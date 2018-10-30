"Фіктивні вибори зрежисовані Росією" - США в Радбезі ООН засудили вибори в ОРДЛО

США засуджують заяви про вибори у так званих ЛНР та ДНР 11-го листопада 2018-го року і називають їх "очевидно протиказонними". Про це йдеться у заяві заступника постійного представника США в ООН, Джонатана Коена.

Мінські угоди визначають, що ОБСЄ має здійснювати спостереження за виборами, які мають проводитись у відповідності до законів України і за стандартами ОБСЄ. Вибори 11-го листопада не задовольнять жодної із цих вимог

"Фіктивні вибори організовані Росією прямо протирічать зусиллям спрямованим та втілення Мінських угод. Ці вибори також створюють перешкоди та підривають зусилля та припинення конфілкту у східній Україні, який забрав життя понад 10 000 осіб та щодня забирає нових жертв. Мінські угоди визначають, що ОБСЄ має здійснювати спостереження за виборами, які мають проводитись у відповідності до законів України і за стандартами ОБСЄ. Вибори 11-го листопада не задовольнять жодної із цих вимог", - йдеться у заяві.

Американська сторона також звернула увагу на те, що Росія прагне використати т.з вибори для посилення т.з. ДНР та ЛНР, всупереч закликам Мінських угод про роззброєння незаконних збройних формувань та виведення іноземних збройних формувань із Сходу України.

Ми будемо надалі запроваджувати санкції проти Росії за її дії у Донбасі та Криму, доки вона повністю не виконає Мінських угод та не поверне Крим Україні

Заява також звернувала увагу на гуманітарну кризу у східній Україні та закликала усі сторони дозволити постраждалим внаслідок конфлікту мати безперешкодний доступ до гуманітарної допомоги, урядових послуг.

"США знову рішуче засуджують дії Росії спрямовані на дестабілізацію України. Ми будемо надалі запроваджувати санкції проти Росії за її дії у Донбасі та Криму, доки вона повністю не виконає Мінських угод та не поверне Крим Україні", - йдеться у заяві США.

Раніше стало відомо про те, що Члени Радбезу ООН відхилили пропозицію Російської Федерації (РФ) запросити для участі в засіданні Ради безпеки по Україні представників "ДНР" і "ЛНР". Окрім того, як повідомляє РБК, перед засіданням Радбезу група 8 європейських членів Ради безпеки у спільній заяві підтвердила позицію Євросоюзу щодо України, заявила про повну підтримку незалежності та територіальної цілісності України і засудила так звані "вибори" в "ДНР".

Дивіться також: Країна під водою: в Італії вже нараховують десяток жертв аномальної негоди