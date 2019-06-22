На Гаваях упав літак: дев'ять загиблих

Дев'ять осіб, пасажири і члени екіпажу, загинули в п'ятницю ввечері, коли їхній літак розбився біля аеродрому на Гаваях.

Двомоторний літак King Air упав у районі аеродрому Dillingham, заявив Гавайський департамент транспорту. Пожежна служба повідомила, що літак потрапив у полум'я, коли прибули пожежні бригади, і ніхто не вижив.

«Ми, як і раніше, збираємо інформацію про наміри польоту і про те, що вони робили», – сказав начальник пожежної служби Гонолулу Мануель Невес на прес-конференції.

Телеканал CNN повідомив, що літак був на екскурсії для стрибків із парашутом, і Федеральна авіаційна адміністрація розслідує аварію.

Dillingham – це аеродром спільного користування, що експлуатується Гавайським департаментом транспорту і перебуває у 25-річній оренді американських збройних сил, згідно з інформацією на сайті.

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