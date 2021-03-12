Опитування: американці підтримують обмеження для людей, які відмовляються вакцинуватися

Все більше американців підтримують запровадження різних обмежень для людей, які відмовляються вакцинуватися від COVID-19. Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного Ipsos за замовленням агентства Reuters.

За результатами опитування, в якому взяли участь 1005 осіб, 54% респондентів заявили про те, що вони «дуже зацікавлені» у вакцинації. У січні такий же рівень інтересу до вакцинації проявив 41% учасників опитування, а в травні 2020 року - тільки 38%. 27% американців заявили, що вони не зацікавлені у вакцинації - цей показник залишився незмінним з травня минулого року.

Опитування продемонструвало, що більшість американців хочуть обмежити взаємодію з людьми, які відмовляються вакцинуватися. 72% учасників опитування заявили, що їм важливо знати, « чи вакциновані люди, які оточують мене». 62% респондентів згодні з тим, що людям, які не пройшли вакцинацію, не можна дозволяти літати на літаках. 55% погодилися з тим, що таким людям не слід приходити в громадські спортзали, кінотеатри або відвідувати концерти.

60% американців хотіли б, щоб їх роботодавець зажадав від усіх співробітників пройти вакцинацію від коронавірусу, перш ніж повернутися в офіс, 56% вважають, що співробітники, які не пройшли вакцинацію, повинні залишатися вдома.

Раніше стало відомо про пропозицію ЄС запровадити паспорти вакцинації, які би дозволили їх власникам вільніше здійснювати подорожі. На початку місяця, як повідомляє "Німецька хвиля", президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила у Twitter, що "цифровий зелений паспорт має полегшити життя європейців. Плани ЄС зустріли критику з боку Німеччини та Бельгії, де відзначили, що вакцинація не є ані обов'язковою, ані загально доступною для всіх, хто готовий її отримати.

Як повідомляє Reuters, паспорти вакцинації, вважають у ЄС, мають попередити дискримінацію проти тих, хто не вакцинувався.

"Лишилось незрозумілим, як це можна реалізувати на практиці, адже країнам-членам все ще довелося би вирішувати, як поводитись із людьми, які не мають доказів вакцинації, якщо вони хочуть перетнути кордони", - відзначає агентство.

Результати опитування у США дещо розділилися за партійною приналежністю. Згідно з опитуванням, республіканці в меншій мірі ніж демократи підтримують обмеження для людей, які не пройшли вакцинацію. Проте, навіть серед республіканців 40% підтримали заборону на відвідування спортзалів і кінотеатрів, і 50% погодилися з необхідністю заборони на авіаперельоти.

За даними Reuters, на сьогоднішній день вже близько 18% дорослих американців отримали принаймні одну дозу вакцини від СOVID-19. Президент Джо Байден, виступаючи у четвер зі зверненням до країни, пообіцяв, що його адміністрація зробить все можливе для того, щоб кожен американець отримав право на вакцинацію не пізніше 1-г-о травня.

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