. Фактично мова йде про крадіжку газу та неможливість ОГТСУ нести відповідальність за збереження транзитних обсягів. Внаслідок фактів прямого втручання окупантів у режими роботи української ГТС ОГТСУ був змушений оголосити форс-мажор по точці “Сохранівка”, - йдеться в повідомленні Оператора ГТС України.
Вперше з вторгнення Росії до України, війна в Україні торкнулась транзиту газу до Європи, твітує оглядач Bloomberg Хав'єр Блас.
CNBC цитує британського аналітика Тімоті Еша, який дивується, що Україна не перекрила енерготранзит раніше, після того як "сама Росія вдарила по резервуарам палива та поставкам".
Теперішня зупинка стосується третини транзиту газу через Україну, вказують в "Нафтогазі". Більшість газу може бути переспрямовано через інші газопроводи, наводить АР слова аналітика Rystad Energy Жонкян Луо. Хоча наразі призупинка газотранзиту не має значного впливу, але це може бути сигналом майбутніх ускладнень, вважає Луо.
"Газпром" заперечив можливість переспрямування потоків газу з "Сохранівки" до "Суджи". В Операторі ГТСУ все ж, заявили, що таке переспямування можливе і вже відбувалось.
У статті виокристано матеріали CNBC, AP.
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В Європі обговорюють питання продовольчої безпеки, на тлі війни РФ проти України
Представники майже 50 країн Європи та Середньої Азії зібрались в Польщі на засіданні Продовольчої організації ООН (FAO) в регіоні. Серед питань, які обговорюють учасники - перебої в постачанні продуктів харчування. Серед викликів, які постали перед світом, Генеральний директор FAO Ку Донджу назвав зростання цін на продукти харчування, перебої з експортом зерна, кормів, палива та добрив з України та Росії.
З початку повномасштабного вторгнення Росії до України, експорт зерна з українських портів було заблоковано. Майже 25 мільйонів тонн зерна, згідно з оцінками FAO, наразі перебувають в українських зерносховищах.
Розблокувати порт Одеси і дозволити експорт зерна закликав Росію голова Світової продовольчої програми ООН Девід Бізлі. "400 мільйонів - кількість людей в світі, яких годували українські фермери до війни. Нуль - кількість людей, яких годують українські фермери сьогодні, якщо негайно не відкрити порти Одеси", - написав Бізлі у Twitter.
Очікується, що в середу ЄС оголосить нові заходи з полегшення аграрного експорту з України в обхід портів, залізницею та автомобільними шляхами, повідомляють ЗМІ з посиланням на дані поінформованих осіб.
"Війна Путіна руйнує харчову промисловість; Україна є 4-м у світі експортером кукурудзи та 5-м - пшениці", - написала директорка Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Саманта Пауер.
USAID допомагає українським фермерам отримати фінансування для цьогорічного врожаю та пом’якшення негативного впливу на глобальну продовольчу безпеку, повідомили в установі.
"Українське сільське господарство виявило стійкість перед лицем російської агресії, - йдеться в повідомленні USAID, - а фермери країни долають воєнні умови і вирощують продукти харчування для співгромадян та світового ринку. Виробництво продуктів харчування залишиться основним пріоритетом у повоєнній відбудові України".
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