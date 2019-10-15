Країни-члени ЄС призупиняють експорт зброї до Туреччини

Міністри фінансів країн-членів ЄС в Люксембурзі домовились про призупинення постачання зброї Туреччині. Про це йдеться у спільній заяві за результатами зустрічі.

"Країни-члени беруть зобов'язання прийняти рішучу позицію на рівні держав стосовно стратегії з експорту зброї до Туреччини", - йдеться в заяві.

Все ж рішення про офіційне ембарго прийнято не було.

Декілька країн, включаючи Німеччину, Францію, Фінляндію та Швецію запровадили ембарго на продаж зброї на рівні своїх держав, пише Politico.

Країни ЄС також домовились узгодити перелік санкцій проти Туреччини, через буріння поблизу Кіпра.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган минулого тижня заявляв, що його країна може наводнити Європу сирійськими біженцями. Ми можемо "просто відчинити ворота і надіслати 3,6 мільйона сирійських біженців до Європи", якщо Європейський Союз буде ставитись до атаки Туреччини на Сирію, як до "вторгнення".

"Європейський Союзе, якщо ви назвете цю операцію … вторгненням, ми можемо просто відкрити ворота і надіслати 3,6 мільйона сирійських біженців до Європи", - цитує слова Ердогана Fox News з посиланням на повідомлення Middle East Eye.

Ердоган в середу оголосив про початок наступальних дій турецьких військових в Сирії проти курдів. Туреччина заявляє, що їхні військові сили захопили кілька цілей та знищили десятки курдських бійців. Десятки тисяч людей були змушені втікати зі своїх домівок.

Європейський Союз закликав Туреччину припинити військову операцію, повідомляє АР. Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер закликав Туреччину та інших "діяти стримано і зупинити операцію, яка вже розпочалась".

Він також визнав, що Туреччина має обґрунтоване занепокоєння стосовно безпеки на кордоні, але відзначив: "Якщо турецький план включає створення так званої зони безпеки, не очікуйте, що Європейський Союз буде за це платити".

ЄС наразі сплачує Туреччині 6 мільярдів євро, щоб допомогти країні подолати кризу, спричинену сирійськими біженцями, а Туреччина, натомість, утримує мігрантів від переміщення до Європи. Однак, Анкара хоче отримати більше грошей, через побоювання наступного напливу сирійських біженців, пише АР.

США засудили військову операцію Туреччини. Президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження санкцій проти Туреччини через агресію. Трамп повідомив, що у межах санкцій проти Анкари американський уряд припиняє переговори щодо торговельної угоди з Туреччиною, яка стосується товарів на 100 мільярдів доларів, і знову підвищує мито на імпорт турецької сталі до 50%.

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