Алеку Болдвіну висунуть звинувачення у ненавмисному вбивстві Галини Гатчінс - прокурор

Голлівудському актору Алеку Болдвіну висунуть звинувачення у ненавмисному вбивстві, під час зйомок стрілянини, операторки українського походження Галини Гатчінс.

Про це повідомляє видання NBC із посиланням на заяву прокуратури.

Прокурорка першого судового округу Нью-Мексико Мері Кармак-Алтвіс заявила, що по два пункти звинувачення у ненавмисному вбивстві пред'являть актору Болдуїну і Ханні Гутьєррес-Рід - особі, яка відповідала за зброю на знімальному майданчику.

Також, за даними прокуратури, перший помічник режисера фільму "Іржа” Дейвид Голлз погодився визнати себе винним у недбалому використанні смертоносної зброї.

“Ніхто не є поза законом, і кожен заслуговує на справедливість”, - заявила прокурорка Мері Кармак-Алтвіс.

У жовтні 2021-го у м.Санта Фе, штат Нью-Мексико, під час зйомок фільму-вестерну "Іржа" трагічно загинула українська кіно художниця-постановниця Галина Гатчінс. Підозрюють, що вона загинула в результаті пострілу Алека Болдвіна під час зйомок однієї зі сцен. Слідство з'ясувало, що на знімальному майданчику були бойові патрони.

Першою позов у цій справі подала керівниця сценарію фільму Меймі Мітчел. Саме вона зателефонувала на службу порятунку 911 і розмовляла з поліцією того фатального дня.

Як повідомляв "Голос Америки", другий позов подав українець Сергій Свєтной. Він працював освітлювачем на зйомках фільму та був близьким другом Галини.

Сергій звинувачував керівництво та працівників у фільму у недбалості, яка спричинила йому моральну шкоду.

У лютому 2022 року позов до суду проти продюсерів фільму, включаючи Болдвіна, подала родина Галини Гатчінс. У позові йшлося, що смерті Галини можна було уникнути, якби на знімальному майданчику було дотримано всіх вимог безпеки.

У жовтні американські ЗМІ повідомили, що чоловік Гатчінс досяг мирової угоди у цьому позові. В його заяві мовилось, що зйомки фільму мають відновити у січні 2023 року, і сам Метью Гатчінс приєднається до проекту як виконавчий продюсер в рамках угоди.

Алек Болдвін на початку грудня в інтерв'ю каналу ABC запевнив, що на спусковий гачок не натискав, а наводив револьвер за вказівками самої Галини під час репетиції сцени, звівши великим пальцем курок.

Американська неприбуткова організація "Американський інститут кіно" у жовтні минулого року оголосила про заснування стипендії імені кінооператорки з України Галини Гатчінс.