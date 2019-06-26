Рішення ПАРЄ щодо Росії надихне інших деспотів - експерт

Рішення ПАРЄ дає сигнал вразливим країнам, що Європа не прийде їм на захист. Про це, коментуючи рішення ПАРЄ про повернення делегації РФ, заявив політичний експерт Жасмін Муянович, з фонду Friedrich-Ebert-Stiftung (Німеччина).

Як повідомляється ПАРЄ у середу ухвалила рішення підтвердити повноваження делегації РФ без обмежень. Відповідне рішення підтримали 116 депутатів, проти висловилися 52, і 15 утрималися.

У відповідь делегації Естонії, Литви, Латвії, Польщі, України та Словаччина залишили ПАРЄ. Повідомляється, що вони проведуть консультації із урядами своїх країн щодо спільних дій у ПАРЄ на наступних сесіях.

На думку Муяновича, рішення ПАРЄ сигналізує, що Європа обиратиме замирення агресора у випадку посягань на вразливі країни на всьому Євразійському просторі.

"Те, що Європа дозволяє стосовно України, зазвичай заради замирення Кремля, з часом неодмінно шкодить їй самій. Так було у 2014-му, так буде і з даним голосуванням ПАРЄ. Ще гірше те, що голосування ПАРЄ попереджає кожну вразливу країну у Євразії: Україну, Грузію, Молдову, Боснію і Герцеговину, Косово, Північну Македонію та ін. - що Європа їх не захистить. Вона замирить агресорів, легітимізує їх військові злочини та порушення ними міжнародного права", - твітує експерт.

На думку Муяновича рішення ПАРЄ призведе до зростання впевненості не лише Росії.

"Яструби і реваншисти є у Белграді, Будапешті, Анкарі та ін. вони радіють, що отримати підтвердження тези про смерть ліберального порядку, і настав час, коли деспоти знову можуть зазіхати на сфери впливу", - пише аналітик.

Експерт також назвав рішення ПАРЄ "політичним провалом" урядів тих країн, які підтримали повернення Росії, та "історичною зрадою", яка руйнує залишки довіри до ЄС на міжнародній арені.

На тлі, як видається, широкого засудження рішення ПАРЄ міжнародними експертами, ще напередодні (до того, як стало відомо, що повернення до ПАРЄ не буде супроводжуватись жодними новими санкціями - прим. ГА ) екс-президент Естонії, Тоомас Хендрік Ільвес назвав ПАРЄ "організацією, яка не виконує жодних корисних функцій".

"Це кінець Ради Європи, як органу, який виступав нормативним у царині прав людини. Тепер будь-хто може вдиратись у чужі країни і лишатись членом. Ось, що справді розчаровує. Раджу позбутись ПАРЄ. Вона не має жодної користі для тих її членів, які підтримують демократію, та коряться міжнародному праву", - заявив Ільвес у Twitter.

Між тим експерт аналітичного центру Carnegie Балаш Ярабік, коментуючи рішення ПАРЄ напередодні відзначив, що воно має підштовхнути Київ до перегляду своєї політики на міжнародній арені.

"Політика Києва має більше базуватись на власних досягненнях України, її інтересах, її реальній вазі та реалістичних позиціях, а не на протидії Росії з очікуванням, що європейська солідарність триватиме вічно", - твітує Ярабік.

Оглядач-міжнародник Леонід Рагозін у вівторок висловив думку, що одним із чинників рішення ПАРЄ про повернення Росії до організації могла бути "втома від України", одним із компонентів якої може бути і обрання українцями президентом Володимира Зеленського, якого його впливовий опонент на виборах президент Порошенко змальовував, як ставленика Росії.

"Якщо більшість українців проголосувала за "проросійського" президента, то навіщо підтримувати Україну у протистоянні з Росією?" - питає Рагозін.

Наклепницька кампанія прихильників Порошенка, яка змальовувала Зеленського, як маріонетку Росії, ймовірно зіграла свою роль. Якщо більшість українців проголосували за "проросійського президента, то навіщо підтримувати Україну у протистоянні з Росією?"

Оглядач також розлогого виклав свої міркування про причини ймовірної "втоми від України у Європі"

"Назву кілька: нормалізація крайніх правих в Україні та їх непропорційно великий вплив на політику загалом. Етнонаціоналістична політика, яка ще більше віддалила людей на окупованих територіях та у російськомовних регіонах, і створила приводи для нових заворушень, якими може скористатись Кремль. Неспроможність еліт у період після Майдану зруйнувати владу олігархів, яка і стала причиною революції, неспроможність реформувати ключові інститути, зокрема правоохоронні органи. А ще - наклепницька кампанія прихильників Порошенка, яка змальовувала Зеленського, як маріонетку Росії, ймовірно зіграла свою роль. Якщо більшість українців проголосували за "проросійського президента, то навіщо підтримувати Україну у протистоянні з Росією?", - твітує Рагозін.

Оглядач також припускає, що причиною рішення ПАРЄ можуть бути: "розрив" між Європою та Америкою на чолі із Трампом, Брекзіт та ін.

"На Україну у період після Майдану дивляться, як на черговий безвідповідальний проект США, який не стосується Європи", - пише Рагозін.

Між тим голова Постійної Делегації України у ПАРЄ Володимир Ар'єр оприлюднив на своїй сторінці у Facebook заяву членів делегацій Естонії, Грузії, Латвії, Литви, Польщі, Словаччини та України в Парламентській асамблеї Ради Європи.

"Майбутнє Ради Європи знаходиться під загрозою в цілому, оскільки Рада Європи втрачає довіру людей, яких вона захищає.Ми повертаємося додому, щоб провести консультації з нашими парламентами та урядами про спільні дії в Асамблеї під час наступних сесій", - йдеться у заяві.

Дивіться також: Туристи приїжджають у Нью-Йорк, щоб подивитися на китів