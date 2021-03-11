Україна відстає у вакцинації від коронавірусу в Європі, де країни використовують різні стратегії

Україна, яка однією з останніх у Європі почала програму щеплень від коронавірусу, наразі залишається в кінці європейського списку за показниками темпів вакцинації.

Дані, які збирає і систематизує сайт Our World in Data, зараз виводять Україну на останнє місце на континенті за кількістю щеплень (використаних доз) на кожних 100 мешканців.

Перед далі веде Великобританія, яка розпочала масове щеплення від COVID-19 найраніше у Європі, на початку грудня 2020 року.

Значними успіхами може похвалитися також Сербія, яка також не входить до Європейського Союзу і на відміну від Британії використовує вакцини від коронавірусу китайського і російського виробництва.

Серед 27-ми країн ЄС попереду йде Угорщина, уряд якої вирішив на додаток до схвалених у Євросоюзі і закуплених Брюсселем західних вакцин самостійно закуповувати та використовувати ще й вакцини з Росії і Китаю.

Дослідження громадської думки у найбільших країнах Європи: Німеччині, Франції, Великобританії та Італії засвідчили велику різницю у в оцінках процесів вакцинації.

Згідно з опитуванням компанії Redfield & Wilton Strategies, про яке повідомляє Euronews, 85% британців задоволені тим, як в їхній країні відбувається щеплення від коронавірусу.

Але у великих країнах ЄС більшість опитаних невдоволені: у Німеччині - 77%, у Франції - 75% та в Італії - 68% негативно оцінюють те, як у них організована вакцинація.

Те опитування також виявило, що британці у середньому більш готові до щеплень - 76%, у порівнянні з французами - лише 37%, німцями - 63%, та італійцями - 71%.

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