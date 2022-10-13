ПАРЕ визнала російський режим терористичним

Парламентська асамблея Ради Європи проголосувала за резолюцію, що визнає Росію терористичним режимом. "За" проголосувало 99 членів ПАРЕ, 1 - "утримався". Це перша міжнародна організація, яка прийняла таке рішення, зауважують оглядачі.

Голосуванню та обговоренню передував виступ українського президента Володимира Зеленського, який слухачі привітали овацією.

"Аплодисменти, які ви щойно отримали, показують як ми цінуємо вашу мужність, рішучість а також ваші мудрі слова про те, як припинити війну якомога швидше, відновити справедливість, суверенітет та територіальну цілісність Вашої країни", - заявив президент ПАРЕ Тіні Кокс.

Він навів слова Зеленського про те, що "за всю історію Європа не була такою об'єднаною, як сьогодні".

Зеленський також звернувся до міжнародної спільноти з проханням забезпечити протиповітряну оборону України. Він вказав, що Україна забезпечена ППО лише на 10% від потреби. "Ми воюємо із великою країною, яка має багато устаткування та ракет". Український президент виступив за створення міжнародного трибуналу для переслідування воєнних злочинів Росії.

Резолюція ПАРЕ, повідомляють оглядачі, визнає необхідність надати Україні зброю а також підтримує створення міжнародного трибуналу і виступає проти перебування Росії в Раді Безпеки ООН.