Надати Україні ATACMS, більші безпілотники та танки, закликав лідер республіканців у Сенаті

Під час виступу у Капітолії у середу, 14 вересня, лідер Республіканської меншості у Сенаті Міт Макконнелл, який представляє штат Кентуккі, закликав Адміністрацію президента Байдена збільшити військову допомогу Україні, а також надати нові види озброєння.

«Українцям потрібно більше зброї, яку ми їм надаємо, їм потрібно почати отримувати її швидше, а також їм потрібні нові можливості, такі як ATACMS більшого радіусу дії, більші безпілотники та танки», – сказав він, відповідно до повідомлення його прес-служби.

У своїй промові він зазначив, що хоча успіхи українських збройних сил у звільненні окупованих території надихають весь вільний світ та застерігають інші злочинні режимі від того, щоб не йти стопами Путіна, не можна розслаблятися.

«Іран оснащує російську армію бойовими безпілотниками, подібними до тих, які вони та їхні маріонетки використовували проти американських військ у Сирії та Іраку, а також проти наших ізраїльських, еміратських і саудівських партнерів. Повідомляється, що Північна Корея поповнює артилерійські запаси Росії. І КНР публічно підтримувала наратив Москви щодо кожного російського злодіяння», - наголосив він.

А отже українцям, сказав Макконел, можливо, доведеться воювати ще довго, тому США та союзники мають швидко та активно забезпечувати Україну усім необхідним на полі бою.

«Українські війська творять дива із західним обладнанням. Вони швидко інтегрували передові системи, такі як HIMARS і ракети Javelin і Stinger. Вагання Заходу щодо передачі цієї зброї в потрібні руки коштувало життя. Жахів можна було б уникнути, якби адміністрація Байдена та наші європейські партнери надали ці інструменти раніше», - сказав він.

Він закликав Байдена пояснити партнерам у Західній Європі, що вони мусять збільшити свій внесок в оборону України. «Він також повинен чітко пояснити нашим союзникам, що канікули в сфері нашої оборони закінчилося. Настав час для всіх нас відновити наші війська та оборонно-промислові бази», - наголосив Макконнелл.

За його словами, США повинні збільшити інвестиції та провести реформи, аби збільшити виробництво критичних боєприпасів і систем.

Київ весь час закликає Захід допомагати українській армії найсучаснішою і найпотужнішою зброєю, включно з танками та бронетранспортерами. Як повідомляє The Wall Street Journal, Україна передала американцям новий перелік першочергових потреб озброєння, до якого входять 29 найменувань, включно із армійською тактичною ракетною системою далекого радіусу дії (близько 300 км) ATACMS, дронами, більшими протикорабельними ракетами Harpoon, ракетами для HIMARS.

Напередодні посолка України у Вашингтоні Оксана Маркарова у своєму Facebook акаунті повідомила, що головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів телефонні розмови з верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі та Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

«Інформуємо, дякуємо США за величезну допомогу, координуємо збільшення співпраці на шляху до Перемоги», – написала Маркарова.

У спільній статті для УНІАН головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного і першого заступника голови Комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони і розвідки генерал-лейтенанта Михайла Забродського, наголошується, що для перемоги Україні потрібно отримати або виробити ракетну зброю середньої дальності.

“З початку широкомасштабної агресії засоби ураження Збройних Сил України мають досяжність майже у 20 разів меншу, ніж має противник. (…) Доки таке положення буде зберігатися, ця війна може тривати роками“, – мовиться у статті, опублікованій 7 вересня.

У понеділок, 12 вересня, посадовець Пентагону на умовах анонімності розповів журналістам, що США розглядають питання потреб України у майбутньому, зокрема, забезпечення більш інтенсивної бойової підготовки для більших українських підрозділів, можливість надіслати в Україну додаткові системи ППО, ударні та розвідувальні безпілотники.

Як писав раніше «Голос Америки», чимало законодавців, як демократів, так й республіканців, наголосили, що успіхи українців на полі бою є вагомим аргументом для збільшення масштабів та швидкості надання їм зброї.

«За ці два тижні, з підтримкою зброї США, Україна довела, на що вона спроможна», – зокрема, написав у твіттері сенатор від Республіканської партії Роб Портман. «Українські сили вигнали росіян з поля і звільнили незліченну кількість невинних українських цивільних з-під репресій Кремля». Портман закликав надати України все необхідну зброю, щоб перемогти у війні.

Сенаторка від штату Міннесота, демократка Емі Клобучар, заявила, що коли українці «все ставлять на карту заради своєї демократії», США мусять їх підтримувати.

У тої же час лунають голоси, що Сполучені Штати забагато витрачають для допомоги Україні. В ефірі Fox News в понеділок сенатор Джим Джордан заявив, що він не підтримує витрату додаткових мільярдів доларів, про які просить адміністрація Байдена.

Другого вересня Адміністрація Байдена звернулась до Конгресу США із проханням схвалити виділення 11,7 мільярдів доларів на додаткову безпекову та економічну допомогу для України.

Під час візиту до Києва минулого тижня державний секретар Ентоні Блінкен заявив, що Адміністрація США поінформувала Конгрес про намір виділити ще 2,2 мільярда доларів на довгострокові інвестиції в рамках зовнішнього військового фінансування для зміцнення безпеки України та 18 її сусідів, яким потенційно загрожує російська агресія. Таким чином, загальна військова допомога США Україні від початку роботи Адміністрації Байдена сягатиме 15,2 мільярдів доларів.

Частково інформація надійшла від Wall Street Journal, УНІАН, Fox News.