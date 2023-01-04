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Папа Франциск закликав продовжувати проявляти солідарність зі народом України
Папа Римський Франциск закликав світ до солідарності з українцями та вкотре попросив молитися за мир в Україні. Повідомлення з'явилося 4 січня на сторінці Папи у Твіттер.
"Я закликаю всіх продовжувати проявляти близькість і солідарність зі змученим народом України, який дуже страждає, просячи про дарунок миру для них", - йдеться у повідомленні.
Про Україну Папа Франциск згадував також 1 січня у Всесвітній день миру. Як повідомляє Vatican News, з цієї нагоди він сказав: "У цей день, що його святий Павло VI бажав присвятити молитві та роздумам про мир у світі, ми ще сильніше відчуваємо нестерпний контраст війни, яка в Україні та в інших регіонах сіє смерть і знищення. Однак ми не втрачаємо надії, бо маємо віру в Бога [...] В усьому світі, серед усіх народів підноситься волання: ні війні! Ні переозброєнню! Ресурси мають іти на розвиток: охорону здоров’я, харчування, освіту, працю".
Тему російської війни в Україні Франциск порушив і у своєму різдвяному посланні 25 грудня. Він побажав миру українському народові та закликав припинити війну.
"Нехай же наш погляд наповниться обличчями братів і сестер українців, які переживають це Різдво в темряві, холоді, далеко від своїх домівок через знищення, спричинені десятьма місяцями війни. Нехай же Господь учинить нас готовими до конкретних жестів солідарності, щоби допомагати тим, хто страждає, та просвітить уми тих, хто має владу, щоби змусити замовкнути зброю та негайно покласти край цій безумній війні", - виголосив Папа із балкону Базиліки Святого Петра у Ватикані.
За час повномасштабної війни в Україні Папу Римського неодноразово критикували за його висловлювання. Навесні Франциск заявляв, що біженців з України у світі приймають краще, ніж з інших країн. А напередодні Великодня у Ватикані влаштували символічне "примирення" українців і росіян. Під час хресної дороги в Римі хрест несли українка та росіянка. Це викликало обурення українського суспільства та дипломатів.
Наприкінці літа Папа Римський Франциск вперше засудив Росію за війну, назвавши Москву агресором. Про це йшлося у заяві, яку Святий Престол опублікував 30 серпня.
В інтерв'ю 28 листопада понтифік пояснив свою позицію: "Коли я говорю про Україну, то говорю про народ-мученик, мученицький народ. Якщо існує мученицький народ, то є той, хто його мучить. [...] Безумовно, той, хто нападає, – це російська держава. Це цілком зрозуміло. Іноді я намагаюся не конкретизувати, щоб не образити, а радше засудити в загальному, хоча добре відомо, кого я засуджую. Не обов’язково вказувати ім'я та прізвище".
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Польща та Чехія посилюють оборону на тлі війни Росії в Україні
Уряд Чехії затвердив законопроект бюджету країни, що передбачає збільшення витрат на оборону, і у 2024 році сягне принаймні 2% від ВВП - як цього передбачає статут НАТО.
"Ми хочемо, щоб це зобов'язання (2% від ВВП - ред.) ... було закріплене в законодавстві, - заявив Петр Фіала, прем'єр-міністр Чехії. - Зміцнення безпеки та обороноздатності є довгостроковими пріоритетами уряду, які особливо важливі в цей час, коли Росія почала війну в Україні".
У 2023 році чеський уряд передбачив витрати на оборони в межах 1,52% ВВП, і в середині року набере чинності збільшення оборонних витрат. Законопроект ще має схвалити парламент Чехії.
Минулого місяця Чехія та Швеція підписали меморандум про наміри, що передбачають поставку в Чехію понад 200 бойових машин піхоти CV90 для модернізації армії країни. Крім того, чеський уряд веде переговори зі США про закупівлю 24 літаків-винищувачів F-35.
Водночас уряд Польщі у середу підписав угоду зі США про закупівлю американських танків Абрамс.
У церемонії підписання взяли участь міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, заступник американського посла у Польщі Деніел Лоутон і американський генерал Джон Лубас, заступник командира 101-ї повітряно-десантної дивізії, підрозділи якої дислокуються на південному сході Польщі, що біля кордону з Україною.
За угодою, Польща придбає 116 американських танків M1A1 Abrams з усім обладнанням і матеріально-технічним забезпеченням за 1,4 мільярда доларів. Це на додаток до минулорічної угоди, за якою Варшава і Вашингтон домовились про закупівлю 250-ти "Абрамсів" впродовж 2025-26 років.
"Ми зміцнюємо збройні сили Польщі, ми зміцнюємо залізний кулак польської армії, щоб збільшити силу для стримування агресора", – сказав глава Міноборони Польщі Маріуш Блащак.
Представник посольства США Деніел Лоутон заявив, що ця угода є частиною обіцянки президента США Джо Байдена надати Польщі "наш найсильніший і найнадійніший військовий потенціал в терміновому порядку".
Як повідомляв Голос Америки, генеральний секретар НАТО Столтенберг вважає, що країни альянсу мають збільшити виробництво зброї у 2023 році.
А згідно з експертними прогнозами на 2023 рік, українці не відразу, але отримають потрібну для оборони зброю: танки, дрони, ATACMS для України - щоб якнайшвидше закінчити війну.
У статті використані матеріали з Reuters, AP.
Україна очікує найближчим часом відправлення американських Bradley - Буданов в інтерв'ю ABC
Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов повідомив, що Україна очікує найближчим часом відправлення американських бойових машин піхоти (БМП) Bradley. Про це він заявив в інтерв'ю американському телеканалу ABC News.
"Ми чекаємо на них, дуже чекаємо. Це значно підвищить боєздатність наших підрозділів", – сказав він.
Буданов подякував США за надану підтримку: "Я хочу висловити подяку за всю допомогу, яку ми отримали, і попросити продовжувати підтримувати Україну. Я обіцяю, що (наступ – ред.) це не забере багато часу, і кожен платник податків у США зможе побачити, куди пішов кожен цент. Ми змінимо цей світ разом".
Буданов сказав, що очікує, що бої будуть "найгарячішими" в березні, додавши, що Україна планує серйозний поштовх навесні. "Це [коли ми побачимо більше] звільнення територій і завдання остаточних поразок Російській Федерації, - сказав він. - Це буде відбуватися по всій Україні, від Криму до Донбасу". Буданов зауважив, що мета Києва - "повернення до кордонів 1991 року, визнаних за Україною всіма суб’єктами міжнародного права".
Як зазначає ABC, Україна не взяла на себе відповідальність за напад 26 грудня на російську авіабазу "Енгельс", але Буданов зауважив, що "радий це бачити" і додав, що атаки відбуватимуться "все глибше і глибше" всередині Росії. А на запитання про атаки на незаконно анексований Росією Крим у 2014 році Буданов відповів: "Крим – це українська територія, на нашій території ми можемо застосувати будь-яку зброю".
Раніше "Голос Америки" із посиланням на інформацію американських медіа повідомляв, що США обдумують можливість надання Україні бойових машин Bradley Fighting Vehicles, здатних знищити будь-яку іншу техніку на полі бою, включаючи танки - для посилення наземних бойових дій. Цей бойовий транспортний засіб є швидким і маневреним та вважається значно ефективнішим і швидшим, ніж M113, які були надані Україні Сполученими Штатами раніше, а їх потужніша підвіска збільшує швидкість на бездоріжжі.
В американській клініці протезують українських військових з найскладнішими пораненнями. Відео
Клініка протезування у штаті Мериленд протезує українських військових. Бійців обирають з найскладнішими пораненнями. У цій самій лікарні свого часу протезували Таммі Дакворт. Ветеранка армії США в ході бойових дій втратила обидві ноги, однак не здалась та обралась до Сенату.
Заради України ветеран ВПС США ночує на морозі у наметі. Відео
Американський ветеран ночує у наметі на морозі, щоб зібрати допомогу для українців. Це відбувається в одному з найхолодніших місць США – Фарго, що у Північній Дакоті. Вночі тут температура досягає мінус 30 градусів.
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