США накладають санкції на Туреччину, вимагаючи припинення вогню в Сирії

Адміністрація президента Дональда Трампа оголосила санкції, щоб стримати вторгнення Туреччини у північній Сирії, яке розпочалося після того, як Трамп повідомив про відведення звідти американських військових.

У Вашингтоні також закликли Туреччину зупинити наступ і оголосити припинення вогню.

“Сполучені Штати Америки просто не будуть більше терпіти подальше вторгнення Туреччини в Сирії. Ми закликаємо Туреччину відійти, зупинити насильство і сісти за стіл переговорів”, - сказав журналістам віце-президент Майк Пенс.

Ми рішуче налаштовані продовжувати операцію до кінця, не звертаючи увагу на погрози.

За словами Пенса такі вимоги Трамп передав у телефонній розмові у понеділок з турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом.

Наступ турецької армії, який розпочався минулого тижня, має на меті витіснити курдські сили, які Туреччина називає терористичними, з багатокілометрової смуги на сирійському боці кордону.

Анкара також планує розселити там понад мільйон сирійських біженців - переважно арабів, що критики Туреччини прирівнюють до етнічних чищень.

Курдські збройні формування були головними союзниками США у війні проти сил “Ісламської держави” на півночі Сирії, і представники курдів назвали американське відведення “ударом у спину”.

Близько тисячі американських військових координували бойові дії проти ІД, а також забезпечували антиісламістські сили зброєю та надавали підтримку з повітря.

Рішення президента Трампа відвести війська з Сирії викликало гостру критику як серед опозиційних Демократів так і серед чільних представників Республіканської партії США, які вказують на підрив міжнародного авторитету Америки та загрозу відродження ІД.

Ненсі Пелосі, голова Палати представників у Конгресі США і лідер Демократів заявила у Twitter, що санкції “зовсім не здатні ліквідувати гуманітарну катастрофу, спричинену хаотичними рішеннями”.

Новий фронт у багаторічній війні

Турецьке міністерство оборони оголосило, що в ході операції на півночі Сирії війська “нейтралізували” 560 бойовиків.

Раніше президент Реджеп Таїп Ердоган сказав, що 500 осіб були вбиті, 26 здалися у полон і 24 зазнали поранень.

“Ми рішуче налаштовані продовжувати операцію до кінця, не звертаючи увагу на погрози”, - сказав Ердоган перебуваючи в Азербайджані.

В умовах турецького наступу курдські формування оголосили у неділю про домовленість з сирійським урядом Башара Ассада, згідно з якою сирійська армія, підтримувана Росією та Іраном, вийде на позиції поблизу кордону з Туреччиною, щоб не допустити захоплення їх турками.

Санкції

Трамп повідомив, що у межах санкцій проти Анкари американський уряд припиняє переговори щодо торговельної угоди з Туреччиною, яка стосується товарів на 100 мільярдів доларів, і знову підвищує мито на імпорт турецької сталі до 50%.

Адміністрація також запровадила санкції проти трьох чільних турецьких посадовців та проти міністерств оборони, внутрішніх справ та енергетики.

“Я повністю готовий швидко зруйнувати турецьку економіку, якщо турецькі керівники далі йтимуть цим небезпечним і руйнівним шляхом”, - сказав Трамп.

Міністр оборони Марк Еспер сказав у понеділок, що наступного тижня прямує до штаб-квартири НАТО у Брюсселі, де закликатиме європейських союзників запровадити “дипломатичні та економічні заходи” проти Туреччини, за те, що він назвав “кричущими” діями.

У понеділок кілька країн Європейського Союзу оголосили про припинення ембарго на постачання Туреччині зброї.

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