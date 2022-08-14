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Війна в Україні відвертає увагу від голоду: Папа Римський закликав допомогти Сомалі
Папа Римський Франциск заявив, що війна в Україні відвернула увагу від проблеми голоду в інших країнах. Під час свого щонедільного молитовного послання “Ангел Господній” із площі св.Петра у Ватикані, глава католицької церкви закликав терміново допомогти продовольством Сомалі, щоб запобігти голоду в цій країні.
«Люди цього регіону, які і так живуть у дуже небезпечних умовах, зараз перебувають у смертельній небезпеці через посуху», – сказав Папа Римський. Він додав, що хоче привернути увагу «до серйозної гуманітарної кризи, яка вразила Сомалі та деякі райони прикордонних країн».
"На жаль, війна (в Україні) відвернула увагу та ресурси, але це цілі, які вимагають максимальної відданості - боротьба з голодом, охорона здоров'я, освіта", - додав 85-річний понтифік.
Минулого тижня, Агенство ООН з питань біженців і Норвезька рада у справах біженців заявили, що з січня цього року близько мільйона людей стали внутрішньо переміщеними особами в Сомалі. Видання Reuters повідомляє, що наступного місяця Продовольча та сільськогосподарська організація ООН може офіційно оголосити голод у восьми регіонах Сомалі, якщо ситуація там не покращиться.
Як повідомляють “Новини Ватикану”, після молитви “Ангел Господній” Папа Римський звернувся до паломників, які зібралися цієї неділі у Кракові. У молитві, серед іншого, Франциск згадав про Україну. “Просимо у Господа особливої ласки, милосердя і жалю до страждаючого народу України», – сказав він.
У цій статті використані матеріали Reuters, Vatican News.
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- Голос Америки
Угорщина нарощує імпорт російського газу на тлі скорочення в цілому по ЄС
Угорщина оголосила в суботу, що імпортуватиме більше російського газу, ніж планувалося раніше, згідно з торговими угодами, повідомив угорський чиновник, який пояснив дії уряду своєї країни «війною по сусідству» і «санкціями ЄС».
«Через війну, що йде по сусідству, і відповідь на неї санкціями, Європа зіткнулася з серйозною енергетичною кризою. Незважаючи на стрімке подорожчання природного газу, питання сьогодні полягає не в ціні на газ, а в тому, чи вистачить його на зимовий сезон, – написав у мережі Facebook державний секретар МЗС країни Тамаш Менцер. – Обов'язок уряду Угорщини - забезпечити безпечне постачання газу для країни, і ми це виконуємо».
Угорщина, яка приблизно на 85% залежить від російського газу, рішуче виступає проти ідеї будь-яких санкцій ЄС щодо імпорту російського газу. Прем’єр-міністр Віктор Орбан також наполягає, що імпорт російської сирої нафти необхідно звільнити від санкцій ЄС.
За даними міністерства закордонних справ Угорщини, російська енергетична компанія "Газпром" поставила до Будапешту більші обсяги газу, ніж було домовлено раніше, після візиту міністра закордонних справ Угорщини до Москви в липні.
Менцер додав, що додаткові 2,6 мільйона кубометрів російського газу будуть імпортовані в Угорщину в серпні по трубопроводу Turkstream. Також він повідомив, що тривають переговори щодо вересневих поставок.
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто здійснив неоголошений візит до Москви минулого місяця, щоб обговорити збільшення поставок російського газу на додаток до 4,5 мільярдів, які Угорщина отримувала щороку до вторгнення.
«У світлі того, що ми знаємо про поточний стан європейського ринку, стає зрозуміло, що придбання такого великого обсягу неможливо без російських джерел», – заявив Менцер.
Будапешт рішуче виступає проти будь-яких потенційних санкцій ЄС щодо російського газу, хоча Угорщина не голосувала проти санкцій Брюсселя, покликаних змусити Росію припинити війну в Україні.
У Німеччині, яка також залежить від імпорту російського газу, міністерство економіки оголосило в суботу ввечері, що країні необхідно скоротити споживання газу на 20%, щоб допомогти ЄС досягти мети скорочення енергоспоживаня на 15%.
У матеріалі використано повідомлення агенції Bloomberg та Reuters.
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- Голос Америки
Росія намагається зміцнити свої позиції на півдні України, бойовий дух росіян падає – міноборони Британії, США
Протягом останнього тижня пріоритетом Росії, ймовірно, було переорієнтування підрозділів для зміцнення своєї кампанії на півдні України, заявила британська військова розвідка в неділю на своїй сторінці в мережі Twitter.
Як мовиться у повідомленні, останніми днями Росії вдалося провести лише поверхневий ремонт пошкодженого Антонівського автодорожнього мосту, який ймовірно залишається структурно нестійким.
Тобто навіть якщо Росії вдасться суттєво відремонтувати мости, вони залишаться ключовим вразливим місцем для Росії, вважають британські військові експерти.
Американське міністерство оборони також підтверджує, що в районі Херсона українські війська продовжують тиснути на росіян. Про це на брифінгу в Пентагоні у пятницю, 12 серпня, заявив високопоставлений чиновник.
За його словами, попри те, що росіяни мають чисельну перевагу та більшу кількість зброї, просування українських військових має «постійний вплив на їхній моральний стан».
Особливо підірвало російський бойовий дух те, що українці отримали можливість влучати в пункти командування та управління, склади боєприпасів, ланцюги матеріально-технічного забезпечення, сказав чиновник Пентагону.
Як мовиться у повідомлені Міністерства оборони США, за шкалою від нуля до 10-ти ефективність Збройних сил України буде 12, «виходячи лише з того, наскільки вражаючими вони були для нас багатьма різними способами. … Вони знайшли способи робити те, що ми й не думали, що це можливо».
Як повідомляв Голос Америки, напередодні у своєму твіті колишній командувач збройних сил США в Європі генерал Бен Годжес висловив захоплення винахідливістю українських військових, яким вдалося вдосконалити використання американських протилокаційних радарів.
«Українські солдати є найбільш інноваційними та технічно підкованими солдатами з усіх країн, яких я коли-небудь зустрічав. Наші солдати вчилися у них. Вони показали мені, що наш протилокаційний радар навіть кращий, ніж я думав. Вони продовжуватимуть випереджати росіян до остаточної перемоги», – написав генерал у відставці Бен Годжес.
"Шлях до одужання почався" - письменника Салмана Рушді відключили від апарату штучного дихання
Письменника Салмана Рушді, якого 12 серпня шпиталізували з серйозними травмами після нападу, відключили від апарату штучної вентиляції легенів, його стан покращується, повідомив 14 серпня агент письменника Ендрю Вайлі.
«Він відключений від апарата штучної вентиляції легень, тому шлях до одужання почався, – цитує слова агента агентство Reuters. – Він буде тривалим; травми серйозні, але його стан рухається в правильному напрямку».
Як повідомляв Голос Америки, на Рушді напали 12 серпня в штаті Нью-Йорк у США перед тим, як письменник мав виступити з лекцією в Інституті Шатокуа – духовному центрі відпочинку в сільській місцевості на південному заході штату. У письменника, за словами його агента, пошкоджені печінка та нерви і він, швидше за все, втратить одне око.
Поліція затримала підозрюваного в нападі – 24-річного Гаді Матара із Нью-Джерсі. Йому висунули звинувачення в замаху на вбивство і нападі, й помістили під варту. Матар провину не визнав.
Відомий американсько-британський письменник індійського походження, борець за права людини, потерпає через переслідування з боку Ірану з 1980-х років. Через погрози, Рушді перебував під захистом Великої Британії і лише нещодавно поновив публічні виступи.
В Ірані він вважається святотатцем, його роман «Сатанинські вірші» заборонено до друку. У 1989 році тодішній духовний лідер Ірану аятола Хомейні видав фетву, яка закликає покарати письменника смертю. За вбивство Рушді було призначено нагороду в три мільйони доларів.
Уряд Ірану дистанціювався від указу Хомейні, але настрої проти Рушді збереглися. У 2012 році напівофіційний іранський релігійний фонд підвищив винагороду за Рушді з 2,8 мільйона доларів до 3,3 мільйона доларів.
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- Голос Америки
- Associated Press
Делегація американських конгресменів прибула у Тайвань
Делегація американських законодавців відвідує Тайвань через 12 днів після візиту до цієї острівної держави спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі, що викликало обурення в Китаї.
Пекін тоді у відповідь на візит Пелосі відправив у бік Тайваню військові кораблі та авіацію.
Делегацію з п'яти осіб у Тайвані очолює сенатор-демократ від штату Массачусетс Ед Маркі. За даними Американського Інституту у Тайвані, законодавці перебуватимуть в цій країні впродовж неділі та понеділка, у рамках їхнього візиту до Азії. До делегації входять четверо демократів і одна республіканка.
Вони зустрічаються із тайванськими високопосадовцями і обговорюють відносини США і Тайваню, регіональну безпеку, торгівлю, інвестиції та інші питання.
МЗС Тайваню у Твітері повідомило: "Заступник міністра (закордонних справ - ред.) Юі тепло привітав у Тайвані давнього друга сенатора Маркі та його міжпартійну делегацію з когресменами Гараменді, Ловенталь, Бейєр, Амата (Радеваген - ред.). Ми дякуємо конгресменам-однодумцям за вчасний візит та непохитну підтримку".
Тайванська телекомпанія транслювала відео приземлення урядового літака США близько 7 вечора в аеропорту Суншань у Тайбеї, столиці Тайваню.
Китай вважає Тайвань своєю територією і заперечує проти будь-яких офіційних контактів з іноземними урядами.
Дивіться також: Інтерв’ю Голосу Америки із міністром закордонних справ Тайваню
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