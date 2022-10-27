Остін: Українці перевершили очікування більшості у протистоянні Росії. Відео

«Українці перевершили очікування більшості людей. І їм це вдалося, тому що ми та міжнародне співтовариство дійсно наполегливо працювали та дуже швидко надали їм можливості, необхідні для захисту своєї території - і українці це використали дуже, дуже добре», - заявив міністр оборони США Ллойд Остін.