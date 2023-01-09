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- Голос Америки
Роcія розпадеться чи зазнає урядового колапсу до 2033, вважає майже половина експертів опитаних Atlantic Council
Американський аналітичний центр Atlantic Council опитав 167 відомих експертів щодо очікувань на майбутні 10 років. Питання стосувались геополітики, зміни клімату, сфери високих технологій, економіки, суспільства та політики.
Організаторів опитування здивувало те, як багато експертів прогнозують занепад Росії як країни у наступні десять років. Експерти вважають, що війна Кремля проти України може спонукати до збурення всередині Росії, зауважують в Atlantic Council.
46% опитаних очікують, що до 2033 року Росія або розпадеться, або зазнає колапсу державних установ. Урядового колапсу в країні з найбільшим ядерним арсеналом на планеті очікують 21% респондентів. Це, вказують автори опитування, майже вдвічі більше ніж кількість експертів, які передбачають занепад державних установ в Афганістані.
40% респондентів передбачають розпад Росії, спричинений внутрішніми причинами, такими як революція, громадянська війна, політичний розпад, тощо.
Більшість (майже 60%) опитаних експертів є американцями, а решта - здебільшого з європейських країн. І саме європейці виявились особливо песимістичними щодо Росії - 49% європейських експертів очікують на розпад Росії, і 36% експертів зі США, йдеться в результатах опитування.
Більшість опитаних експертів не очікують на пряме зіткнення Росії та НАТО у наступні десять років, спдоіваючись, що конфлікт можна буде стримати в Україні, або що Росія виявиться надто слабкою для прямого протистояння з НАТО, зауважують автори опитування.
Також, є певний оптимізм щодо ризику застосування ядерної зброї. Більшість (58%) респондентів вважають, що ядерну зброю не буде застосовано в найближчі десять років. Все ж 14% вважають, що до такого застосування може вдатись Росія. Другою країною за ризиком застосування ядерної зброї є Північна Корея. На такі дії КНДР очікує 10% експертів.
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- Голос Америки
Війна в Україні дещо зменшує ризик війни США та Китаю, вважає Ставрідіс
Досвід війни Росії проти України дещо знижує ймовірність потенційної війни між США та Китаєм. Такими висновками поділився колишній командувач сил НАТО адмірал США (у відст.) Джеймс Ставрідіс, співавтор книги “2034: роман про наступну світову війну”.
Саме у 2034-му автори роману, що вийшов у 2021 році, вбачали можливим початок руйнівної війни світового масштабу з конфлікту у Південно-Китайському морі, через протистояння Сполучених Штатів і Китаю.
На думку Ставрідіса, тепер лідер Китаю Сі Цзіньпін спостерігає за “розгромом російських сил в Україні” із трьома запитаннями до самого себе: “По-перше, чи мої генерали такі ж погані, якими виявилися російські? По-друге, цікаво, чи воювали б тайванці так само, як воюють українці, якби я здійснив військове вторгнення до Тайваню. І, по-третє, санкції, отримані Росією, не виглядають як хороша справа, особливо коли моя економіка переживає складнощі, виходячи з нульової ковід-політики”.
“Путін сказав Сі Цзіньпіну, що буде в Києві через п'ять днів, але триває вже понад 320 днів цієї війни без ознак успіху для Росії. Отже, можна сказати, що Сі Цзіньпін не вражений російськими військовими спроможностями і тим, як загалом іде війна. Я думаю, що він тримається на відстані від Путіна. Це не означає, що він повністю відходить, але я б не називав ці стосунки зближенням. Є багато скепсису з боку китайців щодо того, що відбувається з Росією”, - сказав Джеймс Ставрідіс у інтерв'ю радіостанції WABC 770 для ранкового шоу Cats Roundtable.
Щодо власних прогнозів про потенційну війну між США та Китаєм, Ставрідіс повідомив: “Ось хороші новини: я думаю, що шанси на те, що США і Китай опиняться у такій повномасштабній війні фактично дещо зменшилися упродовж останнього року. І частково це через Україну, тому що китайці спостерігають, як погано все розгортається, і, скажімо так, з меншим ентузіазмом можуть просуватися вперед до конфлікту зі Сполученими Штатами”.Крім того, екс-очільник сил НАТО наголосив, що саме єдність між Республіканською та Демократичною партіями США щодо підтримки України є стримуючим фактором для Китаю: “Давайте дивитися правді в очі. Китай – це одна з проблем, щодо якої республіканці та демократи перебувають у згоді, бо нам потрібно протистояти цим викликам. Я думаю, що це має стримуючий ефект. Тож загалом я обережно, і я підкреслюю це, обережно більш оптимістично налаштований, ніж два роки тому, коли писав книгу. Побачимо, як усе це розгортатиметься в найближчі рік чи два”.
Як повідомляв Голос Америки, відносини між Китаєм і США залишаються напруженими через питання Тайваню, дотримання прав людини в Китаї та його військову діяльністю в Південно-Китайському морі.
- Голос Америки
Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кішіда обговорить Україну з лідерами G7
Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кішіда планує обговорити питання України під час зустрічей з лідерами країн G7. Своє тижневе турне він розпочав із Франції у понеділок, 9 січня, йдеться на сторінці політика у Twitter. Цього тижня Кішіда планує також відвідати Італію, Велику Британію, Канаду та США, адже очікується, що лідери цих країн візьмуть участь у саміті G7 у Хіросімі 19-21 травня, де ситуація в Україні буде одним із ключових питань.
Представляючи Японію, яка перейняла головування у G7, Кішіда заявив, що сподівається поглибити особисті стосунки з іншими лідерами та обговорити «суворе середовище безпеки, включаючи вторгнення Росії в Україну», глобальну економіку та важливість захисту заснованого на правилах міжнародного порядку, повідомляє АР.
Своє тижневе турне Кішіда завершить поїздкою до Вашингтона. Це буде його перший візит до американської столиці від початку перебування на посаді прем'єра. У п'ятницю, 13 січня, він має зустрітися з президентом США Джо Байденом. «Я вважаю, що (переговори з Байденом, - ред.) стануть дорогоцінною нагодою підтвердити нашу тісну співпрацю в подальшому зміцненні японо-американського альянсу та наших спільних зусиль для досягнення вільного та відкритого Індо-Тихоокеанського регіону. Це буде шанс продемонструвати міжнародній спільноті позицію Японії та США», - цитує АР слова Кішіди перед від’їздом.
Про демонстрацію міцності відносин між Токіо та Вашингтоном напередодні візиту Кішіди розповіли і в Білому домі. У заяві від 3 січня речниця Білого дому Карін Жан-П’єр зазначила: «Лідери будуть відзначати безпрецедентну міцність американо-японського альянсу і визначать курс партнерства на наступний рік». Байден і Кішіда також обговорять регіональні та глобальні питання, такі як зброя масового ураження та програми балістичних ракет Північної Кореї, війна Росії проти України та підтримка миру та стабільності в Тайванській протоці, додається у заяві.
При цьому японське видання The Japan Times зазначає, що Кішіда, який представляє виборчий округ у місті Хіросіма, зруйнованому атомною бомбою в серпні 1945 року, висловив готовність представити своє бачення світу без ядерної зброї на зустрічі G7, з побоюваннями, що Росія може використовувати ядерну бомбу у війні проти України.
За данимим The Japan Times, також очікується, що на саміті в Хіросімі 19-21 травня лідери G7 обміняються думками про те, як подолати глобальне підвищення цін на продукти харчування та енергоносії, спричинене вторгненням Росії в Україну.
Після початку агресії Росії проти України Кішіда неодноразово заявляв: «Безпека Європи та Індо-Тихоокеанського регіону нероздільні».
6 січня, напередодні візитів до країн G7 Фуміо Кішіда провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Він підтвердив, що Токіо повністю підтримує Україну в захисті від Росії. Також японський прем’єр заявив, що розгляне запрошення відвідати Київ залежно від «різних обставин».
«Я рішуче засудив агресію Росії, що триває, і заявив, що Японія зробить усе можливе, щоб надати допомогу, зокрема, щоб пережити зиму, щоб захистити життя українського народу», - сказав Кішіда журналістам, повідомила агенція Reuters.
Під час розмови з Кішідою Зеленський також привітав Японію з початком головування у G7. "Подякував його країні за потужні генератори й трансформатори, які допоможуть сотням тисяч українців залишатися в теплі та зі світлом. Запросив взяти участь у реалізації формули миру", - написав Зеленський у своєму Телеграм-каналі.
Крім того, на початку січня видання News Rebeat повідомило, що прем'єр-міністр Японії має намір запросити президента України взяти участь в онлайн-форматі у саміті G7. За даними видання, Японія як країна-голова "Групи семи" хоче створити умови для інтенсивних дискусій щодо війни Росії проти України. А виступ Зеленського познайомить лідерів "сімки" із поточною ситуацією.
- Голос Америки
США мають надійний план допомоги Україні на 2023 рік, наратив про розбіжності - недоречний - радник президента Салліван
Сполучені Штати Америки мають підтверджений і надійний план фінансування необхідної Україні безпекової, економічної, гуманітарної та енергетичної допомоги практично на весь 2023 рік. Так радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван відповів на прохання журналістів прокоментувати можливі розбіжності між Республіканською та Демократичною партіями США щодо підтримки України.
Джейк Салліван, спілкуючись з пресою в понеділок, наголосив на тому, що американці здебільшого підтримують Україну, а політики, як республіканці, так і демократи, спираються на цю підтримку. Тому, каже посадовець, розмови про те, що є глибокі розбіжності з цього питання - недоречні.
Зокрема Салліван звернув увагу на публікацію Кондолізи Райз, відомої представниці Республіканської партії, яка за президентства Джорджа Буша обіймала посаду держсекретаря США та екс-міністра оборони Сполучених Штатів Роберта М. Гейтса, який за президентства республіканця Буша очолював Пентагон, у The Washington Post. Політики виступили із закликом негайно збільшити підтримку для України.
"Мені здається, що час для публікації Райз/Гейтса (на мою думку, дуже цікавої) був певним чином сприятливим, тому що вона з'явилася, я думаю, протягом 24 годин після того, як Сполучені Штати оголосили про найбільший, наймасштабніший, найвпливовіший пакет військової допомоги Україні з початку війни на понад 3 мільярди доларів, включаючи бойові машини "Бредлі" та низку інших можливостей. Отже, якщо питання полягає в тому, чи повинні ми рухатися швидко й рішуче, щоб підтримати Україну за допомогою інструментів, необхідних їй для перемоги у цій війні, і секретар Райс та секретар Гейтс відповідають на це питання "так", то ми також відповідаємо на це запитання "так" І я вважаю, що ми продемонстрували, що не тільки робимо відповідні заяви, але і діємо", - сказав Салліван під час аудіобрифінгу на президентському літаку сьогодні на шляху до Мексики.
Салліван нагадав, що Конгрес США прийняв і президент США Джо Байден підписав закон про бюджет країни на 2023 рік із майже 45 мільярдів доларів допомоги Україні включно.
“Ми просили у Конгресу надання 37 мільярдів доларів допомоги Україні, у всеохопному законопроекті минулого року, вважаючи таку суму необхідною для фінансового року. Фактично, Конгрес підвищив цю цифру до 45 мільярдів доларів. Це гроші, які були асигновані. Ми починаємо їх виділяти і я не бачу жодних ознак того, щоб ці гроші зменшували чи забирали. Отже, наша здатність надавати ресурси, щоб підтримати Україну (як необхідну їй безпекову допомогу, так і економічну, гуманітарну та енергетичну) є підтвердженою та непохитною упродовж всього 2023 року”, - сказав Салліван.За підтримку України Сполученими Штатами виступає більшість американців, наголосив посадовець. На його думку, спроби просування наративу про існування “глибоких розбіжностей” або певної загрози постійній підтримці України з боку США є недоречними.
- Голос Америки
Час не на боці України. Зима виснажить росіян. Кондоліза Райс та Джеймс Ставрідіс поділились оцінками ходу війни
Відомі експерти, колишні посадовці США, поділились своїми оцінками ходу війни в Україні.
Україна наразі має перевагу на суходолі, але програє у небі. Утім, війна, що триватиме щонайменше до кінця зими, виснажить росіян, - такі оцінки і прогнози ситуації щодо війни Росії в Україні озвучив колишній командувач сил НАТО адмірал США (у відст.) Джеймс Ставрідіс у інтерв'ю радіостанції WABC 770 для ранкового шоу Cats Roundtable.
Натомість “час не на боці України”, - написала Кондоліза Райз, колишня державна секретарка США у статті виданій у співавторстві із екс-міністром оборони США Робертом М. Гейтсом у The Washington Post. Автори закликали міжнародну спільноту негайно посилити військову підтримку України, щоб не допустити перемоги Росії у цій війні.
Джеймс Ставрідіс наголосив, що українці виграють завдяки військовій допомозі, а також тому, що їхня боротьба - справедлива, на відміну від російських солдатів, які усвідомлюють несправедливість свого вторгнення до сусідньої держави і тому їхня мотивація вкрай низька. Але, за словами експерта, Путін виграє у повітрі, бо у нього більше літаків, крилатих ракет і багато безпілотників, наданих іранцями.
З огляду на це Ставрідіс прогнозує продовження війни у найближчі місяці, а переговори, на його думку, можливі близько середини 2023-го року: “Це не зовсім тупикова ситуація, але я не бачу здатності жодної із сторін на прорив, принаймні протягом цієї зими. І, на жаль, перший шанс, коли ми можемо приступити до переговорів, буде після зими, коли росіяни вигорять і будуть виснажені, втратять дуже багато людей та обладнання”.
Кондоліза Райз та Роберт М. Гейтс наголошують тим часом, що “будь-які домовленості про припинення вогню дадуть російським військам сильну позицію для відновлення вторгнення, коли вони будуть готові”.
Єдиним способом уникнення такого сценарію посадовці вважають термінове надання Україні та її союзникам військового обладнання, достатнього, щоб стримати новий наступ Росії — передусім мобільної бронетехніки.
“Члени НАТО також повинні надати українцям ракети більшої дальності, сучасні безпілотники, значні запаси боєприпасів (включно з артилерійськими снарядами), більше можливостей для розвідки та спостереження, а також інше обладнання. Ці можливості потрібні найближчими тижнями, а не місяцями”, - заявили екс-посадовці.
“Ми обидва неодноразово мали справу з Путіним - нагадали вони. - Ми переконані, що він вірить, ніби час на його боці, отже він може виснажити українців, і що єдність США та Європи та підтримка України зрештою зруйнуються”.
Ми маємо рішучого партнера, Україну, який готовий зазнавати наслідків війни, щоб нам цього не довелось робити в майбутньомуКондоліза Райз та Роберт Гейтс
Райз і Гейтс зауважили, що Путін залишається відданим ідеї поверненню всієї України під контроль Росії або - якщо це не вдасться - знищенню її як життєздатної країни. “Він вважає, що його історична доля, його місія – відновити Російську імперію, котрої, як зазначив Збігнєв Бжезінський багато років тому, не може бути без України”.
Райз та Гейтс називають Україну "рішучим партнером", який "готовий зазнавати наслідків війни, щоб нам цього не довелось робити в майбутньому".
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