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"Світ скочується у більшу війну. Боюсь, що він робить це із широко розплющеними очима", - генсек ООН
Ймовірність ескалації війни Росії проти України продовжує зростати, а перспективи встановлення миру зменшуються, заявив під час виступу на засіданні Генеральної Асамблеї генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.
"Російське вторгнення в Україну завдає незліченних страждань українському народу з глибокими глобальними наслідками. Перспективи миру продовжують зменшуватися. Я боюся, що світ скочується у більшу війну. Я боюся, що він це робить з широко розплющеними очима", - підкреслив Гутерреш.
Тим часом за даними заступника генсека з гуманітарних питань Мартіна Гріффітса, які він озвучив під час засідання Ради Безпеки ООН, сім тисяч цивільних українців вже були вбиті під час цієї війни. Це лише офіційні дані ООН, реальні цифри, за словами Гріффітса, - більші.
Окрім того, 17,6 мільйонів українців, а це майже 40% населення потребують гуманітарної допомоги. Вісім мільйонів були змушені залишити Україну, майже п’ять з половиною стали внутрішньо переміщеними особами.
"Незліченна кількість людей днями та тижнями сидять у підвалах, шукаючи захисту від бомб. Зруйновані будинки, школи, лікарні та інша критична цивільна інфраструктура. Цілі міста, селища та села зазнали серйозних руйнувань", - додав він.
У той же час за словами Гріффітса, народ України захоплює світ своєю стійкістю. "Стійкістю, попри відключення електроенергії та пошкоджений енергетичний сектор у час лютої зими. Стійкістю, попри наявність мін і вибухонебезпечних залишків війни, які змушують людей переселятися та перешкоджають безпечному поверненню людей, гуманітарній діяльності. Стійкістю, попри сексуальне насильство, торгівлю людьми, сексуальну експлуатацію та знущання. Народ України не оминуло жодне страхіття війни", - заявив він.
ООН вже надало допомогу майже 16 мільйонам українців – теплий одяг, обігрівачі, паливо та будівельні матеріали, генератори, але там наголошують, що потрібно більше. Саме тому цього місяця у Женеві Гріффітс оголосить про збір коштів для плану гуманітарного реагування у 2023 році. Зараз потреба сягає 3,9 мільярда доларів, аби надати допомогу 11 мільйонів українцям.
Посолка США при ООН Лінда Томас-Грінфілд сказала, російські війська знову завдають ударів по Україні, вражаючи міста та інфраструктуру, вбиваючи мирних жителів. Мільйони українців – без їжі, електроенергії, води та тепла, коли температура на вулиці опускається нижче нуля. Вона сказала, що це неприпустимо й закликала Росію зупинити атаки на критичну інфраструктуру та вбивство невинних людей.
"Ми не можемо дозволити, щоб Росія продовжувала використовувати продовольство, електроенергію та зиму як зброю. Це завдає шкоди всім нам, але вбиває українців. Колеги, дії Росії, яка депортує дітей, затримує кораблі з продовольством з України, бомбардує цивільне населення та інфраструктуру, - не є діями країни, готової до миру. Це не ті дії, яких можна було очікувати від членів Ради Безпеки. Ми чули ваші співчутливі заклики до переговорів, до припинення ворожнечі. Це в руках однієї людини - президента Путіна. Він розпочав цю війну, і він може закінчити її сьогодні, вивівши свої війська з України. І дійсно дозволивши, щоб наступив мир. Для України - це питання виживання", - переконана вона.
Попри численні заяви міжнародних слідчих про сотні виявлених доказів воєнних злочинів російських сил в Україні, представник Кремля в ООН Дмитро Полянський на засіданні Радбезу заявив, що Москва дотримується принципів міжнародного гуманітарного права.
Тим часом постійний представник України при ООН Сергій Кислиця повідомив, що українські правоохоронні органи зафіксували пошкодження або руйнування 77 463 об'єктів цивільної інфраструктури. Понад 2 мільйони українців змушені жити у зруйнованому або пошкодженому житлі
У 2022 році по Україні пролунали 14 870 сирен. У Харківській області, наприклад, їхня загальна тривалість за рік склала 55 днів, у Донецькій та Запорізькій областях – 42 дні, у Дніпровській області – 37 днів, у Києві – 27 днів.Сергій Кислиця, постійний представник України при ООН
Окрім того, останнім часом Росія блокує і роботу Чорноморської зернової ініціативи, загострюючи глобальну продовольчу кризу, сказав він. РФ перешкоджає процедурам перевірки. Відразу після того, як експорт українських продуктів харчування почав зростати, Росія скоротила кількість інспекційних груп з п'яти до трьох і штучно збільшила тривалість кожної інспекції. Також, повідомив Кислиця, російські інспектори регулярно під різними приводами відмовляються працювати, поки всі інші сторони готові виконувати свої обов’язки.
Саме тому, за даними Кислиці, станом на 1 лютого в територіальних водах Туреччини очікували перевірки 114 суден, а кількість виходів із портів залишається критично низькою – до 3 кораблів на добу. Це призвело до зниження експорту українського збіжжя майже на 30% порівняно з попереднім місяцем.
Кислиця переконаний, що потрібно збільшити кількість як груп інспекторів і перевірок на день. Адже, наприклад, у листопаді ООН та Туреччина змогли провести 86 перевірок лише за два дні.
Барбара Вудвард, посолка Великої Британії при ООН також у своєму виступі заявила, що завдяки зерновій ініціативі вдалося збільшити життєво важливі запаси та знизити світові ціни на продовольство. Проте, світовий попит на українське зерно залишається високим.
"І все ж останніми тижнями російські перевірки суден сповільнилися, а черга кораблів, які очікують інспекції, збільшилася. Експорт у рамках ініціативи скоротився. Ми приєднуємося до інших у заклику до Росії виконати свої зобов’язання щодо, цитую безперешкодного експорту продовольства з чорноморських портів України", - закликала вона.
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- Голос Америки
"Дивовижний прогрес" або "невдале лідерство": що республіканці і демократи очікують від звернення Байдена до Конгресу
В очікуванні виступу президента США Джо Байдена "Про стан справ у країні" перед Конгресом 7 лютого республіканці і демократи розійшлись в оцінках досягнень адміністрації Білого дому.
Еліза Стефаник, конгресвумен-республіканка заявила: "Сьогодні ввечері у своїй промові Джо Байден повинен відповісти за своє невдале лідерство".
"Чи то міграційна криза, яка продовжує вирувати на нашому південному кордоні, чи то стрімка інфляція та понад 30-ть трильйонів доларів державного боргу, чи повітряна куля з комуністичного Китаю, яка порушила суверенний повітряний простір Сполучених Штатів. Джо Байден спричинив кризу в Америці, - заявила Стефаник. - Тому американці чітко висловились в листопаді. Наші сім’ї більше не можуть дозволити собі невдалу крайньоліву демократичну політику Джо Байдена".
Натомість Чак Шумер, лідер демократів у Сенаті підкреслив: "Я з нетерпінням чекаю почути від президента Байдена про дивовижний прогрес, якого ми досягли в поліпшенні життя американських сімей".
"Під керівництвом президента Байдена ми змогли зробити більше для американського народу, ніж будь-коли раніше. Усі законопроекти, які ми прийняли, зокрема: про зброю, про інфраструктуру, про вироблення чіпів та розвиток науки, а також гарантування рівних прав на шлюб - усе це ми зробили двопартійними зусиллями, - зауважив Шумер. - Люди запитують: а як ви будете все це робити цього року? Я завжди намагався робити все двопартійно. Досягнення результатів - це пріоритет у Сенаті, і для цього потрібна двопартійна підтримка. Авжеж, якщо ми не зможемо погодити щось двопартійним шляхом, ми спробуємо зробити це самостійно".
Шумер відповів також на закиди про китайську "кулю-шпигунку": "Це Китай відправив ту повітряну кулю для спостереження. Адміністрація Байдена діяла спокійно, виважено та ефективною. Вони слухали військових експертів та експертів з розвідки і вчинили правильно. Натомість деякі республіканці, ще до того, як зрозуміли що відбувається, почали критикувати президента".
Сам президент Джо Байдена напередодні виступу опублікував у Твіттері фото з минулорічної промови "Про стан справ у країні", що відбувалась після початку повномасштабної війни Росії в Україні, й написав: "Відтоді ми залишаємось пліч-о-пліч зі світом у нашій підтримці України, щоб вогонь свободи палав якомога яскравіше".
Нагадаємо, посолка України у США Оксана Маркарова стане однією з почесних гостей під час виступу Байдена перед Конгресом "на знак визнання постійної підтримки США з боку України майже через рік після того, як Росія почала свій неспровокований напад".
Комітет Сенату США приєднався до проекту на захист 14 увʼязнених кримських журналістів
Комітет Сенату США з міжнародних відносин приєднався до ініціативи з захисту 14 журналістів з окупованого Криму, увʼязнених російською владою.
«Пишаємося тим, що приєдналися до проекту Defending Freedoms як адвокати 14 кримських репортерів, несправедливо ув’язнених путінськими поплічниками. Віддані посиленню боротьби за прозорість і правду, вони залишаються в’язнями Кремля. Журналістика – це не злочин», – ідеться в повідомленні сенатського комітету у твітері.
Список складається з 14 людей, більшість яких – це громадянські журналісти, затримані під час висвітлення дій російської влади проти кримських татар, звинувачених у причетності до організації «Хізб ут-Тахрір» (російська влада вважає її «екстремістською», хоча в Україні її діяльність не є незаконною).
Також у списку є фрілансер проекту Радіо Свобода Крим.Реалії Владислав Єсипенко.
18 серпня 2022 року Верховний суд Криму, підконтрольний Росії, пом’якшив вирок Єсипенку до п’яти років колонії загального режиму та штрафу 110 тисяч рублів.
Спочатку журналіста засудили до шести років позбавлення волі в колонії загального режиму та штрафу в розмірі 110 тисяч рублів. Російське обвинувачення вимагало для Єсипенка 11 років позбавлення волі.
Президент Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода (RFE/RL) Джеймі Флай, коментуючи рішення російського суду в Криму змінити вирок щодо Єсипенка, заявив, що це «мало що змінює», і Єсипенко має бути «вдома зі своєю родиною», а не у в’язниці.
У Міністерстві закордонних справ України назвали «політично вмотивованим» винесений Єсипенку вирок.
Держдепартамент США засудив вирок Єсипенку, назвавши його «ще одним прикладом зловживань російської окупаційної влади у Криму».
- Голос Америки
Німеччина відправить Україні 178 танків Leopard 1 влітку і наступного року
Німеччина схвалила постачання для України 178 танків Leopard 1. Про таке рішення Ради безпеки уряду Німеччини повідомило німецьке видання Spiegel.
Частина з них будуть відправлені влітку, а решта - наступного року, інформує Reuters. Раніше Голос Америки повідомляв, що йдеться про відремонтовані Leopard 1, які були зняті з озброєння армії і зберігаються на складах.
Leopard 1 - це старіша модель, ніж передові Leopard 2, про передачу 14 з яких із власних запасів Німеччина оголосила наприкінці січня. Крім того, Берлін дозволив іншим країнам, які вже мають німецькі танки на озброєнні, передавати їх Києву.
Тим часом як українській службі Голосу Америки повідомив аташе з питань оборони посольства України у США Борис Кременецький, постачання танків Leopard 2, а також британських Challenger 2 та американських M1 Abrams в Україну будуть залежати від термінів підготовки українських військових, а до операцій на фронті Leopard 2 та Challenger 2 найімовірніше будуть залучені вже до літа.
"Зараз створена "танкова коаліція" - низка країн, які готові нам надати танки, йдеться про Leopard, Велика Британія нам пообіцяла надати 14 танків Challenger, - це ті танки, які ми можемо отримати практично найближчим часом, але вони вимагатимуть певної підготовки екіпажу. Є ініціативи Великої Британії, Польщі та Німеччини щодо підготовки наших фахівців, тому це буде відбуватися в різних країнах. Але треба розуміти, що потрібно не лише підготувати екіпаж танка, треба навчити злагоджено діяти у складі підрозділів", - зазначив Кременецький.
Українці не поступляться Кримом заради бажаного Росією "компромісного миру" - Atlantic Council
Українці не погодяться поступитися Кримом заради бажаного Росією "компромісного миру". Будь-яка спроба нав’язати країні таке рішення може зустріти сильний опір, навіть у разі погроз втратити військову допомогу Заходу.
Таку оцінку ситуації напередодні річного рубежу війни Росії проти України подає американський аналітичний центр Atlantic Council, спираючись на результати нещодавнього опитування українців Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва та Центром Разумкова.
Лише 8% опитаних українців заявили, що готові змиритися з триваючою російською окупацією Криму заради припинення війни, а 93% українців очікують повної перемоги України, а не територіальних компромісів.
Тому "земля в обмін на мир", як періодично пропонують міжнародні коментатори, не спрацює в Україні, - йдеться у публікації аналітичного центру.
По всій Україні існує згода, що вся країна, включно з Кримом, має бути звільнена для досягнення реального мируAtlantic Council
"Українці не дозволять використовувати цілі регіони своєї країни як розмінну монету для задоволення імперських амбіцій Москви. Вони також не прирікатимуть мільйони своїх співвітчизників на жахи геноциду постійної російської окупації. Натомість по всій Україні існує згода, що вся країна, включно з Кримом, має бути звільнена для досягнення реального миру”, - пише Atlantic Council.
“Кожен, хто прагне досягти миру шляхом переговорів, повинен рахуватися з українською громадською думкою, - наголошує аналітичний центр. - Зрештою, Україна є міцною демократією з значним досвідом масової мобілізації, включаючи дві окремі пострадянські революції. Будь-яка спроба нав’язати країні дружній для Кремля компроміс, швидше за все, зустріне сильний опір, навіть якщо супроводжуватиметься погрозами припинити військову допомогу Заходу”.
Одним із найважливіших висновків опитування стало те, що українці не готові прийняти повернення до статус-кво напередодні повномасштабного вторгнення, коли Росія вже окупувала Крим і частини Луганської та Донецької областей на сході України. Натомість переважна більшість українців переконана, що лише повне відновлення територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів країни може принести мир.
Результати опитування демонструють віру в українську перемогу, а також підкреслюють загальнонаціональний спротив будь-яким компромісам із Кремлем, - наголошує аналітичний центр. Більшість українців переконана, що лише повне відновлення територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів країни може принести мир.
Натомість кінцевою метою Кремля після річної серії поразок замість “швидкої переможної війни” є “компромісний мир”. Це дозволило б Росії зберегти свої поточні територіальні здобутки в Україні, водночас забезпечивши життєво важливий простір для відновлення зруйнованої путінської армії. Але немає жодних ознак того, що така мета може бути досягнута, - свідчить Atlantic Council.
93% респондентів очікують, що Україна виграє війну, і лише 3% висловили сумнівиопитування Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва та Центру Разумкова
Як повідомляв Голос Америки, західні експерти часом озвучують заклики до миру шляхом переговорів і територіальних поступок на користь Росії. Але це абсолютно не є бажаним для українців сценарієм, - свідчить опитування.
Такі ж результати отримала і професорка, директорка Програми із запобігання масовому насильству у Школі аналізу та вирішення конфліктів Університету Джорджа Мейсона (Вірджинія, США) Каріна Коростеліна. “Багато людей сказали нам [у ході опитування в Україні], що більшість наших людей підтримує територію України як найсвятішу, найбільшу цінність”, - розказала професорка в інтерв'ю Голосу Америки.
“Існує потужна віра в те, що Україна на правильному боці війни, це віра у справедливу війну, це дуже важливо в тому, як люди сприймають те, куди вони йдуть, і що вони дійсно захищають демократію для всього світу”, - каже Коростеліна на основі проаналізованих інтерв'ю українців.
Щодо Заходу, то консенсус про необхідність російської поразки засвідчено наданою Києву військовою допомогою. Існує і розуміння кримського питання. “Крим може стати вирішальним майданчиком російської війни в Україні. Україна не погодиться на те, щоб Росія продовжила свою окупацію півострова”, - заявляв генерал-лейтенант у відставці та колишній командувач армією США в Європі Бен Годжес.
На його думку, у наступні кілька місяців Україна встановить умови для остаточного звільнення Криму.
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