Барак Обама з дружиною створюватимуть освітні фільми для Netflix

Колишній президент США Барак Обама та колишня перша леді США Мішель Обама майже рік тому уклали угоду з компанією Netflix, а тепер оприлюднили перелік фільмів та шоу, які, відповідно до угоди, створюватиме нова продюсерська компанія подружжя Higher Ground Productions, повідомляє The New York Times.

"Торкаючись питань раси, класів, демократії, громадянських свобод та багатьох інших, ми переконані, що кожна з цих стрічок буде не лише розвагою, але і засобом освіти, задля об'єднання та натхнення", - йдеться в заяві Барака Обами.

Серед шоу та фільмів, які запланувало для виробництва подружжя, є наступні.

"Американська фабрика" – документальний фільм, що розповідатиме про життя в Огайо, де китайський мільярдер відкрив фабрику на території колишнього заводу General Motors і взяв на роботу 2000 осіб.

"Цвіт" – драматичний серіал про Нью-Йорк часів після Другої світової війни, стосуватиметься "перепон, які стояли перед жінками та представниками різних рас у часи, які ознаменувались великими перепонами, але також і значним прогресом".

Фільм адаптація книги-біографії раба і борця проти рабства Фредеріка Дугласса. "Фредерік Дугласс: провісник свободи"

Серіал для дітей про переваги здорового харчування, та інші.

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