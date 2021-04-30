Як дешево і якісно подорожувати США – поради від українського блогера

Український блогер Орест Зуб, відомий тим, що відвідав понад сто країн світу і розповідає про свої пригоди. Чоловік разом з дружиною уже кілька місяців подорожує Америкою і вже встиг дослідити специфіку подорожей по цій країні.

“Більшість людей в Україні чи Європі знає Америку через так звані «кутові штати»: Нью-Йорк, Флорида, Каліфорнія, хтось там чув про Іллінойс, Чикаго. А решта - це Терра Інкогніта.” – блогер.

Ковбойські чоботи у Техасі, краєвиди Аппалачів, культурне різноманіття Луїзіани. Орест і Марта кажуть, що Америка цінна різноманіттям і унікальною природою, а ще тим, що тут можна спробувати абсолютно все. Та, кажуть, до цієї подорожі треба бути готовим.

“Без машини тут ні кроку, не “рипнешся”. Є сенс тут або в когось позичити або взяти в оренду або навіть придбати. Без власних коліс дуже важко, за винятком перебування у таких містах як Нью-Йорк, Бостон, Чикаго, Сан-Франциско. Все решта, я б сказав, автомобілезалежне”, – зазначив Орест.

“Основними витратами є проживання і харчування. Краще мати кухню купляти продукти і готувати самому”, – каже Марта Троцюк, мандрівниця.

Аби мати свою кухню, треба десь жити. Проживання у готелях чи хостелах є загалом дорожчим ніж в Європі, кажуть блогери. Тому, аби зекономити, рекомендують користуватись знайомствами.

“Як тільки ми зробили кілька постів, що ми приїхали в Штати нам зразу почали “сипатись” запрошення. Переважно, коли ми подорожуємо, для проживання ми в когось гостюємо”, – розповів Орест.

Також, кажуть, є сенс орендувати будинок на колесах. У трейлері самі проїхали 8 штатів.

“Щоб їздити і досліджувати треба півтори, 2 тис доларів в місяць”, – каже Марта.

А ще, звісно, потрібно зробити туристичну візу. Це коштує 160 доларів. Мандрівники запевняють - попри те що доведеться зібрати немаленький бюджет на поїздку, США не розчарують.

“Я б рекомендував зосередитись на якомусь конкретному регіоні, наприклад Deep South - це є штати колишнього конфедеративного півдня, які мають свою унікальну культуру, Флорида є окремим цікавим регіоном”, – каже Орест Зуб.

“Зараз ми ж у Каліфорнії. Тут є гори, де ти можеш спускатись на сноуборді, ту є пустеля, національні парки з найвищими деревами у світі, секвоями. Тільки в одному штаті ви наберетесь досвіду на рік”, – додає Марта.

Орест і Марта зараз мандрують індустріальними районами середнього заходу і знімають нові серії свого блогу. Кажуть, США входить у їх топ 5 країн, у які хочеться повертатись.

Дивіться також: Як дешево і якісно подорожувати по США: розповідає український тревел-блогер Орест Зуб. Відео