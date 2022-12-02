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- Голос Америки
"Незважаючи на жахи цього року, ми, американці, - оптимісти" - Нуланд в ОБСЄ
Організація з безпеки та співпраці в Європі (ОБСЄ) змогла протистояти зусиллям Кремля, спрямованих на підрив цієї організації, вважає заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд.
"Незважаючи на жахи цього року, ми, амерканці, - оптимісти", - сказала посадовиця у виступі на засіданні міністрів країн ОБСЄ, що відбулось 1-2 грудня в Польщі.
Нуланд пояснила свій оптимізм тим, що "так само, як Путін не зміг зламати Україну своїм зловмисним вторгненням, воєнними злочинами та порушенням прав людини, а також жорстокими атаками на найбільш вразливих, молодь та старих, зануривши мільйони в холод та темряву, так само Путін і Росія, очевидно провалились в намірах зламати ОБСЄ".
Посадовиця зауважила, що так само як і ООН, ОБСЄ змогло сказати "ні" у відповідь на "спроби Москви її розділити, паралізувати та зруйнувати".
Серед нових важливих ініціатив організації Нуланд назвала створення програми підтримки України а також задіяння "Московського механізму".
Як повідомляв Голос Америки, "Московський механізм " було задіяно декілька разів з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. Зусилля в рамках "Московського механізму" були зосереджені на розслідуванні ведення Росією війни та фіксації серйозних порушень міжнародного гуманітарного права та порушень прав людини в Україні, а також на огляді ситуації з правами людини в самій Росії.
Генеральний секретар ОБСЄ Гельга Шміт зауважила важливу роль, яку організація зіграла в підтримці стабільності в регіоні в 2022 році.
"Коли ми дивимось на цей рік, - заявила Шміт, - ми бачимо спустошення, яке принесла війна, але ми також бачимо роботу ОБСЄ - зменшення викликів, створених війною, підтримка діячів та установ, які створюють стабільність та безпеку не лише в Україні, але і в Молдові, Центральній Азії, Південно-східній Європі і далі".
Цього року в ОБСЄ, організації, що об'єднує 57 країн, головувала Польща. Наступного року головування переходить до Північної Македонії.
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Ґроссі сподівається на створення безпекової зони навколо ЗАЕС до кінця року – ЗМІ
Генеральний директор Міжнародного агентства атомної енергії Рафаель Маріано Ґроссі заявляє про прогрес у переговорах для створення зони безпеки навколо Запорізької атомної електростанції – про це він заявив у інтерв’ю італійській газеті la Repubblica.
За словами Ґроссі, він прагне знайти рішення для забезпечення безпеки найбільшої атомної електростанції в Європі, «сподіваюся, до кінця року». Голова МАГАТЕ заявив про «конкретні пропозиції» і прогрес у цьому питанні.
«Моє зобов’язання полягає в тому, щоб досягти рішення якнайшвидше... Наша мета — уникнути ядерної аварії, а не спричинити сприятливу у військовому сенсі ситуацію для тієї чи іншої сторони», – сказав він.
Ґроссі додав, що наразі обидві сторони «досягнули згоди щодо деяких фундаментальних принципів» стосовно безпеки заводу.
«Перше – це захист: це означає прийняти те, що ви не стріляєте ні по об’єкту, ні з об’єкта. Друге – це визнання того, що МАГАТЕ є єдиним можливим способом забезпечити безпеку АЕС», – вважає голова агентства.
Він припустив, що може зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським «незабаром», щоб обговорити деталі угоди.
Російські державні медіа також цитують генерального директора «Росатома» Олексія Ліхачова, який заявив, що представник Москви в МАГАТЕ Михайло Ульянов «активно працює» над цим питанням. Водночас він додав, що «рішення не на боці Росії».
Від 4 березня Запорізька АЕС та місто-супутник ЗАЕС – Енергодар – перебувають під окупацією російських військ. Росія відмовляється створювати демілітаризовану зону довкола ЗАЕС, як це пропонують в ООН.
Станція неодноразово зазнавала обстрілів. 5 серпня сталося вперше в історії станції на певний час повне відключення Запорізької АЕС від енергомережі.
МАГАТЕ повідомило в своєму звіті, що вночі та вдень 20 листопада на території Запорізької АЕС пролунало більш ніж десять потужних вибухів. В «Енергоатомі» повідомили, що характер пошкоджень на ЗАЕС вказує на те, що російські війська цілили по інфраструктурі, необхідній для запуску 5 і 6 енергоблоків і відновлення виробництва електроенергії Запорізькою АЕС для потреб України.
Мінфін США: ціна на нафту на рівні $60 обмежить надходження Росії
НЬЮ-ЙОРК, 1 грудня (Reuters) – Заступник міністра фінансів США Воллі Адеємо привітав попередню домовленість Європейського Союзу щодо обмеження ціни на експорт російської нафти в 60 доларів за барель у четвер, заявивши, що це знаходиться в межах обговорених рівнів цін і обмежить надходження Москви від продажу нафти.
Адеємо сказав на конференції Reuters NEXT, що він вважає, що країни-члени ЄС остаточно затвердять угоду про обмеження цін, оскільки вони постійно застосовували санкції, щоб покарати Росію за вторгнення в Україну.
Європейський Союз попередньо погодив рівень 60 доларів США для початку обмеження ціни з регулярним механізмом коригування.
«Це в діапазоні цін, про який ми говорили деякий час, щоб це дозволило нам досягнути двох речей. Перше — зменшити доходи Росії. Друге — забезпечити, що російські барелі на підуть з ринку", - сказав Адеємо.
Він додав, що угода про обмеження ціни «може досягти цих двох цілей і поставити нас у положення, коли доходи Росії зменшаться, одночасно забезпечуючи людям доступ до надійної та дешевої енергії в усьому світі».
Адеємо заявив, що важко дізнатися, скільки Росія заробляє на експорті нафти, але навіть якщо деякі ринкові ціни зараз нижчі за граничну ціну в 60 доларів, механізм обмежить зростання цін на російську нафту та призведе до подальшого зменшення російської економіки у 2023 році.
"І головне, про що слід пам’ятати, це те, що ми починаємо з 60 доларів США, але ми маємо можливість надалі використовувати обмеження ціни, щоб з часом обмежити доходи Росії", - додав він.
- Голос Америки
Законопроект про визнання "Групи Вагнера" терористичною організацією подано до Сенату США
Сенатори США Роджер Вікер, від Республіканської партії, та Бен Кардін, від Демократичної партії, подали до Сенату США законопроект HARM, який передбачає визнання російської військової компанії "Група Вагнера" терористичною організацією.
Відповідний законопроект також буде подано до Палати представників Конгресу США, йдеться в повідомленні, розміщеному на сторінці сенатора Вікера.
Сенатори та конгресмени-співавтори відповідних законопроектів закликали притягнути "Групу Вагнера" до відповідальності і перерахували злочини, в яких звинувачують "Групу", включаючи "вбивства та погрози журналістам, викрадення дітей, застосування нервово-паралітичної речовини проти цивільних, катування, згвалтування та торгівля жінками та дітьми"
"США мають назвати цю тіньову армію тим, що вона є - іноземною терористичною групою. Ми маємо притягнути до відповідальності їх а також тих, хто їх підтримує", - заявив Вікер.
Сенатор Кардін, який також очолює Гельсінську комісію США, вказав на повідомлення, які пов'язують "Групу Вагнера" з "незліченною кількістю звірств в Україні а також в Сирії і на Африканському континенті".
"Там, де діє "Група Вагнера", кояться звірства. Закон HARM визначить приватну групу бойовиків Путіна в якості іноземної терористичної організациї і покаже світові, що її дії як зловмисні, так і незаконні", - сказав інший співголова Гельсінської комісії конгресмен США Стівен Коен.
В разі прийняття законопроекту, Державний департамент США буде зобов'язаний включити "Групу Вагнера" до переліку терористичних організацій. Керівники "Групи Вагнера", Євген Прігожин та Дмитро Уткін, а також сама Група перебувають під санкціями США.
В листопаді Європейський парламент визнав Росію державою-спонсором тероризму. Парламенти Латвії та Естонії раніше окремо оголосили Росію державою-спонсором тероризму.
Раніше цього тижня посолка США в НАТО Джуліанн Сміт заявила, що США наразі не вважають корисним офіційне визначення Росії державою-спонсором тероризму відповідно до американських законів, але виступають за подальші обмеження для Росії у вигляді санкцій та експортних обмежень.
"Гадаю, ви чули коментарі президента Байдена та інших в адміністрації, - зауважила Сміт відповідаючи на питання преси в понеділок. - Відчуття у Вашингтоні полягає в тому, що це зараз непотрібно, і, насправді, може бути контрпродуктивно в тому плані, що це може зашкодити нашій можливості, наприклад, привозити гуманітарну допомогу Україні, або вивозити певну кількість зерна з України".
Німеччина надасть українцям ще «Гепардів», але ще не «Леопарди»
Німецькі джерела повідомляють, що уряд у Берліні готується передати Україні ще 7 самохідних броньованих зенітних установок «Гепард» на додаток до 30, які вже використовуються українськими військовими.
«Гепарди», які також називають легкими танками, були зняті з озброєння німецької армії, але виявилися дієвими в Україні для захисту з повітря зокрема проти дронів, якими Росія бомбардує українські позиції і об’єкти цивільної інфраструктури.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц наголосив, що Німеччина зараз «особливо зосереджена на протиповітряній обороні» для України, натякнувши, що йдеться про додаткові комплекси Iris T і «Гепарди».
«Росія повинна зрозуміти: ми надалі будемо підтримувати Україну так довго, як це буде потрібно - економічно, фінансово, гуманітарно - через зруйновану інфраструктуру, а також зброєю», - заявив Шольц на Берлінській безпековій конференції 30 листопада.
Уряд Німеччини досі не відгукнувся позитивно на заклики надати Україні важкі танки, зокрема дуже поширені у Європі «Леопарди» німецького виробництва.
Шольц дав зрозуміти, що Берлін не хоче наодинці робити перший крок у постачанні Україні нової зброї західного виробництва, яку можна вважати наступальною.
В Німеччині фактично визнали, що пішли би на такий крок, якби свої танки Україні вирішили постачати США, або інші союзники.
Німецький журнал Spiegel першим повідомив на початку грудня, що йдеться про 7 додаткових Гепардів, які ремонтує мюнхенська збройна компанія Krauss-Maffei Wegmann (KMW), але часопис зауважив, що часові рамки постачання ще не оголошені.
«Гепарди» відомі тим, що мають свої радари і систему лазерного наведення, а також скорострільністю.
Український посол в Німеччині Олексій Макеєв біля «Гепарда»:
У засобах масової інформації нещодавно з’являлися повідомлення про можливі труднощі в забезпеченні українські гепарди набоями, оскільки Швейцарія, посилаючись на свій нейтралітет, не бажала постачати їх у зону боїв.
Німецький військовий аналітик Ґустав Ґрессель каже, що коли він був в Україні, то у розмовах з ним українські солдати говорили про потребу додаткових «Гепардів».
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