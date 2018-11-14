В Україні The Washington Post побачив вибори та "перемогу сепаратистів з великим відривом"

The Washington Post 12-го листопада опублікувало новину про фіктивні вибори в ОРДЛО джерелом якої стала інформаційна агенція Associated Press.

"Сепаратисти перемагають на виборах у повсталих регіонах України із великим відривом", - твердить назва статті.

Дивно якось Associated Press. Окрім сепаратистів інших кандидатів і не було!

Попри те, що матеріал загалом містить інформацію про засудження виборів міжнародною спільнотою та їх фіктивність, назва та окремі елементи матеріалу спантеличили коментаторів та журналістів-міжнародників.

"Дивно якось Associated Press. Окрім сепаратистів інших кандидатів і не було! Ті, кого не пустили на вибори, щоб забезпечити перемогу Пушиліна - теж сепаратисти. Це була сепаратистська оборудка повністю організована Москвою", - твітує журналіст британського видання Telegraph Роланд Оліфант, - "Якщо по-справедливому, то назву цьому напевне вигадали у The Washington Post".

"У цьому матеріалі Associated Press про фіктивні вибори у контрольованих Росією регіонах Донецька та Луганська багато неправильного, починаючи із заголовку і першого речення", - твітує журналіст "Радіо Свободи" Крістофер Міллер.

"Провал", - прокоментував заголовок голова бюро The Wall Street Journal у Москві Джеймс Марсон.

Ситуація із суперечливим заголовком сталася майже негайно після нещодавньої критики публікації у Financial Times про буцімто неефективність санкцій проти Росії.

Днями видання The Economist також привернуло увагу дивним добором слів для опису "виборів" в ОРДЛО.

"Два регіони у східній Україні, які відкололись, повідомили про обрання проросійськи налаштованих лідерів уряду та парламенту. Президент України Петро Порошенко закликав громадян не голосувати у "фальшивих" виборах у Донецьку та Луганську у неділю; Західні лідери заявили, що вибори є незаконними та такими, що нелігітимними та підривають Мінські домовленості від 2015-го року, які вимагають проведення виборів у відповідності до українського законодавства" , - писали у The Economist.

Популярний український оглядач-міжнародник Максим Еріставі знайшов у короткому пасажі чимало помилок. Так "регіони, які відкололись" насправді є окупованими Росією, "лідери уряду" в ОРДЛО насправді самопроголошені, а вибори в ОРДЛО є незаконними та нелігітимними не на думку Західних урядів, а у відповідності до міжнародного права.

Як відомо США виступили з заявою засудивши фіктивні "вибори" на контрольованій Росією території східної України, назвавши їх "фарсом" та порушенням територіальної цілісності та суверенітету України. У НАТО нагадали, що псевдовибори на Донбасі суперечать Мінським домовленостям. Про це ідеться у заяві Північноатлантичного альянсу.

Дивіться також: Стен Лі - творець коміксів, без якого не було б Людини-павука, Галка і десятків інших улюблених персонажів