США планують вшестеро збільшити виробництво 155-мм снарядів, подвоїти виробництво "Джавелінів" - ЗМІ

США планують подвоїти виробництво 155-мм артилерійських снарядів до кінця року і збільшити це виробництво в шість разів впродовж п'яти років. Про це заступник міністра оборони США з Сухопутних сил Гейб Камарілло заявив у вівторок у виступі на засіданні симпозіуму Світової асоціації Сухопутних сил США, пише DefenseOne.

Пентагон витратить більше 2 мільярдів доларів цього року на оновлення виробничих потужностей на тлі зростання поставок зброї Україні, додав посадовець, пише видання.

Також планується подвоїти виробництво "Джавелінів" - до 330 на місяць, а ракет GMLRS з 556 до 1 110 в 2025 році, заявив Камарілло.

Камарілло також запевнив, що поставки танків Abrams Україні не позначаться на виробництві нових танків на заводі в Лімі, Огайо, пише DefenseNews. Наразі 31 танк потрібно підготувати до поставки до України, наводить видання слова посадовця.

В Білому домі раніше цього місяця повідомили, що Сполучені Штати шукають варіанти пришвидшити доправлення танків Abrams до України.

"Пентагон працює якнайшвидше, й вони скоро розкажуть про зміни, які вони роблять, щоб подивитись, чи ми можемо передати танки Abrams Україні трохи швидше, ніж очікувалось до цього, тож ми працюємо над цим, є певні зміни, які можна привнести у процес, щоб пришвидшити це, - сказав координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі в ефірі американського телеканалу MSNBC 21 березня. - Але треба розуміти, що це дуже складні танки, по перше, у нас немає багато з них на складах, але навчання із користування цим танком потребує значної підготовки".

"Наприклад, базове навчання з використання танків Abrams для американських солдатів триває 16 тижнів, і це просто базове навчання з використання. Також треба знати, як підтримувати цю техніку в робочому стані, а також треба логістичний ланцюжок, щоб продовжувати отримувати запчастини й витратні матеріали, поки ви у бою", - сказав високопосадовець.

Водночас Кірбі зазначив, що США розуміють нагальну потребу ЗСУ у техніці та боєприпасах для весняного контрнаступу, й це відображено в оголошеному напередодні новому пакеті допомоги Україні на суму $350 млн, який включатиме більше ракет GMLRS для артилерійських установок HIMARS, 155-мм боєприпаси для гаубиць і 25-мм боєприпаси.

"Президент дуже чітко заявив, що станом на зараз ми не розглядаємо питання F-16 для України. Ми намагаємось визначити пріоритети у типах систем, які, як ми знаємо, (українці) потребуватимуть найбільше у наступні тижні й місяці, а це артилерія, боєприпаси, повітряна оборона, бронетехніка", - додав Кірбі у відповідь на запитання ведучого MSNBC щодо винищувачів.