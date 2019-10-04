Трамп спонукає Палату представників США голосувати за імпічмент до подання документів Білим домом

Президент США Дональд Трамп планує надіслати листа спікеру Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі з вимогою провести голосування в Палаті представників з питання імпічменту до того, як Білий дім надасть всі документи, які вимагають демократи в Конгресі в рамках розслідувань щодо можливого імпічменту, пишуть ЗМІ посилаючись на поінформовані джерела.

Інформацію про те, що такий лист готується підтвердив президент Трамп спілкуючись з пресою в п'ятницю.

Він також ухильно відповів на питання про те, чи виконає Білий дім вимогу Конгресу про надання документів. "Це вирішуватимуть юристи", - наголосив він.

За процедурою, якщо Палата представників підтримає імпічмент, то ця ініціатива опиниться в Сенаті США, де Республіканська партія, що підтримує Трампа, має більшість. "Сенатори поставляться до цього, як до обману", - наголосив Трамп.

Палата представників США, найімовірніше, проголосує за імпічмент, вважає американський президент.

"Демократи, на жаль, мають там голоси", - говорить Трамп, зауважуючи, - хоча навіть більшість з них не переконано, що мають це робити".

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