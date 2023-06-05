Глава Пентагону прокоментував здатність ЗСУ прорвати "глибоку оборону" росіян при контрнаступі

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що західну військову допомогу Україна має використовувати суто "для захисту власної суверенної території".

"Щодо використання нашого обладнання для наступальних операцій на Росію, звісно, ми б заохочували їх цього не робити. А щодо нашої здатності відстежувати та використовувати моніторинг, то ми продовжуємо прогресувати, з точки зору можливостей", - сказав Ллойд Остін.

За словами глави Пентагону, українці дозволяють американській стороні "отримати доступ до тих територій, до яких нам потрібно, і подивитися там, де нам потрібно".

"Ми, звичайно, будемо підтримувати позицію, що обладнання, яке ми надаємо, призначене для захисту їхньої суверенної території, і знову ж таки, ми продовжуватимемо вдосконалювати наші можливості з моніторингу кінцевого використання", - додав міністр оборони США.

Напередодні росіяни заявили, що їм вдалося зірвати великий наступ ЗСУ в Донецькому регіоні. В Україні відкинули ці повідомлення. Міністр оборони США заявив, що залишить за українцями можливість описувати свої військові операції.

"З точки зору опису будь-яких потенційних українських операцій, я б скерував це питання до українського керівництва. Я впевнений, що вони в потрібний момент розкажуть або пояснять, на якому саме етапі вони перебувають в питанні підготовки та виконання будь-якого запланованого наступу", - сказав Остін під час прес-конференції у Нью-Делі, в понеділок, 5 червня.

Українці повинні знайти ті точки переваг, які вони можуть, і використати їх

Коментуючи "глибоку оборону" росіян, з якою можуть зіткнутися військові ЗСУ під час контрнаступу, глава Пентагону сказав, що українці можуть знайти там слабкі місця.

"Ця оборона у багатьох випадках є глибоким захистом. Ми бачимо кілька ліній укріплень, рови, зуби дракона, підготовлені позиції тощо. У деяких випадках це досить значна підготовка. Але, знаєте, я б сказав, що їм доводиться захищатися на досить значній території. Отже, вони, напевно, не можуть бути сильними у кожному місці. Українці повинні знайти ті точки переваг, які вони можуть, і використати їх", - сказав міністр оборони США Ллойд Остін.

"Наша мета полягає в тому, щоб зробити все, аби ми забезпечили їх навчанням, платформами та можливостями, щоб вони могли успішно прорватися та маневрувати", - додав глава Пентагону.