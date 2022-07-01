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Міністр оборони США Остін: Майбутні покоління черпатимуть натхнення у стійкості та доблесті народу України
У п’ятницю, 1 липня, Міністр оборони США Ллойд Дж. Остін представив нового очільника Європейського командування сил США в Європі (Eucom) генерала Сухопутних сил Крістофера Каволі на церемонії в казармах Патч в Німеччині. Очільник Пентагону також заявив, що Каволі, який служив командувачем Сухопутних сил США в Європі та Африці, є правильним лідером у вірний час. Про це повідомляється на офіційному сайті Пентагону.
За словами Остіна, зміна командування відбувається у критичний момент в історії, коли «російське вторгнення в Україну зруйнувало мир, який Європейське командування США допомагало підтримувати протягом 70 років холодної війни, розпаду Радянського Союзу та епохи після 11 вересня».
"Умисна та безпідставна агресія Росії проти України становить найбільшу загрозу європейській безпеці з моменту закінчення Другої світової війни", - сказав Остін.
"Війна Путіна загрожує не тільки суверенітету України: це напад на трансатлантичний мир і безпеку. Це нагадування про те, що тирани вважають, що їхні імперські апетити важливіші за права їхніх мирних сусідів", - додав посадовець.
Очільник Пентагону наголосив на великій ролі командування у наданні безпекової допомоги Україні і координації зусиль США та НАТО. За даними Пентагону, Eucom включає понад 100 000 військовослужбовців США у регіоні, що охоплює більше 50 країн і територій і де мешкає мільярд людей.
Їхня присутність, сказав генерал Марк Міллі, голова Об’єднаного комітету начальників штабів США, який був теж присутній на церемонії у Німеччині, є запевненням у тому, що США працюватимуть із союзниками та партнерами, щоб захистити кожен дюйм території НАТО.
"Ці війська несуть вахту прямо зараз в один із найбільш вирішальних і найнебезпечніших періодів нашого життя, - сказав Міллі. - Вони підтримують Україну, оскільки Україна бореться за захист своєї держави та свого суверенітету".
Міністр оборони США сказав, що майбутні покоління будуть пам’ятати цей момент в історії та "черпатимуть натхнення у стійкості та доблесті народу України".
"Вони будуть радіти тому, як нації доброї волі згуртувалися проти агресії Путіна. Вони будуть пам’ятати наші кроки, щоб захистити кожного члена НАТО. Вони згадають, як ми відновлювали інституції та альянси, які поглиблюють нашу спільну безпеку. І вони черпатимуть силу з тієї самої пристрасної надії служити вільному людству та нашої боротьби за його безпеку".
Призначення Каволі відбулося після закінчення саміту НАТО в Мадриді, на якому члени Альянсу погодили поставки важкого озброєння та домовилось про довгостроковий пакет військової підтримки для України.
"Цілком зрозуміло, що союзники готові до довготривалої перспективи... тому що вони [українці] борються за свою незалежність. Але вони також борються за цінності, важливі для НАТО, фундаментальні для НАТО — суверенітет, територіальна цілісність кожної держави. І тому це має важливо для нашої безпеки", - заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у середу в Мадриді.
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США надають Україні боєприпаси, зенітно-ракетні системи NASAMS, радари на 820 мільйонів доларів
Міністерство оборони США оголосило про додаткову безпекову допомогу Україні на суму 820 мільйонів доларів. Новий пакет включає допомогу за спеціальними президентськими повноваженнями на суму до 50 мільйонів доларів США, а також 770 мільйонів доларів США в рамках Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI). Про це в Пентагоні повідомив речник Міністерства оборони Тодд Бріссіл.
Це надання допомоги за спеціальними повноваженнями президента є чотирнадцятим за рахунком вилученням обладнання зі запасів Міністерства оборони України, яке адміністрація Байдена санкціонувала з серпня 2021 року. У цьому пакеті українська армія отримає додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS).
Згідно з заявою, в рамках програми USAI, «Міністерство оборони надасть Україні критично важливий потенціал для захисту від російської агресії». У цей пакет входить:
– дві норвезькі Національні вдосконалені зенітно-ракетні системи (NASAMS);
– до 150 000 снарядів 155 мм артилерії;
– чотири додаткові контрартилерійські радари.
Як пояснює Пентагон, на відміну від допомоги за президентськими повноваженнями, USAI є механізмом, згідно з яким Сполучені Штати закуповують озброєння у промисловості, а не постачають обладнання, яке вилучається зі запасів Міністерства оборони. Це оголошення, згідно з повідомленням, означає, що уряд починає процес укладання контрактів для надання додаткових можливостей Збройним Силам України.
Пентагон нагадує, що Сполучені Штати виділили близько 7,6 мільярдів доларів США на безпекову допомогу Україні з початку правління адміністрації Байдена, у тому числі приблизно 6,9 мільярдів доларів з початку неспровокованого вторгнення Росії 24 лютого. З 2014 року Сполучені Штати виділили понад 8,8 мільярдів доларів на безпекову допомогу Україні.
Міністерство оборони США говорить, що Україні постачається та зброя, яка їй в цей момент потрібна, в залежності від ситуації на полі бою.
У заяві Пентагона наголошується, що Сполучені Штати продовжують працювати зі своїми союзниками та партнерами і в цьому випадку особливо відзначають Норвегію, яка допомагає Сполученими Штатами надати «сучасні засоби протиповітряної оборони, які допоможуть Україні захиститися від жорстоких повітряних атак Росії».
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