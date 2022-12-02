"Незважаючи на жахи цього року, ми, американці, - оптимісти" - Нуланд в ОБСЄ

Організація з безпеки та співпраці в Європі (ОБСЄ) змогла протистояти зусиллям Кремля, спрямованих на підрив цієї організації, вважає заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд.

"Незважаючи на жахи цього року, ми, амерканці, - оптимісти", - сказала посадовиця у виступі на засіданні міністрів країн ОБСЄ, що відбулось 1-2 грудня в Польщі.

Нуланд пояснила свій оптимізм тим, що "так само, як Путін не зміг зламати Україну своїм зловмисним вторгненням, воєнними злочинами та порушенням прав людини, а також жорстокими атаками на найбільш вразливих, молодь та старих, зануривши мільйони в холод та темряву, так само Путін і Росія, очевидно провалились в намірах зламати ОБСЄ".

Посадовиця зауважила, що так само як і ООН, ОБСЄ змогло сказати "ні" у відповідь на "спроби Москви її розділити, паралізувати та зруйнувати".

Серед нових важливих ініціатив організації Нуланд назвала створення програми підтримки України а також задіяння "Московського механізму".

Як повідомляв Голос Америки, "Московський механізм " було задіяно декілька разів з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. Зусилля в рамках "Московського механізму" були зосереджені на розслідуванні ведення Росією війни та фіксації серйозних порушень міжнародного гуманітарного права та порушень прав людини в Україні, а також на огляді ситуації з правами людини в самій Росії.

Генеральний секретар ОБСЄ Гельга Шміт зауважила важливу роль, яку організація зіграла в підтримці стабільності в регіоні в 2022 році.

"Коли ми дивимось на цей рік, - заявила Шміт, - ми бачимо спустошення, яке принесла війна, але ми також бачимо роботу ОБСЄ - зменшення викликів, створених війною, підтримка діячів та установ, які створюють стабільність та безпеку не лише в Україні, але і в Молдові, Центральній Азії, Південно-східній Європі і далі".

Цього року в ОБСЄ, організації, що об'єднує 57 країн, головувала Польща. Наступного року головування переходить до Північної Македонії.