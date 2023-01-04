Папа Франциск закликав продовжувати проявляти солідарність зі народом України

Папа Римський Франциск закликав світ до солідарності з українцями та вкотре попросив молитися за мир в Україні. Повідомлення з'явилося 4 січня на сторінці Папи у Твіттер.

"Я закликаю всіх продовжувати проявляти близькість і солідарність зі змученим народом України, який дуже страждає, просячи про дарунок миру для них", - йдеться у повідомленні.

Про Україну Папа Франциск згадував також 1 січня у Всесвітній день миру. Як повідомляє Vatican News, з цієї нагоди він сказав: "У цей день, що його святий Павло VI бажав присвятити молитві та роздумам про мир у світі, ми ще сильніше відчуваємо нестерпний контраст війни, яка в Україні та в інших регіонах сіє смерть і знищення. Однак ми не втрачаємо надії, бо маємо віру в Бога [...] В усьому світі, серед усіх народів підноситься волання: ні війні! Ні переозброєнню! Ресурси мають іти на розвиток: охорону здоров’я, харчування, освіту, працю".

Тему російської війни в Україні Франциск порушив і у своєму різдвяному посланні 25 грудня. Він побажав миру українському народові та закликав припинити війну.

"Нехай же наш погляд наповниться обличчями братів і сестер українців, які переживають це Різдво в темряві, холоді, далеко від своїх домівок через знищення, спричинені десятьма місяцями війни. Нехай же Господь учинить нас готовими до конкретних жестів солідарності, щоби допомагати тим, хто страждає, та просвітить уми тих, хто має владу, щоби змусити замовкнути зброю та негайно покласти край цій безумній війні", - виголосив Папа із балкону Базиліки Святого Петра у Ватикані.

За час повномасштабної війни в Україні Папу Римського неодноразово критикували за його висловлювання. Навесні Франциск заявляв, що біженців з України у світі приймають краще, ніж з інших країн. А напередодні Великодня у Ватикані влаштували символічне "примирення" українців і росіян. Під час хресної дороги в Римі хрест несли українка та росіянка. Це викликало обурення українського суспільства та дипломатів.

Наприкінці літа Папа Римський Франциск вперше засудив Росію за війну, назвавши Москву агресором. Про це йшлося у заяві, яку Святий Престол опублікував 30 серпня.

В інтерв'ю 28 листопада понтифік пояснив свою позицію: "Коли я говорю про Україну, то говорю про народ-мученик, мученицький народ. Якщо існує мученицький народ, то є той, хто його мучить. [...] Безумовно, той, хто нападає, – це російська держава. Це цілком зрозуміло. Іноді я намагаюся не конкретизувати, щоб не образити, а радше засудити в загальному, хоча добре відомо, кого я засуджую. Не обов’язково вказувати ім'я та прізвище".