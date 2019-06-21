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США

Психоаналітики США просять вибачення за те, що називали гомосексуалізм хворобою

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минулі помилки сприяли дискримінації та травмі для представників ЛГБТ+, кажуть в Американській психоаналітичній асоціації

Американська психоаналітична асоціація (APsaA) попросила вибачення у п'ятницю за те, що раніше розглядала гомосексуалізм як психічне захворювання, заявивши, що її минулі помилки сприяли дискримінації та травмі для представників ЛГБТ+.

Давно пора визнати та попросити вибачення за нашу роль у дискримінації та травмі, спричиненій нашою професією, і сказати: Нам шкода

Це може бути перша медична чи психіатрична організація США, яка оприлюднила таке вибачення. Хоча психіатри декласифікували гомосексуалізм як розлад у 1973 році, а психологи приєдналися до них 20 років по тому, APsaA стверджує, що вона не знає про будь-яку споріднену професійну групу, яка б попросила вибачення.

«Давно пора визнати та попросити вибачення за нашу роль у дискримінації та травмі, спричиненій нашою професією, і сказати: «Нам шкода», – за словами доктора Лі Яффе, президента APsaA.

Джаффе повідомив Reuters, що висловить вибачення у п'ятницю на відкритті 109-ї щорічної зустрічі групи в Сан-Дієго. Джаффе сказав, що його група вже давно активна у просуванні прав ЛГБТ+, але ще не перенесла своє розкаяння у слова.

«Важко визнати, що настільки помилявся», – сказав Джаффе.

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