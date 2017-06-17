Папа Франциск заохочував канцлера Меркель боротися за збереження Паризької угоди

Канцлер Німеччини Анґела Меркель заявила, що Папа римський Франциск заохочував її докладати зусиль для того, щоб зберегти історичного значення Паризьку угоду про кліматичні зміни, незважаючи на вихід США з угоди. Він також підтримав її у питанні усування «стін між країнами», а не в їх будуванні.

Меркель і Франциск мали приблизно 40-хвилинну зустріч в суботу в Апостольському палаці у Ватикані. Їх зустріч зосереджувалася на темі саміту Великої двадцядки, який відбудеться 7 і 8 липня в Гамбурзі.

Згідно з заявою Ватикану, в розмовах пані Меркель і Папи римського порушено питання потреби боротьби з бідністю, голодом, тероризмом і кліматичними змінами.

Опісля канцлер сказала репортерам, що вона ознайомила Франциска з пропонованим Німеччиною порядком денним саміту Великої двадцятки.

Франциск послідовно закликає країни світу будувати мости між народами, а не стіни, включно з посиланням на стіну, яку президент Трамп хоче побудувати на кордоні з Мексикою.

Меркель сказала, що Папа римський закликав її боротися за збереження міжнародних угод, включно з Паризькою угодою від 2015 року про кліматичні зміни.

«Ми знаємо, що, на жаль, Сполучені Штати залишають угоду», сказала Меркель.

Як і під час зустрічі з Дональдом Трампом, Франциск подарував пані Меркель свою «кліматичну» енцикліку Praise Be, у якій заявив, що збереження навколишнього середовища це моральний обов’язок людства.

У повідомленнях говориться, що під час зустрічі з канцлером Німеччини Франциск був у чудовому настрої. Цього не можна було сказати під час його зустрічі з президентом Трампом.

Під час зустрічі з Меркель Папа римський висловив співчуття з приводу смерті колишнього канцлера Німеччини Коля, якого назвав «великим державним мужем і переконаним європейцем». Коль, за його словами, безупинно працював задля єдності своєї батьківщини і Європи.

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