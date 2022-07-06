ООН підтвердила загибель 17 журналістів у війні РФ проти України

Від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну ООН встановила загибель 17 журналістів і поранення ще 14 внаслідок бойових дій, повідомила верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет, виступаючи на Раді з прав людини ООН.

На засіданні обговорили доповідь моніторингової місії ООН з прав людини в Україні.

За даними ООН, серед загиблих та поранених журналістів – щонайменше п’ятеро жінок. Серед них – співробітниця Української служби Радіо Свобода Віра Гирич.

Крім того, моніторингова місія ООН зафіксувала сім випадків викрадення працівників ЗМІ на територіях, окупованих російськими військами. На початку березня на Херсонщині російські військові затримали журналіста, він провів в ув’язненні вісім днів, його близьким не повідомляли, де він перебуває, – пізніше його звільнили.

Також ООН підтвердила, що російська армія щонайменше двічі цілеспрямовано розстріляла автомобіль із журналістами. Журналісти намагалися виїхати з Ірпеня під Києвом на машині з білим прапором та написом PRESS.

Від початку повномасштабної війни станом на 4 липня ООН задокументувала загибель 4889 мирних українців, у тому числі 335 дітей. Свої будинки залишили вісім мільйонів жителів України. В ООН зазначають, що фактичні цифри можуть бути набагато вищими – робота з документації жертв російської агресії триває.

Наприкінці червня Україна подала позов до ЄСПЛ зі звинуваченням Росії у військовому вторгненні й нападі на мирне населення.

Кремль заперечує, що російські військові чинять злочини проти мирних жителів України, попри наявність численних доказів протилежного.