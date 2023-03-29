“Дуже агресивна Росія Путіна” є гострою загрозою для США - Остін під час слухань щодо оборонного бюджету

Стратегія національної оборони США називає “дуже агресивну Росію Путіна” гострою загрозою. Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін під час слухань щодо оборонного бюджету на 2024 фінансовий рік у Комітеті Палати представників США зі збройних сил.



Представляючи проект оборонного бюджету США, Остін запевнив у подальшій підтримці України та зазначив, що під керівництвом президента Джо Байдена Сполучені Штати згуртували світ, щоб допомогти Україні боротися з невиправданим вторгненням Росії.

“Ми посилили захист і стримування НАТО на східному фланзі. Наші союзники та партнери надали важливу допомогу в галузі безпеки в рамках Контактної групи з безпекової допомоги Україні, яку я очолюю. І ми підтримуватимемо оборону України стільки, скільки буде потрібно”, - зазначив Остін.

Він зазначив, що бюджет на наступний рік буде найбільшим космічним бюджетом в історії Пентагону, а також передбачає найбільші інвестиції в закупівлі досліджень і розробок. “Ми просимо понад 61 млрд доларів для підтримки панування в повітрі. Це включає фінансування винищувачів і незвичайних стратегічних бомбардувальників B 21”, - заявив Остін.

Він також закликав Конгрес США виділити понад 48 млрд доларів на оборону на морі, включно з будівництвом нових кораблів протимінного захисту.

"Ми просимо понад 30 мільярдів доларів для подальших інвестицій у промислову базу та придбання максимальної кількості боєприпасів, які здатна виробити американська промисловість", - заявив Остін.

Під час слухань член Палати представників США від Республіканської партії Джо Вілсон запитав у Остіна, чи можуть США надати Україні танки М1 негайно, а також виділити більшу кількість цих танків для потреб України.

На це Остін не відповів прямо, лише зазначив, що щотижня спілкується з українськими колегами та знає про їхні потреби.

"Ми вважаємо, що маємо справді гарне уявлення про те, що українцям потрібно, щоб домогтися успіху в цій боротьбі. І вони справді виконали чудово діють, зіткнувшись з противником, який значно сильніший і краще забезпечений ресурсами, ніж вони. Вони добре билися, і надихнули нас усіх, і продовжують це робити.

Останнім часом тривають поставки бойових машин піхоти, Bradley, ... німці дають танки Leopard, низку спроможностей, щоб дозволити українцям піти в наступ навесні, коли вони вирішать", - сказав Остін.