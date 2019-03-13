KREMLIN, статки Путіна, Крим та вбивство Нємцова. Палата представників США затвердила чотири рішення стосовно Росії

Палата представників США у вівторок затвердила низку заходів спрямованих на протистояння діям Росії.

Затверджені рішення засуджують Кремль за вбивство російського опозиціонера Нємцова, підтримують невизнання анексії Криму Росією, вимагають розслідування статків Путіна а також передбачають проведення оцінки масштабу російських кампаній з поширення впливу.

Більшість в Палаті представників на тепер контролює Демократична партія США, однак, ці чотири рішення також підтримала і велика кількість республіканців.

Один з затверджених законопроектів вимагає від президента Трампа оцінити обсяги та виявити місцезнаходження статків президента Росії Володимира Путіна.

Директор національної розвідки, держсекретар та міністр фінансів повинні бути оцінити кількість, джерела походження статків Путіна, а також поінформувати про компанії-оболонки, які він може використовувати.

"Конгрес вважає, що Сполучені Штати мають робити більше, щоб виявляти корупцію Володимира Путіна, чиї статки, здобуті невідповідним шляхом, є, можливо, найбільш важливим світовим символом його нечесності і постійних зусиль, які шкодять верховенству права та демократії в Російській Федерації", - йдеться в тексті постанови, затвердженій Палатою представників США.

Ще один законопроект, прийнятий на голосуванні у вівторок, має абревіатуру KREMLIN, яка розшифровується в перекладі, як "Мінімізація російських операцій та обмеження мереж розвідки". Це рішення вимагатиме від посадовців оцінити можливість військових дій Росії проти країн-членів НАТО, його можливу відповідь на більш широку присутність США в Східній Європі і те, як Росія може використовувати розбрат між західними союзниками.

Також вказується на проведення оцінки можливої відповіді на збільшення підтримки США союзників та партнерів в регіоні, зокрема, надання додаткового летального військового устаткування Україні та Грузії.

"Росія продовжує кампанію з нанесення шкоди демократіям та нашим союзникам в НАТО, - заявив один із співавторів проекту конгресмен Кріс Стюарт. – Цей законопроект продиктований здоровим глуздом допоможе нашій країні зрозуміти широту діяльності російських агентів з розділення наших союзів".

"В 2016 році, здоров'ю американської демократії зашкодили спроби Росії втрутитись до наших виборів, - заявив ще один зі співавторів законопроекту Раджа Крішнамурті. - На жаль, ця небезпека залишається, адже російська Федерація продовжує вживати багато тих самих тактик проти нашию союзників по НАТО у Європі, що загрожує нашій колективній та національній безпеці".

В той же день Палата представників затвердила і постанову з невизнання зазіхань Росії на Крим. Під час голосування, постанову підтримало 427 конгресменів, а один голос було віддано проти.

В постанові затверджується політика Сполучених Штатів з "юридичного та фактичного невизнання суверенних прав Російської Федерації на Крим, його повітряний простір, або територіальні води".

Жоден департамент, або установа федерального рівня не можуть надавати будь-яку допомогу, яка передбачає юридичне, чи фактичне визнання таких прав Росії.

Постанова надає право президентові США робити виключення з цієї постанови, у випадках, якщо це надзвичайно важливо для безпеки Сполучених Штатів.

Політику США з невизнання Криму було також підтверджено Декларацією від 25 липня 2018 року.

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