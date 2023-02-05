Німецькі прокурори зібрали сотні свідчень воєнних злочинів РФ в Україні

Німеччина зібрала сотні доказів воєнних злочинів в Україні, зокрема, у Бучі та щодо атак на українську цивільну інфраструктуру, заявив генеральний прокурор ФРН Петер Франк в інтерв'ю газеті Welt am Sonntag і додав, що бачить потребу в судовому процесі на міжнародному рівні.

Він додав, що зараз кількість доказів, які мають прокурори, - це цифри "тризначного порядку", але не надав подробиць. Німеччина почала збирати докази в березні 2022 року для переслідування можливих воєнних злочинів, в тому числі шляхом опитування українських біженців та оцінки загальнодоступної інформації, сказав Франк, додавши, що німецькі прокурори ще не розслідують конкретних осіб.

"Ми готуємося до можливого подальшого судового розгляду - чи то з нами в Німеччині, чи то з нашими іноземними партнерами, чи то перед міжнародним судом", - додав він.

Відповідаючи на запитання, кого слід судити, Франк сказав, що керівники російської держави та ті, хто виконують рішення на найвищому військовому рівні, повинні нести відповідальність.

Міжнародний кримінальний суд розпочав власне розслідування ймовірних злочинів проти людства та воєнних злочинів через кілька днів після початку війни Росії 24 лютого, але він не має юрисдикції переслідувати злочини агресії в Україні.

Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, перебуваючи з візитом у Києві, заявила про створення в Гаазі Міжнародного центру з переслідування злочинів агресії в Україні. Він зокрема координуватиме збір доказів російських воєнних злочинів і увійде до складу Спільної слідчої групи за підтримки Євроюсту.

Окрім того, з березня 2022 Рада ООН з прав людини заснувала Незалежну міжнародну комісію з розслідування порушень в Україні. За десять місяців роботи у Київській, Сумській, Чернігівській та Харківській областях її команда зафіксувала численні злочини, скоєні російською армією, що відображено у проміжному звіті, який був наданий Генеральній Асамблеї.

Йдеться, зокрема, про безперервне застосування вибухової зброї з широкою зоною ураження в населених пунктах, що призвело до загибелі та поранення десятків цивільних осіб та спустошення цілих районів. Комісія задокументувала атаки з використанням касетних боєприпасів, некерованих ракет та повітряних ударів під час спроб російських військових захопити міста та менші населені пункти в Україні. Більшість підтверджених смертей з початку бойових дій, за даними комісії, були спричинені саме цією зброєю.

Також заступниця державного секретаря з політичних справ Вікторія Нуланд на слуханнях у Комітеті з питань міжнародних відносин Сенату США повідомила, що США та країни "Групи семи" "наполегливо працюють" над створенням міжнародного трибуналу чи іншого механізму, в межах якого Росію можна буде притягнути до відповідальності за злочини проти людяності та воєнні злочини в Україні.

Кремль відкидає звинувачення Києва та країн Заходу у вчиненні злочинів проти цивільного населення та воєнних злочинів під час повномасштабної агресії РФ в Україні.

У статті використано матеріали Reuters