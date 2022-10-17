Атаки по мирних жителях України повинні припинитись - ООН

Атаки на цивільну інфраструктуру та по мирних жителях України повинні припинитись - наполягають в Управлінні Верховного комісара ООН з прав людини.

"Ми отримали повідомлення від наших колег на місцях про ці атаки безпілотників, і надзвичайно важливо, щоб [...] мирні жителі не були ціллю, й це дуже важко в густонаселених міських районах", - заявив Верховний комісар з питань прав людини Фолькер Тюрк заявив.

Повага до права людини та міжнародного гуманітарного права є "абсолютно критичною, тому головним закликом є деескалація", - сказав він журналістам, повідомляє видання Reuters.

Раніше "Голос Америки" повідомляв, що Верховний представник ЄС з міжнародних питань Жозеп Боррель запевнив, що напади "не похитнуть нашу відданість підтримці України, а лише зміцнять її".

Також Боррель заявив, що ЄС розгляне "конкретні свідчення" участі Ірану у війні Росії в Україні.

Як військові відомства, так і світові ЗМІ, неодноразово повідомляли, що Іран постачає Росії свої бойові безпілотники. Називали і їхні конкретні марки (Shahed-136), і ймовірну кількість замовлених Росією в Ірану дронів (2400), нагадує "Радіо Свобода".

Іран у понеділок знову заперечив повідомлення про те, що він надає дрони Росії.

Внаслідок російських атак на Київ у понеділок загинули принаймні четверо людей. Попри свідчення, що атаки були здійснені на цивільну інфраструктуру та мирне населення, у Кремлі заявили про "нанесення ударів по об'єктах воєнного управління та системи енергетики України".

Президент України Володимир Зеленський у Telegram назвав ці обстріли терором проти мирного населення і заявив, що ворогу не вдасться зламати українців: "На окупантів чекає лише справедливе покарання й осуд майбутніх поколінь. На нас – перемога".

У статті використано матеріали "Радіо Свобода", Reuters.

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