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"Організацію Трампа" оштрафували на 1,6 мільйона доларів за податкове шахрайство
Компанію Дональда Трампа сьогодні, 13 січня, оштрафували на 1,6 мільйона доларів за схему, згідно з якою топ-менеджери колишнього президента США ухилялися від податків на доходи фізичних осіб за щедрі блага для працівників – надані їм додаткові переваги окрім зарплати.
Як повідомляє АР, це "символічне покарання і навряд чи серйозний удар для підприємства з мільярдними активами". Штраф був єдиним покаранням, яке суддя міг накласти на "Організацію Трампа" після того, як суд визнав її винною минулого місяця у 17 податкових злочинах, включаючи змову та фальсифікацію ділової документації.
Сума, встановлена суддею Хуаном Мануелем Мерчаном, була максимально дозволеною законом - подвійною сумою податків, які не сплатили керівники компанії за отримані через неї блага, включаючи безкоштовну оренду квартир у будівлях Трампа, розкішні автомобілі та навчання у приватній школі.
Мерчан дав компанії 14 днів для оплати. Сам Трамп не фігурував у суді і заперечував будь-яку інформацію про те, що його керівники незаконно ухилялися від податків.
У заяві, опублікованій після винесення вироку, Організація Трампа заявила, що не зробила нічого поганого і подасть апеляцію. «Ці політично вмотивовані прокурори не зупиняться ні перед чим, щоб дійняти президента Трампа і продовжити нескінченне полювання на відьом, яке почалося в день, коли він оголосив про своє президентство», — йдеться в повідомленні.
У залі суду не було ні колишнього президента, ні його дітей, які допомагали керувати та просувати "Організацію Трампа". “Хоча штрафи – менші за вартість квартири в Trump Tower – недостатньо великі, щоб вплинути на діяльність або майбутнє компанії, засудження є чорною плямою на репутації республіканця як кмітливого бізнесмена, який проводить кампанію, щоб повернутися у Білий дім”, - пише АР.
Поза залою суду окружний прокурор Манхеттена Елвін Брегг, демократ, сказав, що він хотів би, щоб закон передбачав більш суворе покарання. «Я хочу бути дуже чітким: ми не вважаємо, що цього достатньо, — сказав він. – Наші закони в цьому штаті повинні змінитися, щоб зафіксувати цей тип системного та кричущого шахрайства, що триває більше десяти років». Окрім компанії, у справі було звинувачено лише одного керівника – колишнього фінансового директора "Організації Трампа" Аллена Вайссельберга, який минулого літа визнав себе винним в ухиленні від сплати податків на 1,7 мільйона доларів.
У вівторок його засудили до п'яти місяців ув'язнення. Кримінальна справа стосувалась фінансової практики та домовленостей про оплату праці, які компанія припинила, коли Трампа було обрано президентом у 2016 році. За роки роботи головним фінансистом компанії Вайссельберг отримав безкоштовну квартиру в будівлі під брендом Трампа на Манхеттені з видом на річку Гудзон. Вони з дружиною їздили на автомобілях Mercedes-Benz, орендованих компанією. Коли його онуки ходили в ексклюзивну приватну школу, Трамп оплачував їхнє навчання.
Кілька інших керівників отримали подібні бонуси.
Коли його викликали свідчити проти "Організації Трампа" на суді, Вайссельберг зізнався, що він не платив податки з цієї винагороди, і що змовився з віце-президентом компанії приховати отримувані блага, змусивши компанію видати фальсифіковані податкові форми W-2.
Помічник окружного прокурора Джошуа Стайнґлас сказав присяжним, що Трамп також особисто зіграв роль у податковому шахрайстві, оскільки підписував документи про оренду квартири Вайссельберга.
Але останній планував взяти відповідальність на себе і заявив, що ніхто в родині Трампа не знав про це порушення. “Це моя особиста жадібність призвела до цього”, - сказав від присяжним, затинаючись. На суді юристи Trump Organization повторювали ці слова: «Вайссельберг зробив це для Вайссельберга». Натомість сьогодні було зроблено заяву, що “йому погрожували, залякували і тероризували. Йому дали вибір: визнати себе винним і відсидіти 90 днів у в’язниці або залишитися у в’язниці до кінця свого життя – і все це замість корпоративного автомобіля та стандартних бонусів для працівників”.
Як пише АР, оштрафована компанія може зіткнутися з репутаційними втратами.
Крім того тривають й інші розслідування щодо колишнього президента та його бізнесу. Так, генеральний прокурор Нью-Йорка Летиція Джеймс подає до суду на Дональда Трампа та Trump Organization, стверджуючи, що вони ввели в оману банки та інші установи щодо вартості багатьох активів. Вона назвала це «мистецтвом красти». Суд призначив судове засідання на жовтень.
ФБР продовжує розслідування зберігання Трампом секретних документів.
А Комітет Палати представників, який розслідував штурм Капітолію 6 січня 2021 року, рекомендує розпочати щодо Трампа кримінальне розслідування. Рекомендація Комітету носить символічний характер, а остаточне рішення про відкриття кримінальної справи, як повідомляв Голос Америки, ухвалюватиме Мін’юст США.
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- Голос Америки
«Про яке верховенство права можна говорити без справедливості?», – Еміне Джапарова. Відео
«Про яке верховенство права можна говорити без справедливості? Уявіть собі матір, яка щойно втратила свою новонароджену дитину, як це сталося в Запорізькій області, коли Росія в листопаді обстріляла пологовий будинок», – Еміне Джапарова, перша заступниця міністра закордонних справ України.
США шукають додаткові механізми, щоб притягнути до відповідальності «Групу Вагнера»
Високопоставлені представники США заяили про стурбованість діяльністю російської «Групи Вагнера», яка бере участь у боях на Донбасі, набирає нових бійців з числа російських ув’язнених та найманців в інших країнах, та яку звинувачують у численних воєнних злочинах в Україні та порушеннях прав людини в країнах Африки.
Речник Державного департаменту США Нед Прайс заявив у четвер, що США ще не внесли найманців «Групи Вагнера» до списку закордонних терористичних організацій, але шукають способів, як притягнути її до відповідальності.
«Є низка повноважень, які ми вже застосували проти «Групи Вагнера», і ми продовжуватимемо шукати інші механізми, щоб притягнути групу до відповідальності», – сказав Прайс під час брифінгу в Державному департаменті.
Розмовляючи з журналістами, він сказав, що ця група частіше стала згадуватися в повідомленнях через те, що її керівник, наближений до президента Росії Володимира Путіна Євген Пригожин заявив, що його група взяла місто Соледар на Донеччині. Прайс сказав, що США не можуть підтвердити цієї інформації, але він додав, що «не сумнівається», що «Групу Вагнера» спіткає в Україні така ж невдача, як до цього спіткала регулярні російські війська.
«Ми бачили повідомлення про десятки тисяч бійців «Вагнера», активних на полі бою, але так само, як часткова мобілізація, так само як додаткові призови регулярних російських сил не змогли змінити хід битви, так само ми не сумніваємося, що введення сил «Вагнера», – навіть десятків тисяч військ «Вагнера», – ми не сумніваємося, що ці зусилля спіткає та ж доля, яку спіткали інші російські зусилля перед обличчям українського контрнаступу», – сказав Нед Прайс.
На запитання про те, чому «Групу Вагнера» ще досі не було внесено до списку іноземних терористичних організацій, Прайс сказав, що «Групу Вагнера» та її керівника вже внесено до низки санкційних списків.
«Групу Вагнера», її лідера, пана Пригожина, внесли до санкційних списків у відповідності до низки повноважень [уряду США]. Справа полягає в тому, що ми шукаємо всі відповідні та доречні повноваження, щоб притягнути до відповідальності тих суб’єктів та організації, які несуть відповідальність за цю жорстоку війну проти українського народу. Якщо є додаткові повноваження, в рамках яких було б допустимо, доцільно та ефективно застосувати санкції проти «Групи Вагнера» чи Пригожина, ми оцінимо це та застосуємо їх, як зможемо», – сказав Нед Прайс.
У липні 2022 року Міністерство фінансів США запровадило санкції проти кількох росіян та п'яти компаній, пов'язаних з Пригожиним, який перебуває у санкційному списку США з 2016 року через воєнні дії проти України. У 2018 році американське Міністерство юстиції звинуватило підприємця та його Агентство інтернет-досліджень у втручанні у президентські вибори у США у 2016-му році.
2020 року Управління контролю за іноземними активами (OFAC), яке є підрозділом Мінфіну США, наклало санкції на фізичних та юридичних осіб, пов'язаних з Пригожиним. Обмеження застосували проти компаній, розташованих у Судані, Гонконгу та Таїланді, які американське відомство вважає причетними до ухиляння Пригожина від санкцій США.
Також у четвер, 12 січня, під час брифінгу для преси координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США у Білому домі Джон Кірбі сказав, що США не можуть підтвердити інформацію про взяття міста Соледар на Донеччині військами «Групи Вагнера». Кірбі сказав, що існують суперечливі повідомлення, але «ми не на місці, тож ми не в змозі це підтвердити».
Щодо самого Соледара, то, за словами Кірбі, цей невеличкий населений пункт, в якому до війни проживало до 10 тисяч жителів, не має великого стратегічного значення для росіян, але у керівника «вагнерівців» є до цього місця економічний інтерес.
«Це маленьке село на Донбасі. Ми вважаємо, що російський інтерес до цього подвійний. По-перше, тому що вони бачать його як ключ до їхньої здатності захопити, а потім утримувати Бахмут, – сказав Кірбі. – Там також є соляні шахти. Тож ми також вважаємо, що є певний економічний стимул, зокрема у пана Пригожина, щоб заволодіти ними».
Про те, що Пригожин поєднує військові та економічні інтереси, речник Білого дому, згадував раніше. Як повідомляв «Голос Америки», на початку січня, посилаючись на розсекречені дані, Кірбі заявляв, що Пригожин «витрачає понад 100 мільйонів доларів щомісяця на фінансування «вагнерівців» в Україні. Також, за словами Кірбі, «Група Вагнера» розплачувалася за протипіхотні ракети, які Росія закупила нещодавно у Північної Кореї.
У четвер інший високопоставлений представник США висловив серйозну стурбованість повідомленнями про те, що «Група Вагнера» «прагне вербувати солдатів із Сербії та інших країн».
Про це радник Державного департаменту США Дерек Шолле заявив під час переговорів у Белграді з президентом Сербії Александром Вучичем.
«Я не знаю, чи є занепокоєння [в Сербії], ми говорили про наші занепокоєння, і ми з нетерпінням чекаємо співпраці з урядом тут, у Белграді та інших місцях, де «Вагнер» активний, щоб покласти край їхній діяльності», – сказав американський дипломат.
«Голос Америки» розповідав про те, що делегація США в ООН у вівторок звинуватила «Групу Вагнера» у втручанні у внутрішні справи африканських країн та «збільшенні ймовірності зростання насильницького екстремізму» в регіоні Сахель, що між Сахарою та Суданською саванною і включає 12 країн.
Виступаючи під час брифінгу Ради Безпеки ООН щодо Західної Африки та Сахелю у вівторок, Річард Міллс, заступник представника США в ООН, сказав, що «Сполучені Штати глибоко стурбовані безпековою, гуманітарною та політичною кризами, що відбуваються в Сахелі». Він додав, що «присутність та операції «Групи Вагнера» не тільки не справляються з безпосередньою загрозою насильницького екстремістського руху, але й фактично збільшують ймовірність зростання насильницького екстремізму».
На початку січня «Голос Америки» також повідомляв що Проект розслідування корупції та організованої злочинності (OCCRP) назвав Пригожина «Корупціонером року - 2022».
«Пригожин – олігарх, який цього року став живим символом найжахливіших явищ Росії, брудні гроші, брутальне насильство, цинізм і безкарність навіть перед російським законом – всі похідні корупції, що схвалюється державою, об'єднуються в його постаті», – мовиться у заяві, яку OCCRP опублікував на своєму сайті.
На початку грудня Державний департамент наклав санкції на «Група Вагнера», визнавши її однією з організацій, що обмежують свободу релігії за її діяльність у Центральноафриканській Республіці.
Також сенатори від Республіканської та Демократичної партій США, на початку грудня подали до Сенату США законопроект, який передбачає визнання «Групи Вагнера» терористичною організацією.
За словами законодавців, злочини «вагнерівців» включають «вбивства та погрози журналістам, викрадення дітей, застосування нервово-паралітичної речовини проти цивільних, катування, зґвалтування та торгівлю жінками та дітьми».
«Не списуйте українців», – Джон Кірбі про Соледар та Бахмут. Відео
«Не списуйте українців», – координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі прокоментував ситуацію в Соледарі та Бахмуті
- Голос Америки
Блінкен та Кулеба обговорили безпекову та економічну допомогу Україні
Питання безпекової та економічної допомоги Україні обговорили сьогодні телефоном Державний секретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Про це повідомляє Держдепартамент США.
Очільники зовнішньополітичних відомств “зосередилися на продовженні надійної безпеки та економічної допомоги напередодні та після першої річниці неспровокованого повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому”, - йдеться у повідомленні.
Блінкен підтвердив “постійну і непохитну підтримку України, що підтверджується нещодавнім постачанням передового обладнання протиповітряної оборони та бронетехніки зі складів США”.
На своїй сторінці у Twitter Держсекретар Блінкен заявив: “В час, коли ми наближаємося до річниці повномасштабного вторгнення Росії, я ціную постійну тісну координацію та співпрацю з Дмитром Кулебою та його командою в Україні. Під час сьогоднішньої розмови з міністром закордонних справ я наголосив, що США нікуди не дінуться, як і Україна”.
Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року. З того часу США надали Україні допомогу розміром у понад 25 мільярдів доларів, згідно з офіційними повідомленнями США.
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