Проект резолюції ООН: будь-яка мирна угода має захистити територіальну цілісність України

ООН -- Прибічники України пропонують Генеральній Асамблеї ООН, що включає 193 країни-члени, ухвалити проект резолюції напередодні перших роковин вторгнення Росії. Документ підкреслює необхідність миру, що гарантує Україні "суверенітет, незалежність, єдність і територіальну цілісність".

Проект, який Associated Press отримало в п'ятницю, називається "Принципи, що лежать в основі всеосяжного, справедливого та міцного миру в Україні".

Пропонована резолюція є ширшою та менш детальною, ніж мирний план із 10 пунктів, який президент України Володимир Зеленський оголосив на листопадовому саміті G20. Україна та її прихильники таким чином намагаються отримати максимальну підтримку під час голосування, заявили дипломати ООН на умовах анонімності, оскільки обговорення були приватними.

Речниця Генеральної Асамблеї Пауліна Куб'як повідомила в п'ятницю, що екстрена сесія Генеральної Асамблеї щодо України поновить роботу 22 лютого. Очікується, що десятки виступів триватимуть протягом більшої частини 23 лютого, а голосування відбудеться пізніше того ж дня.

Минулого місяця заступник міністра закордонних справ України заявив, що Зеленський хоче приїхати в ООН на роковини, але дипломати сказали, що очікування нового великого наступу Росії може утримати його вдома.

Генеральна Асамблея стала найважливішим органом ООН, який займається Україною, оскільки Рада Безпеки, яка відповідає за підтримку міжнародного миру та безпеки, паралізована через право вето Росії. На відміну від Ради, в Асамблеї немає права вето, але хоча її п’ять попередніх резолюцій щодо України важливі як відображення світової думки, вони не є юридично обов’язковими.

Рада Безпеки проведе засідання на рівні міністрів 24 лютого, у річницю вторгнення. Російські та українські дипломати сидітимуть за одним столом, як і під час десятків зустрічей після вторгнення — але результату не буде.

Підтриманий Україною проект резолюції до роковин був розісланий у четвер увечері всім країнам-членам ООН, крім Росії та її союзника Білорусі, і переговори щодо тексту почалися в п’ятницю вдень, повідомили дипломати.

Це підкреслює необхідність досягнення «всеосяжного, справедливого та міцного миру» в Україні «якнайшвидше» відповідно до принципів Статуту Організації Об’єднаних Націй.

У Статуті сказано, що всі країни-члени ООН «у своїх міжнародних відносинах утримуються від загрози силою чи її застосування проти територіальної цілісності чи політичної незалежності будь-якої держави» і повинні вирішувати суперечки мирним шляхом.

У проекті міститься заклик до держав-членів ООН і міжнародних організацій «подвоїти підтримку дипломатичних зусиль» для досягнення миру на цих умовах.

Пропонована резолюція повторює попередню вимогу Генеральної Асамблеї, щоб Росія «негайно, повністю та безумовно вивела всі свої військові сили» за міжнародно визнані кордони України. І це ще раз підтверджує, що жодна територія, отримана шляхом погрози силою або її застосування, не буде вважатися законною.

Проект вимагає дотримання правил поводження з усіма військовополоненими, затриманими та інтернованими відповідно до Женевських конвенцій і закликає до «повного обміну» військовополонених, звільнення людей, незаконно утримуваних, «і повернення всіх інтернованих і цивільних осіб, примусово переміщених і депортованих, у тому числі дітей».

Запропонована резолюція закликає всі країни «співпрацювати в дусі солідарності для подолання глобального впливу війни на продовольчу безпеку, енергетику, фінанси, довкілля, а також ядерну безпеку».

В тексті висловлено жаль з приводу «жахливих наслідків агресії проти України для прав людини та гуманітарних наслідків, включаючи безперервні атаки на критичну інфраструктуру по всій Україні з руйнівними наслідками для цивільного населення». І це вимагатиме повного дотримання міжнародного гуманітарного права щодо захисту цивільних осіб та цивільної інфраструктури.

План Зеленського з 10 пунктів набагато конкретніший, включаючи створення спеціального трибуналу для переслідування російських воєнних злочинів, побудову європейсько-атлантичної архітектури безпеки з гарантіями для України, відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури України та забезпечення безпеки навколо найбільшої в Європі атомної електростанції. у Запоріжжі.

Резолюція, прийнята Генеральною Асамблеєю 12 жовтня, яка засуджує «спробу незаконної анексії» Росією чотирьох українських регіонів і вимагає її негайного скасування, отримала найбільшу кількість голосів із п’яти резолюцій – 143 проти 5 при 35 які утрималися.

Перша резолюція, прийнята Асамблеєю 2 березня 2022 року, через кілька днів після вторгнення, вимагала негайного припинення вогню Росією, виведення всіх її військ і захисту всіх цивільних осіб, і отримала потужну підтримку – 141 голос, 5 голосували проти 35 утрималися. Через три тижні, 24 березня, Асамблея проголосувала 140 проти 5 при 38 утрималися за резолюцію, в якій звинувачують Росію в гуманітарній кризі в Україні та закликають до негайного припинення вогню, а також до захисту мільйонів мирних жителів, будинків, шкіл і лікарень.

Але 7 квітня Асамблея проголосувала з набагато меншою перевагою за виключення Росії з Ради з прав людини ООН, що базується в Женеві, через звинувачення проти російських солдатів у порушенні прав людини в Україні, які Сполучені Штати та Україна назвали воєнними злочинами. “За” 93 голоси, 24 - “проти” і 58 “утрималися”.

Остання резолюція, прийнята 14 листопада, закликає притягнути Росію до відповідальності за порушення міжнародного права шляхом вторгнення в Україну і зобов'язати її виплатити репарації за масштабну шкоду, завдану країні та українцям, убитим і пораненим під час війни. Вона отримала подібну підтримку: 94 “за”, 14 “проти” і 73 “утрималися”.