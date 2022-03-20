Папа Франциск закликав припинити "нелюдяне" "безглузде кровопролиття" в Україні

Під час традиційної недільної промови 20 березня перед паломниками на площі Святого Петра у Ватикані Папа Франциск закликав міжнародну спільноту зробити все можливе, щоби покласти край війні Росії в Україні, повідомляє Vatican News.

"Не припиняється, на жаль, сповнена насильства агресія проти України, безглузде кровопролиття, де кожного дня здійснюється спустошення та жорстокість. Немає виправдання для цього", - сказав Папа Римський.

Напередодні 19 березня понтифік відвідав дитячий шпиталь Бамбіно Джезу у Римі, де лікують поранених українських дітей. Загалом від початку російської війни в України туди надійшло близько 50 малюків.

"Також і цього тижня ракети та бомби падали на цивільних, літніх людей, дітей, вагітних матерів. Я ходив відвідати поранених дітей, які перебувають тут, у Римі. В одного немає руки, інший – з пораненою головою... Невинні діти", - розповів Франциск.

Раніше "Голос Америки" повідомляв, що Франциск назвав Маріуполь, де внаслідок ударів російських військ загинули понад півтори тисячі цивільних і зруйнована міська інфраструктура, "містом-мучеником".

"Перед варварством вбивства дітей, невинного і беззбройного цивільного населення не існує жодних стратегічних причин, якими це можна обґрунтувати: єдине, що потрібно, – це припинити неприйнятну збройну агресію, перше ніж вона перетворить міста на цвинтарі", – ідеться у зверненні глави католицької церкви.

Раніше очільник Пентагону Ллойд Остін назвав "дикунськими та брутальними" дії, які Росія застосовує проти мирних жителів в Україні. У Кремлі звинувачення у цілеспрямованих ударах по цивільних називають "абсурдними".

Тим часом, американські медіа із посиланням на джерела повідомили, що високопосадовці у США підтвердили заяви російської влади про використання гіперзвукової зброї під час бойових дій проти України.