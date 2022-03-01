ООН збирає 1.7 мільярдів доларів на допомогу українським біженцям 

Організація Об’єднаних Націй та інші гуманітарні агенції об'єднали зусилля, щоб зібрати 1,7 мільярдів доларів на допомогу українським біженцям та урядам приймаючих сусідніх країн. Про це повідомили в ООН.

За оцінками ООН, впродовж наступних кількох місяців 12 мільйонів людей всередині України потребуватиме захисту або допомоги, ще понад 4 мільйона українських біженців потребуватимуть підтримки у сусідніх країнах.

“Кількість постраждалих швидко зростає. Це найтемніша година для народу України. Нам потрібно посилити нашу відповідь зараз, щоб захистити життя та гідність простих українців. Ми повинні відповідати співчуттям і солідарністю”, - заявив координатор гуманітарної допомоги в ООН Мартін Гриффітс.

Пакет допомоги ООН передбачає виділити близько 1,1 мільярда доларів на допомогу 6 мільйонам людей в Україні впродовж перших трьох місяців.

Ще понад 550 мільйонів доларів “на українську ситуацію” просять для Міжвідомчого Регіонального Плану реагування на біженців.

Ці кошти, як планується, спрямують на допомогу урядам приймаючих країн для створення притулків, надання екстреної допомоги біженцям, грошову підтримку, а також для людей з особливими потребами та дітям без супроводу.

«Ми розглядаємо те, що може стати найбільшою кризою біженців у Європі в цьому столітті. Хоча ми бачимо величезну солідарність і гостинність з боку сусідніх країн щодо прийому біженців, зокрема з боку місцевих громад та приватних громадян, потрібно значно більше підтримки, щоб допомогти та захистити новоприбулих”, - заявив Високий комісар ООН з питань біженців Філіппо Гранді.

Найбільше українських біженців виїхали в Польщу, Молдову, Угорщину, Румунію та Словаччину.