ОРЕС та Росія не мають чіткого плану зниження цін на нафту, попри заклики Трампа

Країни-члени ОРЕС на зустрічі в Алжирі 23 вересня загалом погодились, що ціна на нафту не має перевщувати 80 доларів за барель. Однак, існує неузгодженість стосовно того, яким чином картель та його союзники будуть стримувати зростання цін після того, як в листопаді увійдуть у дію санкції США, що забороняють продаж іранської нафти, пишуть ЗМІ.

ОРЕС та союзники намагаються запевнити ринки, що пропозиція нафти зростатиме, однак конкретних дій з негайного стимулювання пропозиції, як того, зокрема, прагнув прездент США, оголошено не було, повідомляє Bloomberg.

Саудівська Аравія, Росія та деякі їх союзники наростили видобуток з червня, однак це лише частково компенсує розрив створений кризою в Венесуелі та поновленням санкцій США проти Ірану.

Минулого тижня Трамп закликав ОРЕС вжити дій для зниження цін на нафту.

«Ми захищаємо країни на Близькому Сході, вони не довго почуватимуться в безпеці без нас і вони продовжують домагатись все вищих і вищих цін на нафту! Ми пам’ятатимемо. Монополія ОРЕС має знизити ціни!» - написав Трамп у Twitter.

Цього року ціни на нафту зросли на біля 18%, повідомляє Bloomberg.

Росія продовжує нарощувати воидобуток. За останніми даними, її рівень видобутку досяг рекордних значень за пострадянські часи. А от видобуток нафти Саудівською Аравією знизився в липні, що може означати, що країна не знайшла достатньо покупців, наголошує видання.

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