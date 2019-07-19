На унікальну операцію пораненому бійцю збирали гроші в США

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​"Десантник, спортсмен, а які шашлики смажив!" Мама і дружина чатують під операційною Броварської лікарні, переглядають довоєнні знімки. Там їхній Вадим – дужий і веселий.

​Вони сподіваються, він стане таким знову. Знову приготує для друзів свій фірмовий неперевершений гороховий суп.

“Ми надіємося, що він стане на ноги, почне ходити. Він людина витривала. Я думаю, що він швидко увійде в норму і стане таким, яким був раніше”, - каже Наталія Ушакова, мама ветерана.

Це сталося три роки тому в Авдіївській промзоні. Кулеметник Вадим Ушаков отримав кульове поранення в голову. Лікарі витягли з того світу. Але не ходив, не говорив, руки скорчені в судомах.

“Цього пацієнта, який вже в нас у лікарні більше року, практично вивели із вегетативного стану. Він не міг себе обслуговувати, а зараз уже може ходити”, – розповідає директор Броварської клінічної лікарні Валентин Багнюк.

​Сьогодні Вадим спроможний, зі сторонньою допомогою, стати на ноги. На ходунках може здолати майже кілометр. Навіть бере участь у перегонах для поранених на спеціально сконструйованих велосипедах.

Проте подальша реабілітація, яку він проходить в одній із приватних клінік у Броварах, зайшла у глухий кут. Перешкоджають спазмовані м’язи та нестерпний біль. А знеболювальне – таблетки й уколи – перестали діяти. Ситуацію виправить унікальна для України операція.

​Як пояснює нейрохірург, керівник клініки “Нодус” Олександр Кулик, “Постійно протягом семи-десяти років моторчик поставлятиме у спинний мозок ліки. Ця технологія, яка давно вже застосовується у світі, нарешті з’явилася і у нас”.

Вадиму в живіт, під шкіру, вживлюють автоматичну помпу, яка невпинно впорскуватиме просто у спинномозковий канал мікродози ліків, знімаючи біль і спастику.

“Вадим зможе керувати кінцівками вільно, без цього спастичного компоненту. Зможе ходити, брати предмети», - прогнозує нейрохірург.

Таку операцію в Україні виконують вперше. Лікарі пройшли стажування у Європі, обладнання – зі Сполучених Штатів.

Це не просто одна операція. Ця операція дає початок новій терапії

“Це не просто одна операція. Ця операція дає початок новій терапії, яка у нас з’являється в країні. Пацієнти отримають можливість вибору, крім звичайного лікування таблетками”, – каже представник американської компанії “Метроніка” Павло Попов.

За принципом дії помпа схожа на кардіостимулятор. У світі технологію застосовують давно й успішно, в Україні це поки що дивина. Зокрема – через дорожнечу. На помпу Вадиму – а це десятки тисяч доларів – стягалися усім світом.

Розповідає керівник фонду “Народний проект” Олександра Зінченко:

“До нас звернувся побратим Вадима, який після того, як Вадима поранили, взяв його кулемет і побачив там його кров. Коли він повернувся до мирного життя, захотів дізнатися, хто це. Коли ж побачив, у якому стані Вадим, почав активно займатися збором коштів, щоб купити цю помпу, яка має полегшити реабілітацію.”

Великий внесок зробила українська діаспора.

“Їх душа болить так сильно, хоча вони так далеко. На жаль, є люди, які живуть біля нас поруч, але їх нічого вже не турбує. Вони вважають, що війна далеко і вони від неї втомилися, хоч ніколи її не бачили”, - каже волонтер Інна Данченко.

​А тим часом Вадимова дружина під операційною повторює: "Усе буде гаразд!" Олена з Вадимом побралися вже після його поранення, у військовому шпиталі. І всі ці роки вона поряд із чоловіком.

​“Віримо, що все буде добре. Помпа має розслабити м’язи Вадима і дасть можливість інтенсивніше займатися реабілітацією, швидше підняти його на ноги», – каже Олена Ушакова.​

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