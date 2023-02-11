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Проект резолюції ООН: будь-яка мирна угода має захистити територіальну цілісність України
ООН -- Прибічники України пропонують Генеральній Асамблеї ООН, що включає 193 країни-члени, ухвалити проект резолюції напередодні перших роковин вторгнення Росії. Документ підкреслює необхідність миру, що гарантує Україні "суверенітет, незалежність, єдність і територіальну цілісність".
Проект, який Associated Press отримало в п'ятницю, називається "Принципи, що лежать в основі всеосяжного, справедливого та міцного миру в Україні".
Пропонована резолюція є ширшою та менш детальною, ніж мирний план із 10 пунктів, який президент України Володимир Зеленський оголосив на листопадовому саміті G20. Україна та її прихильники таким чином намагаються отримати максимальну підтримку під час голосування, заявили дипломати ООН на умовах анонімності, оскільки обговорення були приватними.
Речниця Генеральної Асамблеї Пауліна Куб'як повідомила в п'ятницю, що екстрена сесія Генеральної Асамблеї щодо України поновить роботу 22 лютого. Очікується, що десятки виступів триватимуть протягом більшої частини 23 лютого, а голосування відбудеться пізніше того ж дня.
Минулого місяця заступник міністра закордонних справ України заявив, що Зеленський хоче приїхати в ООН на роковини, але дипломати сказали, що очікування нового великого наступу Росії може утримати його вдома.
Генеральна Асамблея стала найважливішим органом ООН, який займається Україною, оскільки Рада Безпеки, яка відповідає за підтримку міжнародного миру та безпеки, паралізована через право вето Росії. На відміну від Ради, в Асамблеї немає права вето, але хоча її п’ять попередніх резолюцій щодо України важливі як відображення світової думки, вони не є юридично обов’язковими.
Рада Безпеки проведе засідання на рівні міністрів 24 лютого, у річницю вторгнення. Російські та українські дипломати сидітимуть за одним столом, як і під час десятків зустрічей після вторгнення — але результату не буде.
Підтриманий Україною проект резолюції до роковин був розісланий у четвер увечері всім країнам-членам ООН, крім Росії та її союзника Білорусі, і переговори щодо тексту почалися в п’ятницю вдень, повідомили дипломати.
Це підкреслює необхідність досягнення «всеосяжного, справедливого та міцного миру» в Україні «якнайшвидше» відповідно до принципів Статуту Організації Об’єднаних Націй.
У Статуті сказано, що всі країни-члени ООН «у своїх міжнародних відносинах утримуються від загрози силою чи її застосування проти територіальної цілісності чи політичної незалежності будь-якої держави» і повинні вирішувати суперечки мирним шляхом.
У проекті міститься заклик до держав-членів ООН і міжнародних організацій «подвоїти підтримку дипломатичних зусиль» для досягнення миру на цих умовах.
Пропонована резолюція повторює попередню вимогу Генеральної Асамблеї, щоб Росія «негайно, повністю та безумовно вивела всі свої військові сили» за міжнародно визнані кордони України. І це ще раз підтверджує, що жодна територія, отримана шляхом погрози силою або її застосування, не буде вважатися законною.
Проект вимагає дотримання правил поводження з усіма військовополоненими, затриманими та інтернованими відповідно до Женевських конвенцій і закликає до «повного обміну» військовополонених, звільнення людей, незаконно утримуваних, «і повернення всіх інтернованих і цивільних осіб, примусово переміщених і депортованих, у тому числі дітей».
Запропонована резолюція закликає всі країни «співпрацювати в дусі солідарності для подолання глобального впливу війни на продовольчу безпеку, енергетику, фінанси, довкілля, а також ядерну безпеку».
В тексті висловлено жаль з приводу «жахливих наслідків агресії проти України для прав людини та гуманітарних наслідків, включаючи безперервні атаки на критичну інфраструктуру по всій Україні з руйнівними наслідками для цивільного населення». І це вимагатиме повного дотримання міжнародного гуманітарного права щодо захисту цивільних осіб та цивільної інфраструктури.
План Зеленського з 10 пунктів набагато конкретніший, включаючи створення спеціального трибуналу для переслідування російських воєнних злочинів, побудову європейсько-атлантичної архітектури безпеки з гарантіями для України, відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури України та забезпечення безпеки навколо найбільшої в Європі атомної електростанції. у Запоріжжі.
Резолюція, прийнята Генеральною Асамблеєю 12 жовтня, яка засуджує «спробу незаконної анексії» Росією чотирьох українських регіонів і вимагає її негайного скасування, отримала найбільшу кількість голосів із п’яти резолюцій – 143 проти 5 при 35 які утрималися.
Перша резолюція, прийнята Асамблеєю 2 березня 2022 року, через кілька днів після вторгнення, вимагала негайного припинення вогню Росією, виведення всіх її військ і захисту всіх цивільних осіб, і отримала потужну підтримку – 141 голос, 5 голосували проти 35 утрималися. Через три тижні, 24 березня, Асамблея проголосувала 140 проти 5 при 38 утрималися за резолюцію, в якій звинувачують Росію в гуманітарній кризі в Україні та закликають до негайного припинення вогню, а також до захисту мільйонів мирних жителів, будинків, шкіл і лікарень.
Але 7 квітня Асамблея проголосувала з набагато меншою перевагою за виключення Росії з Ради з прав людини ООН, що базується в Женеві, через звинувачення проти російських солдатів у порушенні прав людини в Україні, які Сполучені Штати та Україна назвали воєнними злочинами. “За” 93 голоси, 24 - “проти” і 58 “утрималися”.
Остання резолюція, прийнята 14 листопада, закликає притягнути Росію до відповідальності за порушення міжнародного права шляхом вторгнення в Україну і зобов'язати її виплатити репарації за масштабну шкоду, завдану країні та українцям, убитим і пораненим під час війни. Вона отримала подібну підтримку: 94 “за”, 14 “проти” і 73 “утрималися”.
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- Голос Америки
Проліт російських ракет над територією НАТО навряд чи створить ескалацію – ISW
Західні ЗМІ та аналітики повідомляють, що Москва намагається почати черговий великий наступ, зосереджений переважно на сході України. Вони вважають, що йдеться про початкову фазу наступу на сході, яка зростає за масштабами та інтенсивністю.
Як зауважує газета New York Times (NYT), посилаючись на українських чиновників та аналітиків, десятки тисяч краще навчених та оснащених з числа нових мобілізованих солдатів приєдналися до російських дивізій, які намагаються прорвати добре укріплені українські лінії.
Газета повідомляє, що російські війська атакують з багатьох напрямків уздовж східного фронту, NYT зазначає, що очікується зростання темпів боїв, оскільки Росія посилить артилерійський вогонь на лінії фронту, «щоб допомогти своїм силам проторувати шляхи через міста та села, які вже були спустошені майже роком війни».
Повідомлялося, що найінтенсивніші бої останніх днів ведуться навколо міста Кремінна, де Росія намагається відкинути українські сили поблизу невеликої, але життєво важливої ділянки на сході Донбасу. Місцева влада повідомляє, що інтенсивність обстрілів у цьому районі значно зросла, хоча вони наполягають, що українські сили тримають позиції.
Вашингтонський інститут вивчення війни (ISW) пише, що російські військові блогери критикують військове командування за невдалий наступ на Вугледар, кажучи, що російські командири нічого не вчаться.
Блогери стверджують, що ті самі командири, які керували «надзвичайно виснажливими штурмами 155-ї окремої морської піхотної бригади Павлівки, що поблизу Вугледара, у листопаді 2022 року, тепер несуть відповідальність за невдалу спробу захоплення Вугледара». Як стверджують російські блогери, відео на місцевості ілюструє, що ці командири «продовжують робити ті самі дорогі помилки».
Як зауважують в ISW, одночасно з наступом на сході, російські війська завдали ще одну масштабну серію ракетних і безпілотних ударів по Україні.
З посиланням на українські військові джерела ISW повідомляє, що російські війська випустили понад 100 ракет по критичній і цивільній інфраструктурі по всій Україні. Йшлося про використання ракет С-300 «земля-повітря» в режимі наземної атаки та ракет повітряного і морського базування Х-101/Х-55 і Калібр-28.
Також фахівці ISW звертають увагу на нещодавні повідомлення про проліт російських ракет над територією Румунії та Молдови, коли російські війська випустили дві крилаті ракети з Чорного моря, які, згідно з цими повідомленнями, перетнули повітряний простір Румунії та Молдови, перш ніж увійти в повітряний простір України. Не підтверджуючи, але і не спростовуючи сам факт прольоту ракет, Вашингтонські аналітики зауважують, що малоймовірно, щоб проліт російських ракет над територією країни-члена НАТО спричинив ескалацію.
«ISW продовжує з високою впевненістю оцінювати, що президент Росії Володимир Путін не бажає ризикувати прямим конфліктом з НАТО», – мовиться у повідомленні інституту.
На думку фахівців ISW, ракетні обстріли України продовжать створювати «периферійні ризики» за межами України, такі як ці прольоти або ризик інцидентів ППО, як це було у Польщі 15 листопада 2022 року.
«Однак ISW вважає, що НАТО і окремі країни-члени повністю контролюють свою відповідь і ступінь ескалації, на яку вони захочуть піти у відповідь на випадкові або навмисні російські прольоти або інші провокації», – кажуть фахівці ISW і додають, що ескалація поки не є і в планах Путіна, який, на їхню думку, «не прагне війни з НАТО і навряд чи буде прямо ризикувати ескалацією».
- Голос Америки
Залужний поділився з генералом США занепокоєнням через використання Росією морських дронів
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний поінформував головного генерала США, голову об’єднаного комітету начальників штабів США генерала Марка Міллі, про ситуацію на полі бою і подякував йому за допомогу США та розуміння потреб ЗСУ, а також висловив занепокоєння у звʼязку з використанням Росією морських надводних дронів. Про це Залужний повідомив у Facebook.
Телефонна розмова головних військових двох країн відбулась в суботу, повідомили в українському Міноборони. На час публікації Пентагон не видав повідомлення щодо розмови.
У розмові з американським колегою Залужний зазначив, що застосування Росією морських дронів створює загрозу цивільному судноплавству в Чорному морі.
Раніше в соцмедіа було поширено відео на якому, вказують ЗМІ, буцімто видно як російський безпілотний човен, можливо навантажений вибухівкою, врізається в міст в Одеській області. Голос Америки не може незалежно перевірити достовірність відео.
Щодо перебігу бойових дій, Залужний зазначив, що найбільш напружена ситуація наразі на Донецькому напрямку.
"Запеклі бої тривають в районі Вугледара і Марʼїнки. Ми надійно тримаємо оборону. На деяких ділянках фронту нам вдалося відновити раніше втрачені позиції і закріпитися там. Попри постійний тиск ворога, ми продовжуємо утримувати під контролем Бахмут і вживаємо заходів для стабілізації лінії фронту довкола цього міста", - додав український генерал.
"Поінформував свого колегу про підсумки останньої масованої ракетної атаки ворога, підкреслив значення засобів протиповітряної оборони і вкотре подякував за їхнє надання", - написав Залужний в соцмедіа.
Наростити військові м’язи НАТО і дати Україні все, що їй потрібно, закликали у Вашингтоні парламентарі України, Польщі та Литви
Дипломатичний десант країн Люблінського трикутника, що об'єднує Україну, Литву та Польщу, у Вашингтоні закликав Захід збільшити підтримку України – голови парламентських комітетів трьох країн виступили у Hudson Institute і розказали про свої зустрічі з представниками американської влади. Вільнюс та Варшава найкраще знають Кремль, тож разом з Україною мають найкращу у світі експертизу протистояння Путіну, кажуть учасники дискусії.
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Тому голови парламентських комітетів закликають США та Захід до них дослухатися, адже саме країни Східної Європи тривалий час попереджали про войовничу стратегію Путіна.
«Я можу порадити президенту США: слухайте країни, які знають Росію, країни, які попереджали, але їх не слухали» - закликає Радослав Фогель, голова комітету з закордонних справ парламенту Польщі.
Політики згадують, що до широкомасштабного вторгнення Росії в Україну, Захід лише відмахувався від східноєвропейців і поблажливо вказував, що, мовляв, ті помиляються: з Москвою можна мати справи, мовляв, якщо вести бізнес з Росією і при цьому іноді критикувати за порушення демократії, то це дозволить зробити путінський режим краще. Литовський парламентар Жиґімантас Павільоніс символічно називає спроби умиротворити Кремль – обіймами зі злом.
«Дурна ідея, що грошима можна змінити вбивцю, коли ти кладеш йому гроші в кишеню, відриваєш ринок, даєш технологію, а він після цього стає священником», - каже він.
І литовський, і польський парламентарі категорично відкидають ідею, що сьогодні Україна має йти на переговори з Росією та погоджуватися на умови Кремля, нехтуючи власними інтересами. Путін сприйматиме це як слабкість. Адже ніхто не покарав Кремль в попередні роки за порушення міжнародного права. Жиґімантас Павільоніс нагадує:
«США та Захід були вражені путінською промовою на мюнхенській конференції в 2007. Колективний Захід почав дослухатися до його порядку денного. І що це за порядок денний? Вбивства, окупація, руйнування. Це фашистський порядок денний. Питання до Заходу. Чи він продовжить мюнхени, ялти, мінськи? Чи ви продовжите співпрацю зі злом? Просто здаватиме території? Дозволите, щоб демократія була вбита глобально? Чи ви будете битися за цінності, які записані в Конституції та Статуті ООН? На мою думку, час битися».
Польський парламентар Радослав Фогель вважає – зараз потрібно зупинити Росію. І для цього надати всю необхідну зброю Україні. Він відкидає аргументи тих, хто вважає, що передача західних винищувачів призведе до нової ескалації війни:
«Путін у Мюнхені говорить, що розширення НАТО приведе до війни. І ми не збільшили НАТО. Ми щось пообіцяли щось теоретичне Україні і Грузії на саміті в Бухаресті. Ми зробили, що хотів Путін. І до чого це призвело? До війни. У Грузії у 2008 році. І анексія Криму у 2014 році. І повномасштабна війна зараз. Путін не потребує бути спровокованим. Він cам провокує, якщо ми прогинаємося під його волю».
У Литви є стратегія протистояння Кремлю, каже представник країни і додає, що Вільнюс як ніхто інший знає тактику Путіна – створити провокацію, підняти ставки і запропонувати розв’язати кризу, але за рахунок іншої сторони. Кремль нагнітає страх і шантажує ним. «Вони знають, що ви боїтеся ескалації, і вони контролюють вас завдяки страхові» - підсумовує Жиґімантас Павільоніс.
Кремль погрожує ядерним ударом, щоб стримати український наступ, натомість український представник в дискусії переконує: атомний шантаж - це блеф Москви і не потрібно на нього піддаватися
Кремль погрожує ядерним ударом, щоб стримати український наступ, натомість український представник в дискусії переконує: атомний шантаж - це блеф Москви і не потрібно на нього піддаватися. Голова Комітету ВР із питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко каже: «Не можна погоджуватися на ядерний шантаж. Якщо ми на це підемо, одного дня Путін шантажуватиме США, вимагаючи Аляску. Це неправильна логіка. З того, що ми бачимо, Путін боягуз. Коли його провокації зустрічають силу, він відходить. Найкращий приклад – Швеція і Фінляндія і їх вступ в НАТО. Путін нічого не зробив проти цього».
І литовський, і польський парламентарі закликають владу США не зменшувати військову підтримку України.
«Зараз ми можемо завдати удару по імперії зла, без залучення американських та європейських сил НАТО. Якщо Україна впаде, то далі будуть Молдова, Грузія, Литва, можливо, Польща. І тоді це вимагатиме присутності американських солдат, тоді буде активована стаття 5. Якщо ми хочемо уникнути ескалації, ми маємо ухвалювати рішення і бути сильними зараз», - переконує Радослав Фогель.
А наступним кроком має стати швидке набуття членства Україною як в НАТО, так і в ЄС.
«Відкриття дверей – справжнє відкриття дверей для України, яка має одну з найсильніших армій в світі. Україна - контрибутор стабільності. І це сигнал Росії – не можна більше загрожувати», - вважає Жиґімантас Павільоніс.
Саме оборонна парасолька блоку допоможе стримати подальшу агресію Кремля, каже Мережко.
«Ми включили в Конституцію України положення, що Україна має стати членом НАТО і ЄС. Я проводжу кампанію, що Україну потрібно прийняти до НАТО негайно, бо я вірю, що це зупинить путінську агресію, – каже український парламентар. – І це одна з причин, чому ми всі троє, перебуваємо тут у Вашингтоні. Я отримав досить різну реакцію. Частина наших колег з ентузіазмом зустріли цю ідею і повністю підтримували нас. Інші – все ще вагаються. Наше завдання – переконувати тих, хто сумнівається просто зараз».
Щоб не піддаватися на провокації Росії, країни НАТО мають відновити свою військову міць і припинити тактику останніх років, коли на власних арміях країни блоку заощаджували, говорять парламентарі. Литва і Польща подають приклад, витрачаючи на оборону більше, ніж того вимагають правила НАТО.
Ми не хочемо ховатися за спиною США. Цього року Польща витрачає 4 відсотки [ВВП] на потреби оборони.Радослав Фогель
«Ми робимо свою частину роботи. Ми не хочемо ховатися за спиною США. Цього року Польща витрачає 4 відсотки [ВВП] на потреби оборони. Це вдвічі більше, ніж вимагає НАТО. Є інші, хто цього не робить. І ми маємо на них тиснути і мотивувати», - підсумовує Радослав Фогель.
Мережко відповідає і на страхи американської преси про те, що допомога США може використовуватися нецільовим чином. Він каже, що українська влада не приховує випадки корупції і активно бореться з нею: «Корупція це наш ворог під час війни. І це може зашкодити західній підтримці і ми віддані продовжити боротьбу з корупцією».
Український, польський та литовський парламентарі відзначили, що всі їхні зустрічі показали: Україна має двопартійну підтримку в Конгрес і Америка залишається надійним союзником.
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