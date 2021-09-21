США: Республіканці відмовляються голосувати за закон, що дозволить уникнути дефолту за держборгом

Лідер опозиційної республіканської меншості в Сенаті США Мітч Макконнел заявив, що республіканці не будуть голосувати за закон, який збільшує ліміт державного боргу США.

"Ми не підтримуємо закон, що збільшує ліміт боргу, - заявив він. - Демократам наша допомога не потрібна". В серпні 46 з 50 сенаторів-республіканців підписали лист в якому зауважили, що не підтримають збільшення ліміту.

"Давайте чітко зазначимо. Країна не має оголошувати дефолт. Потрібно підняти ліміт боргу. Але, хто це робить, залежить від того, кого обирає американський народ", - заявив Макконел виданню Punchbowl News у вівторок, пише The Washington Post.

Демократи контролюють 50 голосів у Cенаті, і можуть прийняти законопроект. Однак, Республіканці можуть заблокувати голосування через процедуру "філібастер", якщо законопроект отримає менше 60 голосів.

Раніше міністр фінансів США Дженнет Єллен припустила можливість дефолту США за державним боргом вже у жовтні. Вона закликала законодавців збільшити ліміт, що наразі становить 28 трлн дол, щоб уникнути дефолту, який може "занурити країну в рецесію".

В понеділок спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі та лідер демократів в Сенаті Чак Шумер заявили, що Палата представників схвалить законопроект, що збільшить ліміт боргу. Пелосі та Шумер включили це положення до законопроекту, що також продовжує фінансування урядової роботи до кінця року та передбачає фінансування низки програм, зокрема допомогу біженцям з Афганістану. Відповідний законопроект Палата представників може проголосувати вже у вівторок.

В своєму листі до законодавців в неділю Пелосі назвала дефолт "економічною катастрофою".

Республіканці закидають Демократам бюджетну "безвідповідальність" з огляду на прийняті з ініціативи президента США Джо Байдена 3,5 трлн видатків на підтримку американської економіки у часи пандемії. Демократи ж вказують на пакет у 8 трлн дол, затверджений на підтримку економіки за часів президентства республіканця Дональда Трампа, зауважує видання Business Insider.

Питання збільшення ліміту державного боргу постає перед американським парламентом регулярно впродовж десятиліть і часто викликає запекле протистояння Демократів та Республіканців. Раніше кожне з цих протистоянь закінчувалось збільшенням ліміту боргу, або тимчасовим усуненням цього ліміту.

В статті використано матеріали Reuters, Business Insider, The Washington Post.

Дивіться також: Володимир Зеленський у свій перший день в Нью-Йорку відвідав меморіал 11-го вересня