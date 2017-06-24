Після терористичних атак у Пакистані посилено охорону кордону з Афганістаном

Представник пакистанської армії заявив в суботу, що охорону кордону з Афганістаном посилено після того, як повстанці атакували в п’ятницю три важливі пакистанські міста – Кветта, Парачинар і Карачі.

Генерал-майор Асіф Гафур заявив, що нападники повернулися до своїх опорних пунктів на території Афганістану.

Крім цього, пакистанська армія заявила, що протягом ночі в рамках протизаходів проведено рейди в Пешаварі та вбито трьох терористів і арештовано 12 запідозрених.

В результаті атак, які розпочалися у південно-західному місті Кветта, поранення отримало майже 100 людей, а кількість загиблих збільшилася до чотирнадцятьох. За всіма ознаками, атаки були скеровані проти високопоставлених службовців поліції. Загинуло щонайменше семеро офіцерів поліції.

Відповідальність за атаки у Кветті взяли на себе угруповання «Ісламська держава» і Джамат уль-Аграр, яка відкололася від пакистанського Талібану.

Кілька годин пізніше в північно-західному місті Парачинар, що в автономному регіоні Куррам неподалік кордону з Афганістаном, вибухнули дві бомби. Кількість убитих, за найновішими повідомленнями, досягла 50 людей.

Член парламенту з того регіону Саджид Турі заявив місцевим засобам масової інформації, що перший вибух стався під час вечірньої години пік, після чого вибухнула друга більшої сили бомба. Кількість жертв, за його словами, зростатиме. Представники медичної служби заявили, що до лікарень з місця вибуху доставлено 30 людей «у критичному стані».

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