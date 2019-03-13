Палата представників США проголосувала за невизнання анексії Криму Росією

Палата представників США затвердила постанову про невизнання анексії Криму Росією. Під час голосування 12 березня, постанову підтримало 427 конгресменів, а один голос було віддано проти.

В постанові затверджується політика Сполучених Штатів з "юридичного та фактичного невизнання суверенних прав Російської Федерації на Крим, його повітряний простір, або територіальні води".

Жоден департамент, або установа федерального рівня не можуть надавати будь-яку допомогу, яка передбачає юридичне, чи фактичне визнання таких прав Росії.

Постанова надає право президентові США робити виключення з цієї постанови, у випадках, якщо це надзвичайно важливо для безпеки Сполучених Штатів.

Політику США з невизнання Криму було також підтверджено Декларацією від 25 липня 2018 року.

Також раніше цього місяця президент США Дональд Трамп продовжив ще на рік дію надзвичайного стану в сфері національної безпеки США у зв’язку з ситуацією в Україні, що означає продовження дії американських санкцій.

Зокрема, серед підстав такого рішення є "дії та стратегії осіб, що шкодять демократичному процесу та установам в Україні, загрожують миру, безпеці, стабільності та суверенітету, територіальній цілісності, а також підтримують зловживання активами. Серед підстав є спроби Росії анексувати Крим та використання сили в Україні".

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