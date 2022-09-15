"Російським солдатам немає за що битись, крім як за рублі", - США в ОБСЄ

Минуло понад два з половиною роки з того часу, як в небі над Тегераном було збито літак «Міжнародних авіаліній України» (МАУ) з 176 пасажирами та членами екіпажу на борту. Але родичі загиблих говорять, що досі не можуть домогтися справедливості від уряду Ірану, який перешкоджає розслідуванню загибелі рейсу 752, збитого вранці 8 січня 2020 року двома іранськими зенітними ракетами.

Не знайшовши інших можливостей добитися справедливості, у середу, 14 вересня, вони подали запит до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду (МКС) про початок розслідування збиття рейсу PS752 як потенційного воєнного злочину та злочину проти людяності.

Про те, що спонукало родини загиблих звернутися до міжнародного правосуддя, вони розповіли на зустрічі, яку організував американський дослідницький центр «Атлантична рада», який провів онлайн-дискусію з деякими з членів «Асоціації сімей жертв рейсу PS752» та їхніми юристами.

Як кажуть адвокати родичів загиблих, збиття літака відбулося після удару американського безпілотника, внаслідок якого 3 січня 2020 року було вбито іранського генерала Касема Сулеймані. Через п'ять днів після цього був ракетний удар Ірану по базах США в Іраку. Таким чином, у заяві до МКС стверджується, що на той час існував міжнародний збройний конфлікт, і тому збиття літака було воєнним злочином.

У поданні до МКС родини наполягають, що літак PS752 був навмисно збитий, незважаючи на те, що уряд Ірану знав про те, що це пасажирський лайнер. Але керівництво Ірану вирішило тримати небо відкритим і не попереджати авіакомпанії про небезпеку, щоб стримати атаки США, бо Тегеран використовував цивільних пасажирів і екіпаж як живий щит.

Родичі загиблих вважають, що Іран покриває злочинців, які здійснили «умисне вбивство, навмисний напад на цивільне населення або цивільні об’єкти, посягання на особисту гідність і грабіж, а також злочини проти людяності у вигляді вбивства та «інших нелюдських дій».

«Я втратив на борту цього літака свою матір, доктора Неду Садегі, вона жила з нами в Торонто. І з цього моменту моє життя, життя інших сімей жертв цієї катастрофи було зруйновано», – говорить дорослий син лікарки-оптометристки, громадянки Канади іранського походження, Альборз Садегі.

Як член юридичного комітету «Асоціації сімей жертв рейсу PS752», він каже, що родини загиблих мають моральне зобов’язання вимагати справедливості, бо якщо винні у збитті літака не будуть покарані, подібна катастрофа може повторися знову.

Серед 176 загиблих 11 членів екіпажу були громадянами України, серед пасажирів – були 82 іранці, 63 канадці, десять шведів, четверо афганців і троє британців. Після катастрофи Канада, Україна, Швеція та Велика Британія сформували міжнародну групу координації та реагування для переговорів з Іраном щодо справедливості та відшкодування, але її діяльність поки не принесла результатів.

Тому «Асоціація сімей жертв рейсу PS752» звернулася безпосередньо до Міжнародного кримінального суду, який розташований у Гаазі, в Нідерландах, та є установою, що діє постійно на підставі Римського статуту. Асоціація подала запит до МКС відповідно до статті 15 Римського статуту, яка створює механізми для подання не лише державними органами, але і недержавними організаціями і навіть окремими жертвами, пояснюють юристи.

Як кажуть оглядачі, це унікальна ситуація, коли потерпілі звертаються до МКС напряму, бо в інших випадках зі збиттям літаків, проводилися міжнародні урядові розслідування. Наприклад, збиття літака «Малайзійських Авіаліній» російською ракетою в небі над Донбасом в Україні в 2014 році, розслідувала міжнародна слідча група, яку координували Нідерланди.

У цьому ж випадку, єдиною країною, яка проводила офіційне розслідування, була Україна, під прапором якої літав авіалайнер, але поступу розслідування завадив спочатку Covid, а потім російська агресія наприкінці лютого цього року.

Звернення до МКС стало можливим саме через те, що літак був українським. Як пояснює Гіссу Нія, директорка проекту стратегічних судових процесів «Атлантичної ради», хоча Іран і не є державою-учасницею Римського статуту МКС, юрисдикція суду на нього поширюється, оскільки збитий був український літак, а Україна визнає юрисдикцію Суду щодо злочинів, скоєних на її території, з 21 листопада 2013 року.

«Якщо судно, морське, чи повітряне, несе прапор країни, що визнає юрисдикцію МКС, то юрисдикція суду поширюється на злочини, вчинені з цим судном», – пояснює американська юритска.

Крім того, Україна вже надала згоду, щоб МКС розслідував воєнні злочини та злочини проти людяності, скоєні на її території після листопада 2013 року, і з юридичної точки зору збиття українського авіалайнера потрапляє до цієї категорії, бо він вважається національною територією.

Що сталося вранці 8 січня 2020 року в небі над Тегераном?

Вранці 8 січня 2020 року рейс 752 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» був збитий двома іранськими ракетами «земля-повітря» через кілька хвилин після вильоту з аеропорту Тегерана.

Іранська влада спочатку намагалася заперечити відповідальність своїх збройних сил. Лише через три дні під міжнародним тиском Корпус вартових Ісламської революції визнав, що збив рейс PS752 своїми ракетами, але докази – рештки збитого літака на місці його падіння було знищено бульдозерами.

Врешті Іран провів розслідування, яке звинуватило в катастрофі незначну людську помилку, але це розслідування має мало довіри в країні, де режим, в особі керівного органу, Корпусу вартових Ісламської революції, контролює суди, каже Гіссу Нія, директорка проекту стратегічних судових процесів «Атлантичної ради».

За словами Хайді Дейкстал, адвокатки, яка готувала справу до подання в МКС, матеріали справи містять сотні сторінок доказів того, що іранська влада не лише здійснила злочин, але і покривала злочинців та перешкоджала розслідуванню. А потім ще і знущалася та переслідувала родичів жертв катастрофи.

Навіть до тіл загиблих не було виявлено належної поваги – коли тіла нарешті повертали, то, як кажуть родичі, їх часто змішували з останками інших жертв, особисті речі померлих грабували, у деяких випадках витягали картки пам’яті з мобільних телефонів, чим позбавляли родини цінних родинних спогадів про загиблих.

Після катастрофи літака Іраном прокотилася хвиля протестів з вимогою справедливості, але вони були частково придушені режимом. За спроби додитися справедливості, багато родичів зазнали нападів, переслідувань і погроз, розповіли рідні загиблих під час розмови, організованої «Атлантичною радою».

Родини жертв вимагали допомоги Канади, куди прямували їхні загиблі родичі, і чиїми громадянами була значна частина з них.

У травні 2021 року Верховний суд правосуддя канадської провінції Онтаріо в рамках цивільного позову з боку родичів пасажирів PS752 визнав, що збиття літака в Ірані було міжнародним актом тероризму .

Згідно з повідомленням іранської служби «Радіо Свобода­», до суду в Онтаріо подала позов проти Ірану щодо збиття свого лайнера і авіакомпанія МАУ. Позов, який містить вимоги компенсації від Ірану, датований січнем 2022 року і в ньому Іран і Корпус вартових ісламської революції вказані відповідачами.

У розмові, організованій «Атлантичною радою», родичі загиблих говорили про те, що іранська влада пропонувала багатьом з них компенсацію. Але вони вважали такі гроші зрадою пам’яті своїх рідних, адже їхня ціль – дізнатися правду, знайти справжніх винуватців цієї трагедії та запобігти її повторенню в майбутньому.