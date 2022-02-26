Україна скликає спец сесію Генасамблеї ООН

Про це повідомив постійний представник України при ООН, Сергій Кислиця, у Твіттері.

“У світлі російського вето в РБ ООН я звернувся з проханням до членів Ради прийняти необхідне рішення про скликання екстреної спеціальної сесії Генасамблеї ООН відповідно до резолюції 377A(V). Оскільки Росія не дозволила Раді діяти відповідно до вимог підтримки міжнародного миру та безпеки”, - написав український постпред.

На рівні Генасамблеї, Російська Федерація не має права вето. Резолюцію розглядатимуть усі члени ООН, а це 193 держави.

Одним із способів скликання спец сесії Генасамблеї є голосування в Раді Безпеки. Спец сецію повинні підтримати щонайменше 9-ть країн із 15-ти. Голосування відбувається без права вето, - пояснюють українські дипломати, в коментарі Українській службі Голосу Америки

Відповідне голосування Радбезу вже назначене на неділю, 27 лютого.

“Засідання РБ ООН вже в недільному порядку денному. Я звернувся до членів Ради з проханням прийняти необхідне рішення для скликання відповідно до Резолюції 377A (v) спеціальної сесії ГА ООН через деструктивні дії Росії в Раді Безпеки”, - зазначив постійний представник України при ООН, Сергій Кислиця у Твіттері.

Нагадаю, раніше речниця агенції ООН з питань біженців Шабіа Манту заявила, що більше 100 000 осіб полишили свої оселі, а загалом кількість біженців з України може сягнути 4 мільйонів осіб.