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Папа Римський Франциск просить миру «для улюбленого українського народу» і згадує Дугіну як «невинну жертву»
У День Незалежності України Папа Римський Франциск звернувся з особливим закликом до миру між Україною та Росією.
Наприкінці загальної аудієнції в середу у Ватикані понтифік сказав, що молиться за українців, які протягом шести місяців страждають від війни.
«Знову закликаю благати миру в Господа для улюбленого українського народу, який протягом шести місяців — сьогодні — страждає від жаху війни», — сказав Папа Франциск у ватиканській залі Павла VI після катехизи про старість, смерть, і воскресіння тіла.
У своїй промові про Україну він згадав про українських полонених і закликав до їхнього звільнення.
«Я ношу у своєму серці в’язнів, особливо тих, які перебувають у важких умовах, і закликаю відповідальні органи працювати для їх звільнення», – сказав голова Католицької церкви.
Він також згадав про дітей, біженців та загиблих, наголошуючи, що і російські діти стають сиротами внаслідок цієї війни.
«Я думаю про дітей, – стільки загиблих, стільки біженців – тут, в Італії, стільки – стільки поранених, стільки українських дітей і російських дітей, які залишилися сиротами, – продовжив він. – Сирітство не має національності, вони втратили батька чи матір, чи росіяни, чи українці».
Папа Франциск ще раз наголосив на жорстокості війни та назвав тих, хто торгує зброєю і «наживається на війні» – «головорізами».
«За війну платять невинні, невинні, – підкреслив він. - Давайте задумаємося над цією реальністю і скажемо один одному: війна — це божевілля. А ті, хто наживається на війні та торгівлі зброєю, — головорізи, які вбивають людство».
Папа Римський також згадав про нещодавнє вбивство у Москві Дар’ї Дугіної, націоналістичної російської телекоментаторки та доньки правого російського політичного теоретика Олександра Дугіна, який палко підтримує війну.
Не назвавши її по імені, Франциск згадав «бідну дівчинку», убиту в Москві, а також сиріт в Україні та Росії, як «невинних», які платять ціну «безумства війни» з обох сторін.
Посол України при Ватикані Андрій Юраш відреагував на ці слова понтифіка твітом, в якому висловив «розчарування» промовою Папи.
«Сьогоднішня промова Папи розчарувала і змусила мене задуматися над багатьма речами: не можна говорити в одних і тих же категоріях про агресора та жертву, ґвалтівника і зґвалтованого; як можна назвати ідеологів російського імперіалізму невинною жертвою? Її вбили росіяни як священну жертву, і тепер вона на щиті війни», – написав український посол у своєму твіті.
Франциск посилив своє засудження війни, хоча рідко звинувачує Росію чи президента Володимира Путіна у цій війні, що, на думку оглядачів, свідчить про те, що Ватикан намагається підтримувати відкритий діалог з Москвою.
Франциск заявляв про наміри зустрітися з главою Російської православної церкви патріархом Кирилом, який виправдовує та підтримує вторгнення в Україну, під час міжконфесійної конференції в Казахстані наступного місяця.
Папа у своєму зверненні у середу також висловив надію, що будуть зроблені конкретні кроки для припинення війни та запобігання ризику ядерної катастрофи на Запорізькій атомній електростанції.
ЗАЕС є найбільшою в Європі та входить до десятки найбільших у світі. У березні її захопили російські війська. Цього місяця занепокоєння щодо можливості ядерної катастрофи зросло, оскільки поновилися артилерійські обстріли поблизу станції.
Офіційні особи Європейського Союзу, США та ООН закликають створити демілітаризовану зону навколо електростанції.
Папа ще раз нагадав, що він молиться не лише за Україну, але і за Росію.
«Сьогодні в особливий спосіб, через шість місяців від початку війни, ми думаємо про Україну і Росію, обидві країни, які я присвятив Непорочному Серцю Марії», – сказав він 24 серпня.
«Нехай вона, як Мати, зверне свій погляд на ці дві улюблені країни: побачить Україну, побачить Росію і принесе нам мир, – молився він. - Нам потрібен мир».
Папа неодноразово закликав до миру в Україні після того, як Росія під проводом президента Володимира Путіна розпочала повномасштабне вторнення в Україну 24 лютого цього року.
У матеріалі використані повідомлення Reuters, Bloomberg та Catholic News Agency
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Авіатори із України та США вітають українців із Днем Незалежності. Відео
Український військовий пілот винищувача МіГ-29, позивний "Джус”, який сьогодні командує авіаційною ланкою, що відповідає за Київський регіон. Раніше він проходив тренування із представниками ВПС США та безпосерденьо із підполковником у відставці Джонатаном Бердом, позивний “Джерсі”.
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В Нью-Йорку відзначили День незалежності України, на перехресті "Український шлях"
Перехрестя у нью-йоркському районі Брайтон Біч отримало співназву "Український шлях". Відповідна церемонія відбулась в День незалежності України 24 серпня.
"Перехрестя на Брайтоні у Нью-Йорку отримало правильну назву!" - написав у своєму Facebook український активіст Олексій Прокопенко.
"Кожен може зробити внесок в нашу боротьбу за Незалежність і кожен внесок важливий! А деякі, як перейменування перехрестя на Брайтоні в Ukrainian Way, яке успішно завершилось сьогодні в День Незалежності ще й надзвичайно символічний!" - подякувала за ініціативу українській громаді посол України у США Оксана Маркарова.
Проект з найменування перехрестя розпочався ще в березні. Ініціативу щодо надання перехрестю у Брукліні співназви "Український шлях" внесла Інна Верніков – членкиня міськради, яка народилася у Чернівцях, проте у 12-річному віці разом з родиною переїхала до Сполучених Штатів. У липні міська рада міста проголосувала за включення у назву перехрестя слів "Український шлях".
23 серпня в місті також відбулось розгортання українського прапора, в якому взяли участь мері міста Ерік Адамс а також український консул в Нью-Йорку Олексій Голубов.
"Тут, у Нью-Йорку, проживає понад 150 тисяч осіб українського походження. І тому це честь виявляти солідарність з вами у ваше 31-річчя незалежності і піднімати цей прапор. Це - підняти духу українського народу, - заявив Адамс. - Знімаємо капелюха перед президентом Зеленським. Він яскраво показав стійкість українського народу. І ми хочемо, щоб він знав, що цей прапор, який ми піднімаємо, є символом цієї сили, це символом того, що ми відстоюємо, і це символ того, за що ми боремося".
Адамс також проголосив вівторок, 23 серпня, Днем української спадщини.
В свою чергу Олексій Голубов висловив переконання, що українській прапор "знову і назавжди замайорить у всіх тимчасово окупованих містах та селах України".
США провели авіаудари по контрольованих бойовиками районах в Сирії
БЕЙРУТ (AP) — Збройні сили США заявили вранці в середу, що завдали авіаударів у східній Сирії, націлених на райони, що використовуються воєнізованими угупованнями, яких підтримує Революційна гвардія Ірану.
Опозиційний монітор Сирійської обсерваторії з дотримання прав людини та колектив активістів Deir Ezzor 24 заявили, що метою авіаударів був табір Аяш, яким керує група Фатіміюн, що складається з шиїтських бойовиків з Афганістану. Воєнні спостерігачі повідомили, що щонайменше шість сирійських та іноземних бойовиків були вбиті в результаті авіаударів, тоді як Deir Ezzor 24 повідомив про 10 загиблих.
Дейр-ез-Зор — стратегічна провінція, яка межує з Іраком і містить нафтові родовища. Підтримувані Іраном бойовики та сирійські сили контролюють територію та часто були ціллю ізраїльських військових літаків у попередніх ударах.
В середу речник Міністерства закордонних справ Ірану Нассер Канаані виступив із заявою, в якій засудив американський удар «по народу та інфраструктурі Сирії». Він також заперечив будь-який зв'язок Ірану з тими, хто став мішенню. Іран регулярно заперечує озброєння груп ополченців, націлених на сили США в регіоні, незважаючи на те, що зброя пов’язана з ними.
Центральне командування збройних сил США заявило, що удари були «пропорційними, цілеспрямованими, спрямованими на обмеження ризику ескалації та мінімізацію ризику втрат». У ньому не були ідентифіковані цілі та не надано інформації про кількість втрат у результаті ударів, які, за словами військових, були завдані за наказом президента Джо Байдена.
«Сьогоднішні удари були необхідні для захисту персоналу США», — сказав речник Центрального командування полковник Джо Буччіно в заяві.
Міністерство фінансів США повідомило, що «Фатіміюн» брав участь у численних боях у Сирії та очолюється елітними іранськими силами «Кудс» Революційної гвардії.
"Склад Ayash є дуже важливим для іранських ополченців, - сказав Associated Press генеральний директор Deir Ezzor 24 Омар Абу Лейла. - Ми очікуємо, що Іран відповість або в аль-Танфі, або, можливо, в Іраку”.
Буччіно додав, що ця атака була відповіддю на напад 15 серпня, спрямований проти сил США. Під час цієї атаки безпілотники, нібито запущені підтримуваними Іраном ополченцями, націлилися на гарнізон Аль-Танф, який використовують американські сили. Центральне командування США заявило, що напад приніс «нуль втрат і руйнувань».
Державні ЗМІ Сирії не визнали ударів по Дейр-ез-Зору.
Сили США увійшли до Сирії в 2015 році, підтримуючи сили союзників у їхній боротьбі проти угруповання «Ісламська держава».
"Для нас важливо, щоб не просто Україна відстояла себе, а щоб Росія – програла" - Оксана Маркарова. Інтерв'ю
Чому не лише американський уряд, але й прості громадяни так підтримують Україну? Чи може міжнародна спільнота змусити росіян залишити ЗАЕС? Чи мають Сполучені Штати і Україна спільне бачення перемоги? Про це переддень Дня Незалежності Юлія Ярмоленко розпитала посолку України у США Оксану Маркарову.
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