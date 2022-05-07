ВООЗ збирає докази військових злочинів Росії, спрямованих на заклади охорони здоров’я в Україні

Матеріал є перекладом статті Центральної служби "Голосу Америки", яка вийшла англійською мовою.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) збирає докази для можливого розслідування військових злочинів під час задокументованих нападів росіян на заклади охорони здоров’я в Україні, повідомила вона в суботу в Києві.

Згідно із повідомленням Reuters, директор ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майк Райан під час неоголошеного візиту разом із головою ВООЗ Тедросом Адханомом Гебрейесусом заявив на прес-конференції, що воюючі сторони несуть явну відповідальність уникати нападів на медичні заклади, але ВООЗ уже задокументувала 200 нападів на лікарні та поліклініки України.

"Навмисні напади на заклади охорони здоров'я є порушенням міжнародного гуманітарного права і, таким чином, - на основі розслідування нападів - є воєнними злочинами в будь-якій ситуації", - сказав Райан. «Ми продовжуємо документувати та свідчити про ці атаки. І ми віримо, що система ООН, Міжнародний кримінальний суд та інші проведуть необхідні розслідування, щоб оцінити злочинні наміри цих атак».

Росія заперечує попередні звинувачення України та західних країн у можливих військових злочинах, а також заперечує напади на цивільних осіб під час війни.

Райан сказав, що 200 випадків не являють собою сукупність нападів на українські медичні заклади, але є лише тими, які задокументувала ВООЗ. Київ повідомив, що з моменту вторгнення Росії в Україну 24 лютого було здійснено близько 400 таких нападів.

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