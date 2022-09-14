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Надати Україні ATACMS, більші безпілотники та танки, закликав лідер республіканців у Сенаті
Під час виступу у Капітолії у середу, 14 вересня, лідер Республіканської меншості у Сенаті Міт Макконнелл, який представляє штат Кентуккі, закликав Адміністрацію президента Байдена збільшити військову допомогу Україні, а також надати нові види озброєння.
«Українцям потрібно більше зброї, яку ми їм надаємо, їм потрібно почати отримувати її швидше, а також їм потрібні нові можливості, такі як ATACMS більшого радіусу дії, більші безпілотники та танки», – сказав він, відповідно до повідомлення його прес-служби.
У своїй промові він зазначив, що хоча успіхи українських збройних сил у звільненні окупованих території надихають весь вільний світ та застерігають інші злочинні режимі від того, щоб не йти стопами Путіна, не можна розслаблятися.
«Іран оснащує російську армію бойовими безпілотниками, подібними до тих, які вони та їхні маріонетки використовували проти американських військ у Сирії та Іраку, а також проти наших ізраїльських, еміратських і саудівських партнерів. Повідомляється, що Північна Корея поповнює артилерійські запаси Росії. І КНР публічно підтримувала наратив Москви щодо кожного російського злодіяння», - наголосив він.
А отже українцям, сказав Макконел, можливо, доведеться воювати ще довго, тому США та союзники мають швидко та активно забезпечувати Україну усім необхідним на полі бою.
«Українські війська творять дива із західним обладнанням. Вони швидко інтегрували передові системи, такі як HIMARS і ракети Javelin і Stinger. Вагання Заходу щодо передачі цієї зброї в потрібні руки коштувало життя. Жахів можна було б уникнути, якби адміністрація Байдена та наші європейські партнери надали ці інструменти раніше», - сказав він.
Він закликав Байдена пояснити партнерам у Західній Європі, що вони мусять збільшити свій внесок в оборону України. «Він також повинен чітко пояснити нашим союзникам, що канікули в сфері нашої оборони закінчилося. Настав час для всіх нас відновити наші війська та оборонно-промислові бази», - наголосив Макконнелл.
За його словами, США повинні збільшити інвестиції та провести реформи, аби збільшити виробництво критичних боєприпасів і систем.
Київ весь час закликає Захід допомагати українській армії найсучаснішою і найпотужнішою зброєю, включно з танками та бронетранспортерами. Як повідомляє The Wall Street Journal, Україна передала американцям новий перелік першочергових потреб озброєння, до якого входять 29 найменувань, включно із армійською тактичною ракетною системою далекого радіусу дії (близько 300 км) ATACMS, дронами, більшими протикорабельними ракетами Harpoon, ракетами для HIMARS.
Напередодні посолка України у Вашингтоні Оксана Маркарова у своєму Facebook акаунті повідомила, що головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів телефонні розмови з верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі та Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.
«Інформуємо, дякуємо США за величезну допомогу, координуємо збільшення співпраці на шляху до Перемоги», – написала Маркарова.
У спільній статті для УНІАН головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного і першого заступника голови Комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони і розвідки генерал-лейтенанта Михайла Забродського, наголошується, що для перемоги Україні потрібно отримати або виробити ракетну зброю середньої дальності.
“З початку широкомасштабної агресії засоби ураження Збройних Сил України мають досяжність майже у 20 разів меншу, ніж має противник. (…) Доки таке положення буде зберігатися, ця війна може тривати роками“, – мовиться у статті, опублікованій 7 вересня.
У понеділок, 12 вересня, посадовець Пентагону на умовах анонімності розповів журналістам, що США розглядають питання потреб України у майбутньому, зокрема, забезпечення більш інтенсивної бойової підготовки для більших українських підрозділів, можливість надіслати в Україну додаткові системи ППО, ударні та розвідувальні безпілотники.
Як писав раніше «Голос Америки», чимало законодавців, як демократів, так й республіканців, наголосили, що успіхи українців на полі бою є вагомим аргументом для збільшення масштабів та швидкості надання їм зброї.
«За ці два тижні, з підтримкою зброї США, Україна довела, на що вона спроможна», – зокрема, написав у твіттері сенатор від Республіканської партії Роб Портман. «Українські сили вигнали росіян з поля і звільнили незліченну кількість невинних українських цивільних з-під репресій Кремля». Портман закликав надати України все необхідну зброю, щоб перемогти у війні.
Сенаторка від штату Міннесота, демократка Емі Клобучар, заявила, що коли українці «все ставлять на карту заради своєї демократії», США мусять їх підтримувати.
У тої же час лунають голоси, що Сполучені Штати забагато витрачають для допомоги Україні. В ефірі Fox News в понеділок сенатор Джим Джордан заявив, що він не підтримує витрату додаткових мільярдів доларів, про які просить адміністрація Байдена.
Другого вересня Адміністрація Байдена звернулась до Конгресу США із проханням схвалити виділення 11,7 мільярдів доларів на додаткову безпекову та економічну допомогу для України.
Під час візиту до Києва минулого тижня державний секретар Ентоні Блінкен заявив, що Адміністрація США поінформувала Конгрес про намір виділити ще 2,2 мільярда доларів на довгострокові інвестиції в рамках зовнішнього військового фінансування для зміцнення безпеки України та 18 її сусідів, яким потенційно загрожує російська агресія. Таким чином, загальна військова допомога США Україні від початку роботи Адміністрації Байдена сягатиме 15,2 мільярдів доларів.
Частково інформація надійшла від Wall Street Journal, УНІАН, Fox News.
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- Голос Америки
«Наївно думати, що мирна угода близько». Генсек ООН розповів, про що говорив з Путіним
Під час прес-конференції у штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш розповів, про що говорив із президентом Росії Володимиром Путіним. Розмова відбулася того ж дня, у середу, 14 вересня, телефоном.
У результаті переговорів генсек зробив висновок, що мирної угоди між Росією та Україною, на яку вона розпочала широкомасштабний наступ 24 лютого, найближчим часом досягнуто не буде.
«Було б наївно думати, що можливість укладення мирної угоди близько. Я готовий надати допомогу, але в мене немає ілюзій, що на даний момент шанси на мир мінімальні. На даний момент. Очевидно, я продовжую свої контакти з обома сторонами і сподіваюся, що одного дня можна буде перейти на вищий рівень обговорення», - сказав він.
Щодо української сторони, сказав Гутерріш, останнього разу він спілкувався із президентом Володимиром Зеленським під час свого візиту до України місяць тому, але підтримує регулярний контакт із главою Офісу президента Андрієм Єрмаком.
За його словами, значна частина сьогоднішньої розмови з Путіним була присвячена питанню експорту російського аміаку, який є ключовим інгредієнтом у виробництві нітратних добрив. Обговорювались можливості постачання Чорним морем, відповідно до методології Спільного координаційного комітету.
«Ми обговорили перешкоди, які все ще існують у зв’язку із експортом російського продовольства та добрив. Маю сказати, що зараз у світі драматична ситуація з добривами. Ми ризикуємо отримати ринкову кризу. У нас є новини з різних куточків світу, де посівні площі набагато менші, ніж у попередньому циклі, а це означає, що ми ризикуємо отримати в 2022 році (2023 – ред.) реальну нестачу їжі», - сказав він.
США та ЄС неодноразово відкидали звинувачення Кремля в тому, що санкції, буцімто, перешкоджають торгівлі російським добривом. "Санкції Америки, дозвольте мені повторити, не поширюються на експорт продуктів харчування та добрив і крапка", - сказала посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд під час візиту до Африки минулого місяця.
Як повідомляє Financial Times з посиланням на власні джерела, дипломати ООН ведуть переговори з Києвом та Москвою про роботу аміачного трубопроводу з Росії через Україну до Чорного моря (між Тол'ятті і Одесою).
Також, за словами Гутерріша, вони обговорили прибуття Місії ООН до Оленівки, табору для військовополонених на окупованій території Донбасу, де наприкінці липня було вбито понад 53 українських військовополонених, поранення отримали від 75 до 130 осіб.
«Вона зможе поїхати; з російської сторони не буде жодних перешкод, щоб вона вирушила тим шляхом, який би ми не вибрали – і це дуже важливий аспект», - сказав Гутерріш.
Наприкінці липня Генсек ООН оголосив, що місію очолить 70-літній колишній бразильський дивізійний генерал Карлос Альберту душ Сантуш Круз, але ООН досі не отримала доступу до колонії в Оленівці.
Крім цього, розповів Гутерріш, він обговорив із Путіним ситуацію із військовополоненими загалом, ситуацію навколо ЗАЕС, та інші актуальні питання.
На офіційному сайті Кремля поки що не представили прес-релізу щодо розмови Путіна з Гутеррішим.
Як виявляти порушників нафтових санкцій проти Росії, роз'яснив перевізникам уряд США
Міністерство фінансів США видало роз'яснення для морських перевізників про те, як виявляти порушників санкційного режиму і не дозволити Росії отримувати надприбутки від продажу нафти.
Країни "Групи Семи", ЄС та США з 5 грудня планують заборонити надавати послуги транспортування морських поставок російської нафти, якщо ціна на неї перевищуватиме певну межу. Відповідна заборона для російських нафтопродуктів вступить в силу 3 лютого. Про введення такої "цінової стелі" заявили міністри фінансів країн G7 на початку місяця.
"Цінова стеля", за задумом, дозволить обмежити надходження уряду Росії від продажу нафти, після війни, яку та розв'язала в Україні, але одночасно і збережуть надійні поставки російської нафти на світовий ринок і зменшать ціни на енергоресурси.
У новому роз'ясненні Мінфін США рекомендує морським перевізникам дивитись на 6 факторів, які можуть свідчити, що Росія намагається постачати нафту в обхід таких санкцій.
- Оманливі практики, такі як маніпулювання системами автоматичної ідентифікації кораблів, підробка документів, тощо.
- Відмова, або небажання розкривати інформацію щодо ціни.
- Незвично гарні умови оплати, або наполягання на застосуванні непрозорих чи заплутаних механізмів оплати.
- Свідчення маніпуляції документами, такі як розбіжності в типі вантажу, вазі тощо;
-Робота новостворених компаній чи посередників, зазвичай, зареєстрованих у високоризикових юрисдикціях.
-Незвичні шяхи поставок.
Росія, вважають в Міністерстві фінансів США, не зможе швидко пристосуватись до заборони, і будь-які збої в поставках стануть дуже витратними для РФ, адже вона не має достатніх нафтосховищ, а через санкції не матиме доступу до відповідного устаткування, що дозволяє регулювати видобуток нафти, пише компанія Lesology.
США та Велика Британія повністю заборонили поставки російської нафти, ЄС планує це зробити в грудні, однак Індія, Китай та Туреччина наростили імпорт нафти з Росії.
Міжнародна енергетична асоціація пргонозує, що ембарго ЄС на російську нафту, доставлену морем, що вводиться з 5 грудня, зменшить попит на нафту, а заборона ЄС на морські перевезення російської нафти до тих країн, які не виконують обмеження пропоновані G7, призведе до переведення нафти на інші ринки.
Таким чином, в другій половині року, прогнозують аналітики, на ринку нафти буде надлишок пропозиції, а в наступному році - ринок збалансується.
- Голос Америки
USAID «допомагає Україні нагодувати світ» завдяки зерновій угоді – Пауер
Понад 200 тисяч тонн українського зерна було вивезено через Чорне море до найбідніших країн світу за допомогою Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).
Агентство, яке відповідає за невійськову допомогу США іншим країнам, закупило українське зерно і «допомагає Україні нагодувати світ», заявила керівниця агентства Саманта Пауер.
За її словами, це стало можливо завдяки міжнародній угоді, що розблокувала українські порти. Про це вона написала у своєму твіті.
«Завдяки угоді, яка дозволяє експортувати українське зерно через Чорне море, понад 206 тис. метричних тонн зерна попрямували до Ефіопії, Кенії, Сомалі, Судану та Ємену. USAID підтримує як сільськогосподарське виробництво, так і експорт, допомагаючи Україні нагодувати світ», – мовиться у твіті представниці американського урядового агентства, який поширило і посольство США у Києві.
Наприкінці липня Україна та Росія за посередництва ООН та Туреччини досягли угоди про відновлення експорту зерна. За даними координатора ООН з питань Чорноморської зернової ініціативи Аміра Абдулли, станом на 13 вересня від початку дії угоди було загалом здійснено 129 рейсів, завантажених майже трьома млн тонн зерна.
Дія угоди розрахована на 120 днів, але, за його словами, Туреччина, яку підтримує ООН, налаштована її продовжити.
Минулого тижня президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія може загальмувати дію угоди. Він звинуватив Захід у тому, що той «обманув» Росію, та що зерно, замість того, щоб вивозитися до бідних країн, нібито вивозиться до Євросоюзу, який скористався угодою на шкоду країн, що розвиваються.
Речник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі у відповідь заявив, що угода працює і «має очікуваний ефект».
За словами Кірбі, Всесвітня продовольча програма ООН, за допомогою США, які виділили на неї додаткові 68 мільйонів доларів, закупила два кораблі пшениці, призначені для Ємену і країн Сомалійського півострова.
У середу, 7 вересня, Всесвітня продовольча програма ООН повідомила, що до Ефіопії прибула перша партія зерна з України, яка було закуплена в рамках Чорноморської зернової ініціативи.
У 2021 році Всесвітня продовольча програма ООН розподілила по всьому світу 4,4 млн. тонн продовольчої допомоги. Дві третини з них надійшли з України.
Латвія заморозила російські активи на 80 мільйонів євро – голова Комісії з фінансів
Вартість активів, заморожених у банках Латвії через санкції проти Росії, оцінюється в близько 80 мільйонів євро – про це заявила голова Комісії з фінансів та капіталу Санта Пургайле в ефірі каналу TV3 13 вересня, передають місцеві медіа.
За її словами, 80 мільйонів євро – це позначка, на якій зупинився фінансовий сектор. За останні кілька місяців особливих змін у цих цифрах не спостерігалося.
«Ми бачимо збільшення відтоку грошей до країн на кшталт Казахстану, Узбекистану, Туреччини. Відтак ми пильно аналізуємо дані, вимагаючи пояснень і роблячи висновки», – сказала Пургайле, висловивши переконання, що всі, хто намагається обійти санкції, рано чи пізно будуть викриті.
За словами голови Комісії, в Латвії встановлено шістьох людей, які безпосередньо підпадають під санкції, та 35 юридичних осіб, які безпосередньо не включені до санкційних списків, але встановлено, що права власності чи контролю за ними належать підсанкційним особам, відтак активи та цінні папери цих компаній заморожено.
Пургайле припускає, що ця цифра навряд чи відчутно зросте, якщо санкції не будуть розширені.
Захід після початку повномасштабного вторгнення Росії до України почав заморожувати російські активи під своєю юрисдикцією.
Український уряд 5 серпня затвердив рішення про передачу на користь держави низки російських активів. Йдеться про майно, яке належить російській державі, активи, які належать підсанкційним громадянам та компаніям із Росії, а також активи російських банків. За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, пропонується конфіскація 903 російських об’єктів – конфісковані активи конвертуватимуться в кошти на оборону та відновлення України.
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