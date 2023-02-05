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- Голос Америки
Німецькі прокурори зібрали сотні свідчень воєнних злочинів РФ в Україні
Німеччина зібрала сотні доказів воєнних злочинів в Україні, зокрема, у Бучі та щодо атак на українську цивільну інфраструктуру, заявив генеральний прокурор ФРН Петер Франк в інтерв'ю газеті Welt am Sonntag і додав, що бачить потребу в судовому процесі на міжнародному рівні.
Він додав, що зараз кількість доказів, які мають прокурори, - це цифри "тризначного порядку", але не надав подробиць. Німеччина почала збирати докази в березні 2022 року для переслідування можливих воєнних злочинів, в тому числі шляхом опитування українських біженців та оцінки загальнодоступної інформації, сказав Франк, додавши, що німецькі прокурори ще не розслідують конкретних осіб.
"Ми готуємося до можливого подальшого судового розгляду - чи то з нами в Німеччині, чи то з нашими іноземними партнерами, чи то перед міжнародним судом", - додав він.
Відповідаючи на запитання, кого слід судити, Франк сказав, що керівники російської держави та ті, хто виконують рішення на найвищому військовому рівні, повинні нести відповідальність.
Міжнародний кримінальний суд розпочав власне розслідування ймовірних злочинів проти людства та воєнних злочинів через кілька днів після початку війни Росії 24 лютого, але він не має юрисдикції переслідувати злочини агресії в Україні.
Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, перебуваючи з візитом у Києві, заявила про створення в Гаазі Міжнародного центру з переслідування злочинів агресії в Україні. Він зокрема координуватиме збір доказів російських воєнних злочинів і увійде до складу Спільної слідчої групи за підтримки Євроюсту.
Окрім того, з березня 2022 Рада ООН з прав людини заснувала Незалежну міжнародну комісію з розслідування порушень в Україні. За десять місяців роботи у Київській, Сумській, Чернігівській та Харківській областях її команда зафіксувала численні злочини, скоєні російською армією, що відображено у проміжному звіті, який був наданий Генеральній Асамблеї.
Йдеться, зокрема, про безперервне застосування вибухової зброї з широкою зоною ураження в населених пунктах, що призвело до загибелі та поранення десятків цивільних осіб та спустошення цілих районів. Комісія задокументувала атаки з використанням касетних боєприпасів, некерованих ракет та повітряних ударів під час спроб російських військових захопити міста та менші населені пункти в Україні. Більшість підтверджених смертей з початку бойових дій, за даними комісії, були спричинені саме цією зброєю.
Також заступниця державного секретаря з політичних справ Вікторія Нуланд на слуханнях у Комітеті з питань міжнародних відносин Сенату США повідомила, що США та країни "Групи семи" "наполегливо працюють" над створенням міжнародного трибуналу чи іншого механізму, в межах якого Росію можна буде притягнути до відповідальності за злочини проти людяності та воєнні злочини в Україні.
Кремль відкидає звинувачення Києва та країн Заходу у вчиненні злочинів проти цивільного населення та воєнних злочинів під час повномасштабної агресії РФ в Україні.
У статті використано матеріали Reuters
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США попередили Туреччину про неприпустимість обходу санкцій проти Росії
Сполучені Штати застерегли Туреччину від експорту до Росії хімікатів, мікрочіпів та інших продуктів, які можуть бути використані під час війни Москви в Україні, в обхід західних санкцій, повідомляє агентство Reuters.
Браян Нельсон, посадовець Міністерства фінансів США, який займається санкціями, зустрівся з турецькими посадовцями та приватним сектором в четвер і п’ятницю, щоб закликати до більшої співпраці в припиненні потоку таких товарів. Під час зустрічей в Анкарі та Стамбулі Нельсон та представники делегації підкреслили, що до Росії здійснюється експорт у десятки мільйонів доларів, що викликає занепокоєння, сказав чиновник на умовах анонімності.
«Немає нічого дивного в тому, що Росія активно прагне використовувати історичні економічні зв’язки, які вона має з Туреччиною», - сказав посадовець і додав, що питання в тому, якою буде відповідь Туреччини.
Анкара принципово виступає проти широких санкцій проти Росії, але каже, що Туреччина не буде їх обходити, закликаючи Захід надати будь-які докази порушення обмежень.
Посилаючись на дані російської митниці, агентство Reuters у грудні повідомило, що за сім місяців до 31 жовтня 2022 року до Росії надійшли комп’ютерні та інші електронні компоненти щонайменше на 2,6 мільярдів доларів. З них товари на суму 777 мільйонів доларів були виготовлені західними фірмами, чиї мікросхеми були знайдені в російських системах озброєння.
Поїздка Нельсона, заступника міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки, є останнім візитом високопосадовців США до Туреччини, які прагнуть посилити тиск на Анкару, щоб забезпечити дотримання обмежень США на Росію.
Під час переговорів з турецькими фірмами цього тижня Нельсон зазначив, що Росія може ухилятися від західного контролю для імпорту пластмас, гуми та напівпровідників, які містяться в експортованих товарах і використовуються військовими.
Браян Нельсон також відвідав Об’єднані Арабські Емірати та Оман, щоб підтвердити, що Вашингтон продовжуватиме застосування запроваджених ними санкцій, повідомило минулого тижня Міністерство фінансів США.
Україна застосовуватиме західну зброю лише для деокупації своїх земель - Резніков
Збройні Сили України не використовуватимуть зброю, надану Заходом, для ударів по території Росії - лише для деокупації українських земель, запевнив міністр оборони України Олексій Резніков.
"Ми заодно партнерам офіційно завжди стверджуємо, що ми беремо на себе зобов'язання не застосовувати зброю від іноземних партнерів по території Російської Федерації, тільки по їхніх підрозділах на тимчасово окупованих українських землях з метою деокупації наших земель", - заявив Резніков журналістам.
Посадовець також повідомив, що Київ готується до нового наступу Кремля уже в найближчі тижні: "Можливий наступ росіян ми все одно очікуємо в лютому. Це з точки зору символізму - це не логічно з точки зору військової, тому що вони не готові по ресурсах, але вони це роблять",
Резніков визнав, що до початку нового наступу РФ Україна ще не отримає усю нещодавно оголошену допомогу, однак українські сили готуються до оборони: "Не вся західна зброя встигне приїхати, але ми готові, у нас вже є створені ресурси і резерви, якими ми спроможні стабілізувати і тримати удар".
3 лютого адміністрація президента Джо Байдена оголосила про додаткову безпекову допомогу Україні на загальну суму майже 2.2 мільярда доларів, що вперше міститиме ракети великої дальності для наданих раніше систем HIMARS.
Раніше Голос Америки повідомляв, що перший з чотирьох танків Leopard 2, який Оттава вирішила передати Києву, вже вирушив з Канади. У січні США оголосили, що надішлють Україні 31 танк М1 Abrams, Німеччина планує надіслати 14 танків Leopard 2, також 14 важких танків Challenger 2 надійдуть від Великої Британії.
При цьому за оцінками західні танки не потраплять на фронт у найближчі місяці до початку російського наступу. Як українській службі Голосу Америки розповів аташе з питань оборони посольства України у США Борис Кременецький, постачання танків Leopard, Challenger та Abrams в Україну будуть залежати від термінів підготовки українських військових, а до операцій на фронті Leopard та Challenger найімовірніше будуть залучені вже до літа.
Водночас як вважають оглядачі, знання про надходження нових танків дасть українським командирам більше свободи у використанні своїх поточних запасів техніки та вони допоможуть українській армії модернізуватись у дальшій перспективі.
У статті використано матеріали Reuters
- Голос Америки
Клеверлі: надати українцям інструменти для завершення роботи - єдиний шлях до миру
Міністр закордонних справ Великобританії Джеймс Клеверлі у своїй статті, опублікованій у виданні Times of Malta, написав, що найшвидшим та єдиним шляхом до миру є надання українцям інструментів, необхідних для завершення роботи.
Стаття вийшла напередодні візиту міністра у вівторок на Мальту, яка у лютому перебирає президентство у Раді безпеки ООН.
«Як і всі авторитарні правителі, Путін реагує лише на силу своїх опонентів. У грудні минулого року він відкинув мирний план із 10 пунктів Володимира Зеленського. Тому друзі Великої Британії та України роблять усе можливе, щоб принести Україні успіх на полі бою. І тому я радий, що Німеччина та США приєдналися до Великої Британії та відправили танки українцям. Дати українцям інструменти, необхідні для завершення роботи, - це найшвидший і навіть єдиний шлях до миру», - написав міністр.
Він зазначив, що не має бути сумнівів у тому, що неспровоковане та жорстоке вторгнення Росії в Україну рік тому є найбільшою загрозою безпеці Європи з 1945 року.
«Амбіції Володимира Путіна не закінчуються завоюванням і анексією України. Він хоче перевернути світову політику та знищити міжнародний порядок. І якщо йому це вдасться, він потягне всіх нас назад до епохи насильства та завоювань», - пише головний дипломат Великобританії.
Він зазначив, що дії Путіна є явним порушенням Статуту ООН та ані Мальта, ані Велика Британія ніколи не приймуть його вторгнення в Україну та його насильницьку анексію.
«Україна несе основний тягар дикості Путіна. Але весь світ платить непомірну ціну за обрану Путіним війну. Цунамі голоду загрожує найбіднішим країнам світу. Зростання цін на енергоносії знову штовхне мільйони людей у бідність по всьому світу», - пише Клеверлі.
Очікується, що війна в Україні буде домінувати в переговорах між Британією та Мальтою, повідомляє агентство Reuters.
Мальта надала Україні гуманітарну допомогу, включаючи ліки та генератори електроенергії. Невелика кількість українських військових також лікується в мальтійських госпіталях.
В матеріалі використані джерела Times of Malta та Reuters
- Голос Америки
З Канади вирушив перший з обіцяних Україні танків Leopard 2
Перший з чотирьох танків Leopard 2, який Оттава вирішила передати Києву, вже вирушив з Канади. Про це повідомила міністерка оборони Канади Аніта Ананд.
«Сьогодні літак Королівських повітряних сил Канади вилетів з Галіфакса з першим основним бойовим танком Leopard 2, який Канада надсилає в Україну. Канада підтримує народ України, і ми продовжуватимемо забезпечувати Збройні Сили України обладнанням, необхідним для перемоги», - написала міністерка у себе в Твіттері.
Вона також розмістила відео з аеропорту та зазначила, що підтримка України Канадою непохитна.
26 січня міністерка оборони оголосила, що у наступні тижні Канада надішле Україні 4 танки Leopard 2.
Як повідомляв раніше Голос Америки, серед країн, які оголосили надсилання танків в Україну: Іспанія, Швеція, Португалія, Нідерланди, Польща, Фінляндія, Франція, Норвегія, Канада, Велика Британія та США. Зокрема США надішлють Україні 31 танк М1 Abrams, Німеччина планує надіслати 14 танків Leopard 2, також 14 важких танків Challenger 2 надійдуть від Великої Британії.
31 танк зі США, що становитиме цілий танковий батальйон, закуплять у рамках Ініціативи безпекової допомоги США Україні. На це піде кілька місяців, заявили в Білому домі.
Президент США Джо Байден, оголошуючи про надання танків, заявив: "Йдеться про свободу, свободу для України, свободу усюди. Це той світ, де ми хочемо жити, і той світ, який ми хочемо залишити нашим дітям. Тож хай Господь захищає сміливих українських захисників".
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