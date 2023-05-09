Єдиний танк на параді в Москві - символ втрат РФ на війні проти України - експерти

Міжнародна преса та експерти критикують російський парад до Дня перемоги, де Красною площею проїхав один танк, Путін у промові намагався виправдати війну, і куди не приїхав жоден західний лідер.

Один танк на параді є символом російських втрат проти війни в Україні, пишуть оглядачі у Twitter.

“Один старий T-34 - єдиний танк Росії, який цього року вдалося мобілізувати на парад на Красній площі 9 травня. Тисячі танків знищені або все ще воюють в божевільній війні Путіна проти України”, - пише у Twitter Карл Більдт, співголова Європейської ради з міжнародних відносин, а в минулому міністр закордонних справ Швеції.

Оглядачі в Twitter звертають увагу, що єдиний танк T-34, який вивезли в Росії на парад, вироблений в українському Харкові.

“Ніщо так не підкреслює, скільки танків Росія втратила у своїй невиправданій війні проти України, ніж єдиний Т-34, який взяв участь у московському параді на честь Дня перемоги”, - пише Стівен Пайфер, співробітник Центру міжнародної безпеки та співпраці Стенфордського університету, колишній посол США в Україні.

Видання CNN описує “беззвучний” парад у Росії як образ “періоду ухвалення невдалих рішень у Кремлі”. Американські журналісти звертають увагу на те, як Путін впродовж цієї війни змінює риторику. У своїй промові на параді він заявив, що війну, яку Кремль почав в Україні, нібито нав'язало йому НАТО.

“Головне питання - скільки людей у натовпі відчули цей дисонанс”, - задається питанням CNN.

“Їм постійно доводиться доводити свою силу і могутність, але фактичних потужностей для цього залишається небагато. Зрештою це закінчується виявом слабкості”, - описує видання парад на Красній площі, де не пролітала авіація, і проїхав лише один танк, створений ще до народження Путіна.

Британське видання The Guardian пише, що промова Путіна на параді співзвучна із його тогорічним виступом. Господар Кремля вже традиційно повторює звинувачення Заходу у “руйнуванні сім’ї” та спотворенні “традиційних цінностей”.

Втім, як пише автор статті The Guardian, що залишилось невисловленим у промові Путіна, це втрати, яких зазнала російська армія в Україні за більш ніж рік.

Експерти американського Інституту досліджень війни, який регулярно публікує дані про хід війни в Україні, вважають, що президент Росії намагається використати московський парад до Дня Перемоги, щоб продемонструвати вплив Росії на Центральну Азію.

Видання пише, що на парад до Москви приїхали президент Казахстану Токаєв, президент Киргизстану Джапаров, президент Узбекистану Мірзійоєв, президент Таджикистану Емомалі Рахмон, а також президенти Білорусі та Вірменії Лукашенко та Пашинян. Деякі з цих лідерів підтвердили свій візит лише за день до параду.

“Цього року пізнє оголошення про присутність лідерів країн Центральної Азії, ймовірно, вказує на їх небажання продемонструвати пряму та публічну підтримку війни, попри спроби Кремля продемонструвати свою силу”, - пишуть експерти ISW.

Антон Геращенко, радник міністра внутрішніх справ України, опублікував фотографію, де президент Росії після параду обідає з президентами сусідніх країн. На фото відсутній Олександр Лукашенко.

“Сьогодні Путін влаштував обід з президентами, які прибули до Москви на парад. Лукашенко на ньому не був присутній. Російські Telegram-канали пишуть, що Лукашенко не був на обіді через проблеми зі здоров'ям і вже покинув Москву, його супроводжувала в аеропорт швидка допомога. Що з ним могло статися?” - пише Геращенко.

Посолка США в Україні Бріджит Брінк провела паралель, що поки росіяни святкують День перемоги, днем раніше Україна, США та Європа вшанували перемогу над тиранією.

“Україна, Європа та США вчора вшановували перемогу над тиранією. Росія ж відзначає 9 травня новими ракетами та дронами, які запустили в напрямку українських міст і сплячих мирних жителів”, - написала у Twitter посолка США в Україні Бріджит Брінк.

Як писав Голос Америки, сьогодні 9 травня до Києва прибула президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, попри масовані російські бомбардування України. Вона приєднається до святкування Дня Європи, який в Україні планують затвердити як державне свято.