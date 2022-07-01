Міністр оборони США Остін: Майбутні покоління черпатимуть натхнення у стійкості та доблесті народу України

У п’ятницю, 1 липня, Міністр оборони США Ллойд Дж. Остін представив нового очільника Європейського командування сил США в Європі (Eucom) генерала Сухопутних сил Крістофера Каволі на церемонії в казармах Патч в Німеччині. Очільник Пентагону також заявив, що Каволі, який служив командувачем Сухопутних сил США в Європі та Африці, є правильним лідером у вірний час. Про це повідомляється на офіційному сайті Пентагону.

За словами Остіна, зміна командування відбувається у критичний момент в історії, коли «російське вторгнення в Україну зруйнувало мир, який Європейське командування США допомагало підтримувати протягом 70 років холодної війни, розпаду Радянського Союзу та епохи після 11 вересня».

"Умисна та безпідставна агресія Росії проти України становить найбільшу загрозу європейській безпеці з моменту закінчення Другої світової війни", - сказав Остін.

"Війна Путіна загрожує не тільки суверенітету України: це напад на трансатлантичний мир і безпеку. Це нагадування про те, що тирани вважають, що їхні імперські апетити важливіші за права їхніх мирних сусідів", - додав посадовець.

Очільник Пентагону наголосив на великій ролі командування у наданні безпекової допомоги Україні і координації зусиль США та НАТО. За даними Пентагону, Eucom включає понад 100 000 військовослужбовців США у регіоні, що охоплює більше 50 країн і територій і де мешкає мільярд людей.

Їхня присутність, сказав генерал Марк Міллі, голова Об’єднаного комітету начальників штабів США, який був теж присутній на церемонії у Німеччині, є запевненням у тому, що США працюватимуть із союзниками та партнерами, щоб захистити кожен дюйм території НАТО.

"Ці війська несуть вахту прямо зараз в один із найбільш вирішальних і найнебезпечніших періодів нашого життя, - сказав Міллі. - Вони підтримують Україну, оскільки Україна бореться за захист своєї держави та свого суверенітету".

Міністр оборони США сказав, що майбутні покоління будуть пам’ятати цей момент в історії та "черпатимуть натхнення у стійкості та доблесті народу України".

"Вони будуть радіти тому, як нації доброї волі згуртувалися проти агресії Путіна. Вони будуть пам’ятати наші кроки, щоб захистити кожного члена НАТО. Вони згадають, як ми відновлювали інституції та альянси, які поглиблюють нашу спільну безпеку. І вони черпатимуть силу з тієї самої пристрасної надії служити вільному людству та нашої боротьби за його безпеку".

Призначення Каволі відбулося після закінчення саміту НАТО в Мадриді, на якому члени Альянсу погодили поставки важкого озброєння та домовилось про довгостроковий пакет військової підтримки для України.

"Цілком зрозуміло, що союзники готові до довготривалої перспективи... тому що вони [українці] борються за свою незалежність. Але вони також борються за цінності, важливі для НАТО, фундаментальні для НАТО — суверенітет, територіальна цілісність кожної держави. І тому це має важливо для нашої безпеки", - заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у середу в Мадриді.

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