Голова уряду України ще раз запросив Папу Франциска до Києва

Під час зустрічі з Папою Римським Франциском прем’єр-міністр України Денис Шмигаль ще раз запросив понтифіка в Україну, повідомив український урядовець журналістам після зустрічі з папою у Ватикані в четвер.

Як зауважує газета New York Times, українська влада наполягає на візиті очільника Католицької церкви, але Франциск говорить, що він відбудеться лише тоді, коли він також зможе поїхати до Росії.

Як повідомив голова українського уряду, під час приватної аудієнції у Ватикані він обговорив мирні зусилля в Україні.

«Зустрівся з Його Святістю Папою Франциском у Ватикані. Я розповідав, як українцям щодня доводиться боротися за життя у війні, яку розв’язала Росія. Ми цінуємо зусилля Святого Престолу, спрямовані на припинення війни. Найкращий шлях до миру – це формула Президента України», – написав Шмигаль у твітері.

Папа Франциск давно закликає до миру та засуджує те, що він називав «варварськими актами війни», але при цьому він уникав називати Росію агресором і ставати на захист жертви агресії. Через це у Києві критикували його позицію як надто нейтральну.

Протягом останніх місяців папа загострив свою критику Москви і неодноразово зустрічався з представниками українського громадянського суспільства та уряду.

Разом з тим, намагання Ватикану влаштувати публічні жести примирення між українцями і росіянами, останній з яких стався під час Хресної ходи перед Великоднем, викликали обурення у багатьох українців.

Тоді були зачиталні тексти від імені українського підлітка, який є біженцем в Італії після того, як російські війська захопили Маріуполь, та російського хлопця, чий брат загинув у війні проти України, а батько та дід зникли безвісти на цій війні.

Українське Міністерство закордонних справ розкритикувало цей захід як «спробу прирівняти жертву та агресора».