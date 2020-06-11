Швеція закрила справу Пальме, назвавши підозрюваного вбивцю, але сумніви залишаються

Прем’єр-міністр Швеції, Стефан Левен, висловив надію, що його країна нарешті загоїть рану, завдану 1986 року вбивством тодішнього шведського голови уряду Улофа Пальме.

“Вбивство прем’єр-міністра країни - це національна травма. Я щиро сподіваюся, що рана тепер почне заживати”, - сказав Левен у середу 10 червня, коли прокуратура країни заявила, що може вказати на підозрюваного вбивцю.

Але шведська прокуратура після 34 років закрила справу, не притягнувши підозрюваного, Стіґа Енґстрома, до суду, оскільки він 2000 року вчинив самогубство.

“Я провів розслідування і я переконаний, що є докази для обґрунтованої підозри проти Енґстрома, але я не можу винести це на судовий процес”, - сказав Крістен Петерссон, головний прокурор.

Син убитого прем’єр-міністра, Йоакім Пальме, висловив жаль, що затяжне рослідування не змогло знайти остаточних доказів, але позитивно оцінив висновки і рішення прокуратури.

“Шкода, що вони не знайшли більше фактів, але, все одно, хоча не можна говорити про задоволення, але заспокоює те, що вони після такого тривалого часу, це було 34 роки тому, змогли визначити питання вини”, - сказав Йоакім Пальме.

Будівничий сучасної Швеції

Улоф Пальме впродовж десятиліть очолював Соціал Демократичну партію Швеції і двічі очолював уряд, що розбудував, як вважає дехто, зразкову, соціальну систему країни.

Він був активним у міжнародній політиці і гострим критиком комуністичного Радянського Союзу, але також і деяких кроків США.

Пальме активно виступав проти система апартеїду у Південно Африканській Республіці, засуджував порушення прав людини та висловлювався на підтримку революційних рухів у світі.

Увечері 28 лютого 1986 року Улоф Пальме повертався з Дружиною Лісбет з кінотеатру.

Прем’єр-міністр йшов людною центральною вулицею Стокгольма і тому вирішив відпустити своїх охоронців.

Нападник наблизився до пари позаду і вистрелив у спину Пальме. 59-річний прем’єр помер одразу.

Свідками події були десятки людей, але убивця зміг втекти.

Згодом поліцію критикували за те, що місце вбивства не було відгороджене і пішоходи могли знищити докази.

Слідство виявило кулі від пістолета, проте саму зброю ніколи так і не знайшли.

Засуджений і виправданий

За підозрою в убивстві був заарештований Крістер Петтерссон, на якого під час опізнання вказала Лісбет Пальме.

1989 року Петтерссон був засуджений до довічного ув’язнення, але після апеляції був звільнений, оскільки пістолет не був знайдений, і мотиви обвинуваченого не були доведені.

Крістер Петтерссон помер 2004 року.

Стіґ Енґстром

Стіґ Енґстром, якого прокуратура тепер вважає ймовірним убивцею, був серед сотень свідків, допитаних у ході багаторічного розслідування.

Тепер прокуратура каже, що на його причетність Енґстрома вказує місце його перебування в ніч убивства, а також те, що його зовнішність відповідає описам свідків.

Стіґ Енгстром у той вечір пізно закінчив роботу у будівлі страхової компанії “Скандія”, що неподалік місця злочину.

Енґстрома називають опонентом політики Улофа Пальме, але члени сім'ї підозрюваного казали, що це не могло бути мотивом для злочину.

Головний прокурор заявив, що на його думку наявних зараз доказів було б досить для арешту Енґстрома, але визнав, що для успішного обвинувачення в суді потрібні були б також речові докази, яких знайти не вдалося.

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