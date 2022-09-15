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"Російським солдатам немає за що битись, крім як за рублі", - США в ОБСЄ
Росія програє в своїй імперській загарбницькій війні, заявив посол США в ОБСЄ Майкл Карпентер у виступі на засіданні постійної Ради ОБСЄ у Відні 15 вересня.
"Російські сили зазнали поразки в битві за Київ в березні і тепер ми бачимо, як вони полишають свої танки та БМП і біжать - інколи буквально - назад до Росії, в той час, як українські захисники звільняють громади, які постраждали під репресивною російською окупацією", - наголосив Карпентер.
Він протиставив те, як тепер "зі слозами радості зустрічають українських визволителів" місцеві тому, як російські окупаційні сили зустріли "розлючені демонстрації", а також наголосив на різній мотівації українських та російських військових.
"Це зводиться до простої відмінності: російські сили, які знають, що їхній власний уряд ставиться до них як до гарматного м'яса, не мають за що битись, крім як, можливо, за рублі, пральну машинку або новий телевізор, забраний з української оселі, а народ України бореться захищаючи свої родини та свободу".
Карпентер закликав ОБСЄ у найближчі тижні подвоїти зусилля з пошуку свідчень воєнних злочинів та інших звірств, і вказав, що зі звільнених територій надходять повідомлення про "садистське ставлення і позасудові страти" та катування.
Навіть відступаючи, росіяни руйнують цивільну інфраструктуру, вказав Карпентер. Він назвав заклики російських парламентарів до ударів по цивільній інфраструктурі закликами до воєнних злочинів та злочинів проти людства.
Напередодні російські обстріли пошкодили греблю поблизу Кривого Рогу, що спричинило підтоплення десятків будівель та перебої зі струмом та водопостачанням, повідомила українська влада. "Негідники, втікши з поля бою, намагаються нашкодити звідкись здалеку", - заявив про обстріли український президент Володимир Зеленський. Росія заперечує навмисні обстріли цивільної інфраструктури.
Американський дипломат запевнив, що США продовжуватимуть підтримувати Україну перед лицем російської агресії.
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Родини жертв збитого літака МАУ в Ірані подають позов до Міжнародного кримінального суду. Допомогло підписання Україною Римського статуту
Минуло понад два з половиною роки з того часу, як в небі над Тегераном було збито літак «Міжнародних авіаліній України» (МАУ) з 176 пасажирами та членами екіпажу на борту. Але родичі загиблих говорять, що досі не можуть домогтися справедливості від уряду Ірану, який перешкоджає розслідуванню загибелі рейсу 752, збитого вранці 8 січня 2020 року двома іранськими зенітними ракетами.
Не знайшовши інших можливостей добитися справедливості, у середу, 14 вересня, вони подали запит до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду (МКС) про початок розслідування збиття рейсу PS752 як потенційного воєнного злочину та злочину проти людяності.
Про те, що спонукало родини загиблих звернутися до міжнародного правосуддя, вони розповіли на зустрічі, яку організував американський дослідницький центр «Атлантична рада», який провів онлайн-дискусію з деякими з членів «Асоціації сімей жертв рейсу PS752» та їхніми юристами.
Як кажуть адвокати родичів загиблих, збиття літака відбулося після удару американського безпілотника, внаслідок якого 3 січня 2020 року було вбито іранського генерала Касема Сулеймані. Через п'ять днів після цього був ракетний удар Ірану по базах США в Іраку. Таким чином, у заяві до МКС стверджується, що на той час існував міжнародний збройний конфлікт, і тому збиття літака було воєнним злочином.
У поданні до МКС родини наполягають, що літак PS752 був навмисно збитий, незважаючи на те, що уряд Ірану знав про те, що це пасажирський лайнер. Але керівництво Ірану вирішило тримати небо відкритим і не попереджати авіакомпанії про небезпеку, щоб стримати атаки США, бо Тегеран використовував цивільних пасажирів і екіпаж як живий щит.
Родичі загиблих вважають, що Іран покриває злочинців, які здійснили «умисне вбивство, навмисний напад на цивільне населення або цивільні об’єкти, посягання на особисту гідність і грабіж, а також злочини проти людяності у вигляді вбивства та «інших нелюдських дій».
«Я втратив на борту цього літака свою матір, доктора Неду Садегі, вона жила з нами в Торонто. І з цього моменту моє життя, життя інших сімей жертв цієї катастрофи було зруйновано», – говорить дорослий син лікарки-оптометристки, громадянки Канади іранського походження, Альборз Садегі.
Як член юридичного комітету «Асоціації сімей жертв рейсу PS752», він каже, що родини загиблих мають моральне зобов’язання вимагати справедливості, бо якщо винні у збитті літака не будуть покарані, подібна катастрофа може повторися знову.
Серед 176 загиблих 11 членів екіпажу були громадянами України, серед пасажирів – були 82 іранці, 63 канадці, десять шведів, четверо афганців і троє британців. Після катастрофи Канада, Україна, Швеція та Велика Британія сформували міжнародну групу координації та реагування для переговорів з Іраном щодо справедливості та відшкодування, але її діяльність поки не принесла результатів.
Тому «Асоціація сімей жертв рейсу PS752» звернулася безпосередньо до Міжнародного кримінального суду, який розташований у Гаазі, в Нідерландах, та є установою, що діє постійно на підставі Римського статуту. Асоціація подала запит до МКС відповідно до статті 15 Римського статуту, яка створює механізми для подання не лише державними органами, але і недержавними організаціями і навіть окремими жертвами, пояснюють юристи.
Як кажуть оглядачі, це унікальна ситуація, коли потерпілі звертаються до МКС напряму, бо в інших випадках зі збиттям літаків, проводилися міжнародні урядові розслідування. Наприклад, збиття літака «Малайзійських Авіаліній» російською ракетою в небі над Донбасом в Україні в 2014 році, розслідувала міжнародна слідча група, яку координували Нідерланди.
У цьому ж випадку, єдиною країною, яка проводила офіційне розслідування, була Україна, під прапором якої літав авіалайнер, але поступу розслідування завадив спочатку Covid, а потім російська агресія наприкінці лютого цього року.
Звернення до МКС стало можливим саме через те, що літак був українським. Як пояснює Гіссу Нія, директорка проекту стратегічних судових процесів «Атлантичної ради», хоча Іран і не є державою-учасницею Римського статуту МКС, юрисдикція суду на нього поширюється, оскільки збитий був український літак, а Україна визнає юрисдикцію Суду щодо злочинів, скоєних на її території, з 21 листопада 2013 року.
«Якщо судно, морське, чи повітряне, несе прапор країни, що визнає юрисдикцію МКС, то юрисдикція суду поширюється на злочини, вчинені з цим судном», – пояснює американська юритска.
Крім того, Україна вже надала згоду, щоб МКС розслідував воєнні злочини та злочини проти людяності, скоєні на її території після листопада 2013 року, і з юридичної точки зору збиття українського авіалайнера потрапляє до цієї категорії, бо він вважається національною територією.
Що сталося вранці 8 січня 2020 року в небі над Тегераном?
Вранці 8 січня 2020 року рейс 752 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» був збитий двома іранськими ракетами «земля-повітря» через кілька хвилин після вильоту з аеропорту Тегерана.
Іранська влада спочатку намагалася заперечити відповідальність своїх збройних сил. Лише через три дні під міжнародним тиском Корпус вартових Ісламської революції визнав, що збив рейс PS752 своїми ракетами, але докази – рештки збитого літака на місці його падіння було знищено бульдозерами.
Врешті Іран провів розслідування, яке звинуватило в катастрофі незначну людську помилку, але це розслідування має мало довіри в країні, де режим, в особі керівного органу, Корпусу вартових Ісламської революції, контролює суди, каже Гіссу Нія, директорка проекту стратегічних судових процесів «Атлантичної ради».
За словами Хайді Дейкстал, адвокатки, яка готувала справу до подання в МКС, матеріали справи містять сотні сторінок доказів того, що іранська влада не лише здійснила злочин, але і покривала злочинців та перешкоджала розслідуванню. А потім ще і знущалася та переслідувала родичів жертв катастрофи.
Навіть до тіл загиблих не було виявлено належної поваги – коли тіла нарешті повертали, то, як кажуть родичі, їх часто змішували з останками інших жертв, особисті речі померлих грабували, у деяких випадках витягали картки пам’яті з мобільних телефонів, чим позбавляли родини цінних родинних спогадів про загиблих.
Після катастрофи літака Іраном прокотилася хвиля протестів з вимогою справедливості, але вони були частково придушені режимом. За спроби додитися справедливості, багато родичів зазнали нападів, переслідувань і погроз, розповіли рідні загиблих під час розмови, організованої «Атлантичною радою».
Родини жертв вимагали допомоги Канади, куди прямували їхні загиблі родичі, і чиїми громадянами була значна частина з них.
У травні 2021 року Верховний суд правосуддя канадської провінції Онтаріо в рамках цивільного позову з боку родичів пасажирів PS752 визнав, що збиття літака в Ірані було міжнародним актом тероризму .
Згідно з повідомленням іранської служби «Радіо Свобода», до суду в Онтаріо подала позов проти Ірану щодо збиття свого лайнера і авіакомпанія МАУ. Позов, який містить вимоги компенсації від Ірану, датований січнем 2022 року і в ньому Іран і Корпус вартових ісламської революції вказані відповідачами.
У розмові, організованій «Атлантичною радою», родичі загиблих говорили про те, що іранська влада пропонувала багатьом з них компенсацію. Але вони вважали такі гроші зрадою пам’яті своїх рідних, адже їхня ціль – дізнатися правду, знайти справжніх винуватців цієї трагедії та запобігти її повторенню в майбутньому.
Путін хоче отримати підтримку Китаю, але чи погодиться Китай її надати? Думки експертів перед самітом
На зустрічі в Узбекистані у четвер Російський Володимир Путін і керівник Китаю Сі Цзіньпін обговорять Україну і Тайвань, мовиться у повідомленні Кремля. Ця зустріч, за словами заяви, матиме "особливе значення" з огляду на геополітичну ситуацію.
«Президенти обговорять як двосторонній порядок денний, так і основні регіональні та міжнародні теми», – сказав на брифінгу в Москві один з речників Кремля Юрій Ушаков.
Участь у саміті Шанхайської організації співробітництва в узбецькому Самарканді, буде першою міжнародною поїздкою Сі Цзіньпіна за більш ніж два роки, коли міжнародні візити зупинила епідемія коронавірусу.
Як пишуть оглядачі, цей час має особливе значення не лише для керівника Росії, бо китайський лідер лише за місяць виступить на партійній конференції, яка може закріпити за ним місце найвпливовішого китайського лідера з часів Мао Цзедуна.
За оцінкою агентства Reuters, зустріч дасть Сі можливість підкреслити свій вплив, а Путін зможе продемонструвати, що Росія тепер тяжіє в бік Азії після запровадження санцій у Європі. Обидва лідери можуть продемонструвати свою опозицію Сполученим Штатам у той час, як Захід прагне покарати Росію за агресію щодо України, яку Москва називає «спеціальною військовою операцією».
Як кажуть оглядачі, Китай як найбільший у світі споживач енергії та найбільший покупець сирої нафти, отримав вигоду з ситуації, в якій опинилася Росія, коли її енергоносії опинилися під санкціями на Заході. Пекін тепер може купувати більше дешевшої російської нафти і газу.
Після початку російської війни в Україні Китай збільшив закупівлю нафти в Росії. З квітня по липень він імпортував на 17% більше російської сирої нафти порівняно з тим же періодом минулого року. За той самий період Пекін також закупив у Росії на 50% більше скрапленого природнього газу і на 6% більше вугілля. Експорт російської електроенергії до Китаю виріс на майже 40%.
З політичного боку, російська агресія в Україні створила для Китаю геостратегічні проблеми, вважає Гал Бранс, професор Університету Джонса Гопкінса та оглядач агентства Bloomberg.
«Пекін не може спокійно сидіти осторонь і спостерігати за поразкою Росії в Україні, тому що це призведе (як мінімум) до сильно ослабленої Росії, яка є менш корисним союзником і менш здатною відволікати Вашингтон, і (як максимум) може створити політичну нестабільність у Москві», – пише дослідник у своєму твіті.
В інтерв’ю «Голосу Америки» президент Американської ради зовнішньої політики Герман Пірхнер, каже, що позиція Росії в Україні погіршується і Путін шукатиме більшої підтримки Китаю, але невідомо, чи він її отримає.
«Для Путіна буде дуже складно прийти на зустріч з такою кількістю проблем. Перед зустріччю з Сі він заявив, що хоче, щоб Донбас був захоплений наступного тижня, а замість захоплення Донбасу змушений відступати і повертати землю Україні. Тому для Путіна це дуже складна зустріч. І питання в тому, як Сі розіграє це. Чи хотів би він підтримати Путіна на цьому потопаючому корабелі і поставити під удар відносини із Західною Європою та Заходом?» – запитує Пірхнер.
На його думку, навряд чи Сі захоче ризикувати напередодні партійного з’їзду 16 жовтня, де буде обиратися керівництво Китайської Народної Республіки на наступні п’ять років.
«Це змушує Сі дещо обережніше змінювати поточну траєкторію своєї політики», – каже експерт.
Він також звертає увагу на те, що слабкість Росії у довгостроковій перспективі відкриває перед Китаєм нові можливості, включно з територіальним розширенням за рахунок російського Сибіру.
«Ми ніколи не повинні забувати, що теперішній Східний Сибір і російський Далекий Схід були Китаєм до 1858 і 1860 років, коли Росія забрала цю землю у Китаю. І Китай не забув про це, і в якийсь момент вони спробують це повернути. А це означає, що вони завжди дивляться на те, наскільки слабкою стає Росія», – говорить Пірхнер у розмові з «Голосом Америки».
Експерти наголошують, що економіка Китаю була в 10 разів більшою від російської ще до її нападу на Україну і накладання західних санкцій. Тому вони вважають, що з часом баланс сил буде далі змінюватися на користь Китаю. І Китай має цей час.
Путін ще не зрозумів помилку вторгнення в Україну, тому Німеччина далі надаватиме зброю, каже Шольц
Німецький уряд заявляє, що буде і надалі допомагати Україні економічно, а також зброєю, яка, за словами урядовців у Берліні наближає ймовірність української перемоги у протистоянні російському вторгненню.
Росія повинна вивести свої війська, щоб в регіоні настала можливість для миру. З кожним днем стає очевидніше, що це єдина перспектива.Олаф Шольц
Чільний представник німецького уряду, міністр економіки Роберт Габек, заявив 15 вересня, що він бачить можливість перемоги України і наголосив, що українська армія отримає більше військової допомоги.
Габек, який є співголовою урядової Партії зелених, наголосив, що українська перемога буде досягненням «демократії і свободи».
Міністр промовляв поруч з представницею українського уряду Юлією Свириденко в день зустрічі міністрів країн Групи 7, де обговорювали фінансову допомогу Україні.
За даними українського уряду на відбудову усіх руйнувань внаслідок російської війни буде потрібно 350 мільярдів доларів.
Німецька зброя
Напередодні керівник уряду канцлер Олаф Шольц заявив, що «особливо надана Німеччиною зброя є вирішальною у теперішніх подіях у Східній Україні», де російські війська були змушені залишити тисячі квадратних кілометрів під тиском української армії.
«Ми і далі діятимемо у цьому напрямку. Ми зосереджені на постачанні артилерії і систем протиповітряної оборони», - сказав Шольц.
Німеччина, найбільша країна ЄС, вже надала Україні 10 самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000 і 24 зенітні бронемашини Гепард, для яких було проведене навчання українських військових.
З німецького бюджету профінансоване оновлення 54 бронемашин для піхоти переданих в Україну Данією.
Також німецький уряд перераховує передані 500 ракет Стінґер, 2 700 ракет Стріла, запчастини для бойових літаків Міг-29, понад 20 мільйонів набоїв та іншу зброю, спорядження й устаткування.
Але, відповідаючи на питання про можливість надання Україні танків німецького виробництва, Олаф Шольц знову наголосив, що Берлін буде чекати узгодження з іншими союзниками.
Путін ще «не зрозумів» помилку
Коментуючи свою останню телефонну розмову з президентом Росії 13 вересня, Олаф Шольц сказав, що Путін, як видається, ще не усвідомив, що вторгнення в Україну було помилкою.
«Нажаль, я не можу сказати, що є усвідомлення, що починати цю війну було помилкою. Також зараз не видно, щоб розуміння змінилося», - сказав канцлер.
Шольц наполягав на потребі розмовляти з Путіним, «щоб висловити свою думку з цього питання. Бо я твердо переконаний, що Росія повинна відійти і повинна вивести свої війська, щоб в регіоні настала можливість для миру. З кожним днем стає очевидніше, що це єдина перспектива».
- Голос Америки
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