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- Голос Америки
На "Оскар" номінували 2 фільми, зняті в Україні
Документальний фільм про українських дітей-сиріт "Будинок зі скалок" (A House Made of Splinters) номіновано на премію "Оскар".
Документальний фільм режисера Саймона Леренґа Вілмонта, відомого, зокрема, стрічкою про дітей з Донбасу "Віддалений гавкіт собак", розповідає про життя українських дітей із притулку поблизу лінії фронту, а також про дітей із окупованих Росією територій.
"Будинок зі скалок" - стрічка спільного виробництва Данії, Швеції, України і Фінляндії. "Неймовірно неймовірно щасливий за Україну і українців", - написав один з продюсерів кіно Азад Сафаров.
В одній номінації з фільмом про українських дітей-сиріт опинилась також стрічка про російського опозиційного політика Олексія Навального.
Тим часом в іншій категорії за найпрестижнішу нагороду Американської кіноакадемії змагатиметься і пісня з ще одного фільму, зйомки якого проходили в Україні - індійської історичної драми "RRR" режисера Ш. Ш. Раджамулі.
Індійська стрічка про боротьбу проти британського панування номінована за оригінальну пісню "Naatu Naatu", яка звучить під час весільної сцени, відзнятої на фоні резиденції президента України у Маріїнському палаці в Києві (зйомки завершилися ще до повномасштабного вторгнення Росії до України). Також це кіно частково знімали в Межигір'ї. Саундтрек до "RRR" боротиметься із піснями Леді Гаги та Ріанни.
95-та церемонія вручення нагород відбудеться у ніч на 13 березня у Лос-Анджелесі. Список номінантів можна переглянути на офіційному сайті кіноакадемії.
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- Голос Америки
Німеччина готова надати Україні танки Leopard 2 - медіа
Канцлер Німеччини Олаф Шольц вирішив надати Україні танки Leopard 2 й дозволить іншим країнам передати Києву німецькі танки, зокрема Польщі та скандинавським державам, повідомляє німецьке видання Spiegel. Офіційні дебати щодо цього питання у німецькому парламенті відбудуться у середу.
Як повідомляв Голос Америки, низка американських видань повідомила, що адміністрація президента США Джо Байдена "схиляється" до відправлення Україні "значної кількості" танків Abrams M1.
Про готовність до фіналізації планів відправлення Україні Abrams також пізніше повідомив телеканал CNN з посиланням на власні джерела. Відповідну заяву очікують вже цього тижня. Терміни фактичної поставки танків наразі не відомі. Зазвичай навчання військовиків із використання танків забирає принаймні кілька місяців, вказує видання.
"Танки - одна зі складових повернення України на кордони 1991 року. Кілька сотень танків для наших танкістів. Кращих танкістів у світі. Саме це буде справжнім ударним кулаком демократії проти автократії з боліт", - написав у Telegram керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.
Раніше про відправлення Києву танків Challenger 2 повідомляла Велика Британія.
- Голос Америки
«Війна Путіна змінила українське суспільство». Оглядачі про антикорупційні кроки України
Американські політики та аналітики схвально відгукнулися на кроки українського уряду, спрямовані на боротьбу з корупцією. Вони реагували на найбільше, за словами оглядачів, потрясіння в уряді президента Володимира Зеленського з початку російського вторгнення. У вівторок декілька високопосадовців, включно зі заступником міністра оборони та кількома керівникам регіонів України, були звільнені на тлі повідомлень у ЗМІ про завищені ціни за продукти, призначені для українських військових.
Прес-секретарка Європейської комісії Ана Пісонеро заявила, що не може коментувати поточні кримінальні справи, але сказала: «Ми, звичайно, вітаємо той факт, що українська влада серйозно ставиться до цих питань». «Антикорупційні заходи, звичайно, є важливим виміром процесу вступу до ЄС. І вони також є частиною політичних умов для подальшої макрофінансової допомоги ЄС», - цитує посадовицю CNN.
Газета New York Times зауважує, що викриття відбуваються у напружений для України час, коли вона готується до можливого нового наступу Москви. І хоча не було жодних ознак того, що скандал із закупівлями пов’язаний з незаконним привласненням західної військової допомоги, звільнення, на думку часопису, можуть означати бажання президента Зеленського запевнити союзників України, які надсилають мільярди доларів військової допомоги, що його уряд не толеруватиме хабарництво.
Американські оглядачі зауважують, що боротьба з корупцією – це тривалий процес, але відзначають, що Київ розуміє, що очищення влади є необхідною умовою західної підтримки України.
Експерт з питань України та Східної Європи Дуг Клейн з Євразійського центру Атлантичної ради каже, що «деякі люди не розуміють, що встановлення верховенства права та припинення корупції – це не той (процес), який вмикається натисканням на кнопку».
«Київ знає, що боротьба з корупцією є ключем до підтримки Заходу та європейського майбутнього. Такі рухи показують це», – вважає американський експерт.
Оглядач часопису Atlantic Девід Фрум, колишній працівник в адміністрації президента Джорджа Буша молодшого, вважає, що події у Києві означають «зміну антикорупційної культури в Україні».
«Війна Путіна змінила українське суспільство», – твітує впливовий консервативний коментатор.
Нейт Сіблі, науковий співробітник Ініціативи щодо боротьби з клептократією Гудзонівського інституту вважає, що боротьба проти корупції в Україні є частиною зусиль адміністрації Джо Байдена щодо боротьби з клептократією у цілому західному світі.
«Стратегія адміністратора Байдена щодо протидії корупції та відповідь Заходу на війну Росії проти України підштовхнули нас до нової ери трансатлантичних зусиль проти клептократії», – твітує експерт.
Як повідомляв «Голос Америки», минулого тижня, виступаючи в Гудзонівському Інституті, Ендрю Адамс, директор оперативної групи KleptoCapturе, сказав, що його команда протягом останніх 10 місяців займалася активами найбагатших російських олігархів і зібрала активів, «набутих кримінальним шляхом», майже на мільярд доларів. Ці гроші, за його словами, найближчим часом мають бути передані на відбудову України. Він додав, що вжиття негайних заходів має підштовхнути також правоохоронні органи союзників США по всьому світу наслідувати приклад Америки.
Експерти, які готували звіт про майбутню відбудову України для вашингтонського Центру економічних та політичних досліджень також переконані, що «антикорупційна система має вирішальне значення для успішної реконструкції України».
У своєму твіті вони нагадують про своє дослідження, видане наприкінці минулого року, в якому «обговорюється, як корупція проходить через кілька каналів в Україні, і представлені керівні принципи для забезпечення більшої прозорості».
Представниця республіканців у Палаті представників Вікторія Спартц, яка критикувала український уряд за корупцію та вимагала перевірок американської військової допомоги, що надходить в Україну, також привітала кроки з очищення влади в Україні.
«Рада бачити, що антикорупційні установи, на яких я наполягала минулого літа, знову починають працювати. Я була шокована, побачивши, що творять деякі бандити, поки хоробрі українці гинуть на фронті. Велика подяка відважним журналістам, які не бояться говорити правду», – написала Спартц у своєму твіті.
Радник Офісу президента України Михайло Подоляк вважає, що «кадрові рішення Зеленського свідчать про ключові пріоритети держави».
«Жодних "заплющених очей". Під час війни всі мають розуміти свою відповідальність. Президент бачить та чує суспільство. І безпосередньо реагує на ключовий суспільний запит – справедливість для всіх…», – твітує український посадовець.
- Голос Америки
«Якщо воно стріляє, – то відправте», – сенатор-республіканець Джон Корнін. Відео
«Якщо воно стріляє, – то відправте. Іншими словами, я не бачу причин відмовлятися від будь-яких можливостей додаткової допомоги для України», – сенатор-республіканець Джон Корнін
Чому Польщі та іншим країнам потрібен дозвіл на передачу німецьких танків Україні?
Білий дім може оголосити про надання Україні танків Abrams вже цього тижня, а Німеччина - відповідно погодиться надати Києву танки Leopard 2, про це у вівторок повідомила низка світових медіа.
При цьому раніше прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький припускав, що навіть без згоди Берлінa Варшава може відправити Києву танки німецького виробництва у складі коаліції країн.
Leopard, що, на думку оборонних експертів, найбільше підходять для ЗСУ для їхніх потреб на полі бою, перебувають на озброєнні низки країн НАТО і потребують дозволу Берліна для реекспорту третім країнам, пише Reuters.
ЯКІ ПРАВИЛА РЕЕКСПОРТУ НІМЕЦЬКИХ ТАНКІВ?
Усе бойове озброєння, виготовлене в Німеччині, має сертифікат кінцевого використання. Це означає, що його новий власник потребує згоди Берліна, якщо хоче передати цю зброю іншій країні. Запити на реекспорт зазвичай отримують "зелене світло", якщо озброєння збираються надати іншим членам НАТО або країнам, тісно пов’язаним із Альянсом.
Відповідно до законодавства Німеччини, в дозволі відмовляється, «якщо є підстави припускати, що це суперечитиме прагненню Німеччини підтримувати добрі відносини з іншими країнами».
Це також стосується випадків, коли зброю можуть використати для ведення агресивної війни або коли дозвіл на реекспорт може порушити зобов’язання Німеччини згідно з міжнародним правом.
ЯК УНИКАЮТЬ ДИПЛОМАТИЧНИХ СУПЕРЕЧОК?
Зазвичай країни не подають Берліну напряму офіційний запит на реекспорт. Вони спочатку роблять так званий «попередній запит» і чекають сигналу від Німеччини щодо того, чи готова вона постачати необхідну зброю. Якщо ні, іноземна країна утримується від подання офіційного запиту на реекспорт, щоб не псувати дипломатичні відносини, пояснюють експерти.
Цей механізм означає, що Польща, подавши офіційний запит на реекспорт, може змусити канцлера Німеччини Олафа Шольца публічно повідомити, чи готовий він дозволити Варшаві відправляла танки Leopard в Україну.
ЯКІ НАСЛІДКИ МОЖУТЬ БУТИ, ЯКЩО ТАНКИ ПЕРЕДАДУТЬ БЕЗ ЗГОДИ?
Якщо танки відправлять без згоди Берліна, потенційним наслідком може стати відмова Німеччини постачати до них запчастини, вважає аналітик з питань оборони Конрад Музика. "Ось чому з точки зору Варшави так важливо не виходити за рамки і створювати більшу коаліцію", - сказав він. При цьому танки - це озброєння, що потребує технічного обслуговування. Вони швидко виходять із ладу без обслуговування та запчастин.
Водночас Польща має майже 250 танків Leopard, тож може покладатися на значні запаси запчастин і потужну оборонну промисловість, вважають експерти, що може дозволити їй обслуговувати будь-які передані Україні танки Leopard протягом певного часу. Однак у довгостроковій перспективі Варшаві чи Києву, ймовірно, доведеться звернутися до Німеччини, щоб закупити додаткові запчастини.
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