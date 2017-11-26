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Папа римський під час недільної проповіді: "Молюся за Україну"

  • Голос Америки

Папа римський Франциск під час недільної проповіді заявив, що молиться за мир для України та згадав Голодомор 1932-33 років.

Пантифік сказав про це під час проповіді у неділю 26 листопада, вітаючи паломників, що зібралися на площі Святого Петра у Ватикані, повідомляє радіо Ватикану.

"Окремо вітаю українську громаду, яка спогадує трагедію Голодомору – голодної смерті, спричиненої сталінським режимом, що забрала мільйони життів. Молюся за Україну, аби сила віри змогла причинитися до зцілення ран минулого та поширення стежок миру сьогодні", - сказав папа Франциск.

Дивіться також: Коли США визнають Голодомор в Україні геноцидом та що це означитиме для українців?

Коли США визнають Голодомор в Україні геноцидом та що це означитиме для українців? Відео
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